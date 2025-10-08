Sharon Osbourne képtelen talpra állni férje halála óta – Ozzy Osbourne fia megrendítő vallomást tett

Ozzy Osbourne júliusi halála után a világ együtt gyászolt Sharon Osbourne-nal. A legendás zenész fia, Jack őszintén mesélt arról, milyen mélyen érinti még mindig az édesanyját férje elvesztése. „Jól van, de mégsincs jól” – fogalmazott szűkszavúan, de annál kifejezőbben a Good Morning America műsorában.

Jack Osbourne, Sharon Osbourne és Kelly Osbourne Ozzy Osbourne temetésén

Sharon Osbourne nem tér magához a gyászból

Ozzy Osbourne korábban is több egészségügyi problémával küzdött, de halála így is sokkolta a családot és a rajongókat. Temetése különleges volt: Birmingham utcáin vonultak végig a gyászolók a halottaskocsit kísérve, ami elhaladt Ozzy gyermekkori otthona előtt is. Sharon Osbourne a nyilvánosság előtt utoljára ezen a megemlékezésen jelent meg – visszavonult, hogy gyászolhasson. Azóta gyerekei képviselik őt a nyilvánosság előtt, és időről időre beszámolnak arról, hogyan viseli a veszteséget.

„Senki sem számított ilyen elképesztő szeretetre, amit ezekben a nehéz napokban kaptunk” – mondta Jack. „Tudom, hogy anyu is érzi ezt. Minden gyerek elgondolkodik azon, milyen lesz, amikor a szülei már nem lesznek. De amikor valóban megtörténik… az egészen más.”

A gyászfeldolgozásban a rajongóknak dokumentumfilmek segítenek. A BBC Sharon and Ozzy Osbourne: Coming Home címmel készített filmet a legendás zenész utolsó három évéről és arról, hogyan tervezték Sharonnal közös hazatérésüket Angliába. A Paramount+ streamingplatformon pedig már elérhető az Ozzy: No Escape From Now című dokumentumfilm is, amely Ozzy életének utolsó szakaszát mutatja be – a búcsúkoncerttől a temetésig.