32 éves lett a nemzeti kincsünk, a világszép Palvin Barbi: pucérruhában és macskanőként is tündökölt

modell Palvin Barbara Dylan Sprouse
Nagy Kata
2025.10.08.
Palvin Barbi egy szempillantás alatt változott kislányból a kifutók tündöklő csillagává, a szívünket pedig minden alkalommal büszkeség tölti el, amikor Magyarország legkeresettebb topmodelljét látjuk.

Palvin Barbi olyan, mint a jó bor: az idő múlásával csak egyre gyönyörűbb lesz. 

Palvin Barbi Velencében
A káprázatos Palvin Barbi 32 éves lett. 
Palvin Barbi 32 éves lett 

A mi Palvin Barbink élete minden túlzás nélkül olyan, mint egy valóra vált tündérmese: az egyszerű budapesti lányból lett a világ egyik legkeresettebb topmodellje és egy igazi hollywoodi sztár felesége, aki ráadásul olyan látványosan odavan a mi nemzeti kincsünkért, hogy az embernek belesajdul a szíve. 

Barbi több, mint egy egyszerű sikersztori: egy példamutató jelenség, aki elképesztő eredményei ellenére mindig kedves, barátságos és közvetlen és egy pillanatig sem felejti el, hogy honnan származik.

Valószínűleg éppen ezért nem talált a sajtó rajta évtizedek alatt sem soha fogást, bármennyire is próbálkozott: Barbi személyisége pont annyira kifogástalan, mint a kinézete. Nincs hát könnyű dolgunk, amikor össze szeretnénk gyűjteni a legikonikusabb lookjait, de üsse kavics, teszünk egy próbát! 

1. A pucérruha 

Vannak celebek, akik próbálkoznak a pucérruhával és az eredmény kicsit nevetséges, de leginkább közönséges lesz, és ott van Palvin Barbi, aki úgy fest benne, mint egy görög istennő, aki a földre szállt, hogy megmártózhassunk a szépségében egy pillanatra. 

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - FEBRUARY 09: Barbara Palvin attends the 2020 Vanity Fair Oscar Party hosted by Radhika Jones at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on February 09, 2020 in Beverly Hills, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)
Palvin Barbi leiskolázta a többi pucérruhás celebet. 
2. A kis fekete ruha

A Szegény párák premierjén Barbi egy kis fekete ruhával is képes volt ellopni a show-t: a gyönyörű szabás, a frizura, a smink, a tekintet – minden tökéletes volt!

VENICE, ITALY - SEPTEMBER 01: barbara Palvin attends a red carpet for the movie "Poor Things" at the 80th Venice International Film Festival at on September 01, 2023 in Venice, Italy. (Photo by Dominique Charriau/WireImage)
Imádtuk Barbi frizuráját ezen a rendezvényen. 
3. A macskanő

A Mugler bemutatóján készült képeket elnézve csak az jár a fejünkben, hogy Dylan Sprouse tényleg a világ legszerencsésebb férfija, amiért minden reggel emellett a gyönyörű macskanő mellett ébredhet. 

PARIS, FRANCE - OCTOBER 02: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Barbara Palvin attends the Mugler Womenswear Spring/Summer 2024 show as part of Paris Fashion Week on October 02, 2023 in Paris, France. (Photo by Antoine Flament/Getty Images)
Minden részlete tökéletes volt ennek a szettnek. 
4. A menyasszony 

Nem hagyhattuk ki a felsorolásból természetesen Palvin Barbi káprázatos menyasszonyi ruháját, ami pont olyan tökéletesen ízléses és sallangmentes volt, mint ő maga. 

Barbi egy csodálatosan szép ruhában esküdött örök hűséget férjének. 
5. A modell

Barbi a természetes lelőhelyén, a kifutón is tündököl: a 2024-es Victoria's Secret bemutatón mindenki szája tátva maradt a magyar modell láttán. 

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 15: Barbara Palvin Sprouse walks the runway for the Victoria's Secret Fashion Show 2024 on October 15, 2024 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret)
A kifutókat is minden alkalommal Barbi uralja. 
