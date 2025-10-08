Dwayne Johnson aggasztóan lefogyott: tönkreteszi magát a karriervágyai miatt - FOTÓ

A világ egyik legismertebb izomkolosszusa, Dwayne Johnson – vagy másnéven a Szikla – az utóbbi hónapokban drámai változáson ment keresztül: megszabadult a már védjegyévé vált izmaitól, hogy új filmje, a Zúzógép kedvéért teljesen átalakuljon. A produkció az UFC-harcos, Mark Kerr életét dolgozza fel, és Johnson ezúttal nem a megszokott akcióhősszerepben, hanem komoly, drámai alakítást nyújt.

Dwayne Johnson és Emily Blunt a Zúzógép Los Angeles-i premierjén 2025. szeptember 29-én

Forrás: Getty Images

Dwayne Johnson lefogyott: ettől várja az új szerepeket

A súlyvesztés azonban már nemcsak a sajtó, hanem a színész barátai körében is aggodalmat kelt. Egyes források szerint a forgatások befejeztével sem változott a helyzet, Dwayne Johnson túl messzire ment. „Dwayne mindig is extrém módon készült a szerepeire, de most sokan attól tartanak, hogy ezzel már a saját egészségét kockáztatta” – mondta egy bennfentes.

Johnson korábban nyíltan beszélt arról, hogy tudatosan vállalta a drasztikus fogyást. „Szerencsés vagyok, hogy olyan karriert építhettem, amilyenről sokan csak álmodnak, de volt bennem egy hang, ami azt mondta: mi lenne, ha most valami mást próbálnék ki? Valami többet. És ez a film pont erről szól” – fogalmazott az egykori pankrátor.

A környezetében azonban sokan figyelmeztették: a gyors testsúlyváltozás nem veszélytelen. Források szerint a helyzet emlékeztet arra, amin Dave Bautista is keresztülment, amikor 2023-ban a Kopogás a kunyhóban című film kedvéért jelentős mennyiséget hízott, majd nehezen tudott megszabadulni a pluszkilóktól. „A barátai attól tartanak, hogy Dwayne most épp az ellenkező utat járja – és ez ugyanolyan kockázatos lehet” – mondta a bennfentes.

Dwayne Johnson számára ez az átalakulás több volt, mint egy egyszerű felkészülés: a cél, hogy ne csak akciósztárként tekintsenek rá, hanem drámai színészként is elismerjék, mint Brad Pittet vagy George Clooneyt. A Zúzógép lehet az a film, amelyben megmutathatja: több van benne, mint izom.

„Komolyan veszi az áttörés lehetőségét. Ez az egyik legnagyobb esélye, hogy új arcát mutassa meg Hollywoodnak” – mondta a forrás.