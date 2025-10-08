Jennifer Lopez lebukott: válása után több plasztikai beavatkozáson is átesett

Jennifer Lopez nem először bizonyítja, hogy az idő nem fog rajta. A világsztár állítólag az utóbbi hónapokban tudatos megújulásba kezdett: több kozmetikai beavatkozáson és testformáló kezeléssorozaton esett át.

Jennifer Lopez állítólag több plsztikai beavatkozáson is átesett az utóbbi hónapokban

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez újraépíti önmagát

„Az elmúlt hónapokban több nehézségen ment keresztül, ezért a változások rengeteget segítettek neki. Tele van energiával, magabiztos, és most sem tervezi, hogy leáll” – mondta egy bennfentes.

Jennifer Lopez és Ben Affleck 2024 áprilisában különváltak, majd az énekesnő augusztusban be is nyújtotta a válókeresetet – épp második házassági évfordulójukon. A válás januárban vált hivatalossá. A sztár azóta önmagán dolgozik, és ebbe nemcsak az edzések és a diéták tartoznak bele, hanem több esztétikai beavatkozáson is átesett.

A bennfentes szerint Lopez csúcsformájában van, a bőre feszesebb, fiatalosabb lett. A hírek szerint több lézeres kezelésen esett át és kollagéninjekciókat is kapott. A rajongók pedig azt is észrevették, hogy keblei teltebbek, formásabbak lettek.

„Ő nem beszél erről nyilvánosan, de a barátai tudják, hogy rendszeresen konzultál plasztikai sebésszel” – árulta el a forrás.

Az énekesnő híresen szigorú edzésprogramot követ: naponta órákat tölt az edzőteremben, és a közeli barátai szerint most még motiváltabb, mint valaha. „Rengeteget edz, de mellette professzionális segítséget is igénybe vesz. Miért ne tenné? A legjobb orvosokhoz, klinikákhoz és kezelésekhez fér hozzá – és az eredmény elképesztő. Szinte visszaforgatta az időt” – mondta egy ismerőse.