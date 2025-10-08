32 éves lett a nemzeti kincsünk, a világszép Palvin Barbi: pucérruhában és macskanőként is tündökölt

Palvin Barbi olyan, mint a jó bor: az idő múlásával csak egyre gyönyörűbb lesz.

A káprázatos Palvin Barbi 32 éves lett.

Forrás: Corbis Entertainment

Palvin Barbi 32 éves lett

A mi Palvin Barbink élete minden túlzás nélkül olyan, mint egy valóra vált tündérmese: az egyszerű budapesti lányból lett a világ egyik legkeresettebb topmodellje és egy igazi hollywoodi sztár felesége, aki ráadásul olyan látványosan odavan a mi nemzeti kincsünkért, hogy az embernek belesajdul a szíve.

Barbi több, mint egy egyszerű sikersztori: egy példamutató jelenség, aki elképesztő eredményei ellenére mindig kedves, barátságos és közvetlen és egy pillanatig sem felejti el, hogy honnan származik.

Valószínűleg éppen ezért nem talált a sajtó rajta évtizedek alatt sem soha fogást, bármennyire is próbálkozott: Barbi személyisége pont annyira kifogástalan, mint a kinézete. Nincs hát könnyű dolgunk, amikor össze szeretnénk gyűjteni a legikonikusabb lookjait, de üsse kavics, teszünk egy próbát!

1. A pucérruha

Vannak celebek, akik próbálkoznak a pucérruhával és az eredmény kicsit nevetséges, de leginkább közönséges lesz, és ott van Palvin Barbi, aki úgy fest benne, mint egy görög istennő, aki a földre szállt, hogy megmártózhassunk a szépségében egy pillanatra.

Palvin Barbi leiskolázta a többi pucérruhás celebet.

Forrás: Getty Images North America

2. A kis fekete ruha

A Szegény párák premierjén Barbi egy kis fekete ruhával is képes volt ellopni a show-t: a gyönyörű szabás, a frizura, a smink, a tekintet – minden tökéletes volt!

Imádtuk Barbi frizuráját ezen a rendezvényen.

Forrás: WireImage

3. A macskanő

A Mugler bemutatóján készült képeket elnézve csak az jár a fejünkben, hogy Dylan Sprouse tényleg a világ legszerencsésebb férfija, amiért minden reggel emellett a gyönyörű macskanő mellett ébredhet.

Minden részlete tökéletes volt ennek a szettnek.

Forrás: Getty Images Europe

4. A menyasszony

Nem hagyhattuk ki a felsorolásból természetesen Palvin Barbi káprázatos menyasszonyi ruháját, ami pont olyan tökéletesen ízléses és sallangmentes volt, mint ő maga.

Barbi egy csodálatosan szép ruhában esküdött örök hűséget férjének.

Forrás: Forrás: Instagram/Palvin Barbara

5. A modell

Barbi a természetes lelőhelyén, a kifutón is tündököl: a 2024-es Victoria's Secret bemutatón mindenki szája tátva maradt a magyar modell láttán.