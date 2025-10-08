Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 8., szerda Koppány

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Sharon Osbourne képtelen talpra állni férje halála óta – Ozzy Osbourne fia megrendítő vallomást tett

gyász Ozzy Osbourne Sharon Osbourne
Horváth Angéla
2025.10.08.
Jack Osbourne először beszélt arról, hogyan viseli édesanyja, Sharon Ozzy Osbourne elvesztését. A gyász mély, a fájdalom szinte tapintható.

Ozzy Osbourne júliusi halála után a világ együtt gyászolt Sharon Osbourne-nal. A legendás zenész fia, Jack őszintén mesélt arról, milyen mélyen érinti még mindig az édesanyját férje elvesztése. „Jól van, de mégsincs jól” – fogalmazott szűkszavúan, de annál kifejezőbben a Good Morning America műsorában.

BIRMINGHAM, ENGLAND - JULY 30: Jack Osbourne, Sharon Osbourne, Kelly Osbourne and family members stop to view tributes to the late Ozzy Osbourne from fans at Black Sabbath Bench and Bridge as his funeral cortege travels through his home city of Birmingham on July 30, 2025 in Birmingham, England. The Black Sabbath frontman passed away on July 22nd at the age of 76. His death occurred just a little over two weeks after his final live performance at the 'Back to the Beginning' concert in his hometown of Birmingham. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)
Jack Osbourne, Sharon Osbourne és Kelly Osbourne Ozzy Osbourne temetésén
Forrás: Getty Images

Sharon Osbourne nem tér magához a gyászból

Ozzy Osbourne korábban is több egészségügyi problémával küzdött, de halála így is sokkolta a családot és a rajongókat. Temetése különleges volt: Birmingham utcáin vonultak végig a gyászolók a halottaskocsit kísérve, ami elhaladt Ozzy gyermekkori otthona előtt is. Sharon Osbourne a nyilvánosság előtt utoljára ezen a megemlékezésen jelent meg – visszavonult, hogy gyászolhasson. Azóta gyerekei képviselik őt a nyilvánosság előtt, és időről időre beszámolnak arról, hogyan viseli a veszteséget.

„Senki sem számított ilyen elképesztő szeretetre, amit ezekben a nehéz napokban kaptunk” – mondta Jack. „Tudom, hogy anyu is érzi ezt. Minden gyerek elgondolkodik azon, milyen lesz, amikor a szülei már nem lesznek. De amikor valóban megtörténik… az egészen más.”

A gyászfeldolgozásban a rajongóknak dokumentumfilmek segítenek. A BBC Sharon and Ozzy Osbourne: Coming Home címmel készített filmet a legendás zenész utolsó három évéről és arról, hogyan tervezték Sharonnal közös hazatérésüket Angliába. A Paramount+ streamingplatformon pedig már elérhető az Ozzy: No Escape From Now című dokumentumfilm is, amely Ozzy életének utolsó szakaszát mutatja be – a búcsúkoncerttől a temetésig.

Amal Clooney új frizurát villantott — George Clooney felesége levágatta a haját

Nem hiszünk a szemünknek! Amal Clooney levágatta a haját, és az új frizurája mindent visz! A jogásznő és egyben stílusikon most egy rövidebb, dögösebb fazonnal hódít.

Victoria Beckham igazi arca sokakat megijeszhet: kíméletlenül kiteregette a szennyest egy brit újságíró

Liz Jones angol publicista személyes élményeire támaszkodva leplezi le Victoria Beckham kettős természetét: sebezhető anyukát látunk a kamerák előtt, a színfalak mögött azonban vaskezű üzletasszony, aki rendszeresen visszaél a hatalmával, szeszélyeit pedig nem könnyű elvilseni.

Nagy lehet a baj! Dolly Parton testvére azt kéri, mindenki imádkozzon a legendás énekesnőért

Dolly Partonért aggódnak a rajongók: az énekesnő az utóbbi hetekben rejtélyes egészségügyi problémák miatt több fellépését is lemondta. Most a 79 éves énekesnő húga, Freida Parton azt kéri, mindenki imádkozzon a testvéréért.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu