10 feldolgozott élelmiszer, ami meglepő, de segíthet a fogyásban

Feldolgozott élelmiszerek helyett mindig a „tiszta” alapanyagokat ajánlják, de a szakértők szerint van tíz olyan kivétel, amely a fogyást is segítheti.
Ha meghalljuk a feldolgozott élelmiszer kifejezést, azonnal az olyan élelmiszerek jutnak eszünkbe, mint a chips, a cukros üdítő, a színezett gabonapehely vagy az ultrafeldolgozott élelmiszerek listája, amit minden egészségeséletmód-cikkben a tiltólistára száműznek. Aztán jön egy dietetikus, és közli:
„Nem minden feldolgozott étel az ördögtől való”
– és hirtelen összeomlik a világképed.
Mielőtt tehát teljesen átállnánk a „nem feldolgozott élelmiszerek listájára” (mint a zellerszár, alma és csirkemell trió), nézzük meg, melyek azok a kalóriaszegény alternatívák, amelyek feldolgozottak ugyan, de mégis segíthetik a fogyást.
A válasz nem olyan egyszerű, mint gondolnánk. Feldolgozott lehet minden, ami minimális változtatáson átesett: a fagyasztott gyümölcstől a konzerv babig. És van az extrém oldal: a többszörösen feldolgozott élelmiszerek, ahol a csomagoláson több az „E-szám”, mint maga a tápanyag.
Dietetikusok szerint a kulcs a tudatos ételválasztás.
A feldolgozott élelmiszerek helyett olyanokat kell keresni, amelyek magas rosttartalmú ételek, a fehérjedús étrend részei és az alacsony kalóriatartalmú ételek közé sorolhatók.
A diéta szupersztárja: fehérje, rost, ráadásul kalóriaszegény alternatíva. A gyors és egészséges étkezés alapja lehet, salátában vagy chilis bab light verzióban.
Feldolgozott? Igen. De a fehérjedús étrend koronázatlan királynője, probiotikumokkal és kalciummal. Csökkentett cukortartalmú terméket válassz!
Nem minden gyorsfagyasztott étel ördögi – a fagyasztott gyümölcs tápanyag-dús élelmiszer, ami smoothie-ban vagy joghurt tetején is tökéletes.
Nem a cukorban úszó színes pelyhek! Hanem a magas rosttartalmú keksz és gabonapehely, ami a kiegyensúlyozott diéta része lehet.
Növényi alapú fehérjeforrások közül az egyik legfinomabb. Egészséges nassolnivaló répával vagy teljes kiőrlésű keksszel.
A növényi alapú étrend igazi alapköve, fehérjében gazdag, alacsony kalóriatartalmú étel. Ráadásul szinte bármit felvesz ízben – a pácolástól a grillezésig.
Egészséges nassolnivaló, magas fehérje- és zsírtartalommal. Diétás étrendben a mérték a kulcsszó.
Nem minden húsmentes burger ultrafeldolgozott élelmiszer. Ha kevesebb a hozzáadott só és cukor, akkor jó kalóriaszegény alternatíva.
A „keksz” szó diétában gyanús, de létezik belőle egészséges fogyókúra-kompatibilis verzió, amely segít a jóllakottság érzésében.
Ha nincs idő megtisztítani és főzni, ezek gyors és egészséges étkezés alapjai lehetnek – a sótartalmat viszont érdemes ellenőrizni.
Az igazság az, hogy nem kell teljesen száműzni minden feldolgozott ételt a bevásárlólistáról. A lényeg a mérték és a minőség. Egy kiegyensúlyozott diéta nem arról szól, hogy csak feldolgozatlan élelmiszereket eszel, hanem arról, hogy tudatosan válogatsz, így a tápanyag-dús élelmiszerek mellett belefér a konzervbab vagy a fagyasztott gyümölcs is.
Dietetikusok szerint az egészségeséletmód-tippek közé tartozik, hogy ne a „minden feldolgozott élelmiszer rossz” mantrát ismételgessük, hanem vizsgáljuk meg jól a címkét. Ha kevés benne a hozzáadott cukor, nátrium és adalékanyag, akkor bizony támogathatja a fogyást.
Az egészséges életmód és a fenntartható étrend titka a rugalmasság. Nem kell minden nap quinoát főzni és saját mandulatejet préselni. Néha bőven elég, ha a jó feldolgozott élelmiszerek közül választasz.
