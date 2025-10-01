Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
10 feldolgozott élelmiszer, ami meglepő, de segíthet a fogyásban

Shutterstock - Zamrznuti tonovi
diéta fogyás egészséges életmód feldolgozott élelmiszer
Hajdú Viktória
2025.10.01.
Van kompromisszum? A feldolgozott élelmiszerek hírhedten egészségtelenek, de mi van, ha néhányuk titokban a diétád legjobb barátja lehet?

Feldolgozott élelmiszerek helyett mindig a „tiszta” alapanyagokat ajánlják, de a szakértők szerint van tíz olyan kivétel, amely a fogyást is segítheti.

Nem minden feldolgozott élelmiszer egy mumus
Nem minden feldolgozott élelmiszer mumus 
Forrás: Shutterstock

Humbug vagy valóság? − A feldolgozott élelmiszerek segíthetik a fogyást? 

Ha meghalljuk a feldolgozott élelmiszer kifejezést, azonnal az olyan élelmiszerek jutnak eszünkbe, mint a chips, a cukros üdítő, a színezett gabonapehely vagy az ultrafeldolgozott élelmiszerek listája, amit minden egészségeséletmód-cikkben a tiltólistára száműznek. Aztán jön egy dietetikus, és közli: 

„Nem minden feldolgozott étel az ördögtől való” 

– és hirtelen összeomlik a világképed.

Mielőtt tehát teljesen átállnánk a „nem feldolgozott élelmiszerek listájára” (mint a zellerszár, alma és csirkemell trió), nézzük meg, melyek azok a kalóriaszegény alternatívák, amelyek feldolgozottak ugyan, de mégis segíthetik a fogyást.

Mi számít feldolgozott élelmiszernek?

A válasz nem olyan egyszerű, mint gondolnánk. Feldolgozott lehet minden, ami minimális változtatáson átesett: a fagyasztott gyümölcstől a konzerv babig. És van az extrém oldal: a többszörösen feldolgozott élelmiszerek, ahol a csomagoláson több az „E-szám”, mint maga a tápanyag.

Dietetikusok szerint a kulcs a tudatos ételválasztás.

A feldolgozott élelmiszerek helyett olyanokat kell keresni, amelyek magas rosttartalmú ételek, a fehérjedús étrend részei és az alacsony kalóriatartalmú ételek közé sorolhatók.

A 10 „jófiú” a feldolgozott élelmiszerek világából

1. Konzervbab

A diéta szupersztárja: fehérje, rost, ráadásul kalóriaszegény alternatíva. A gyors és egészséges étkezés alapja lehet, salátában vagy chilis bab light verzióban.

2. Görög joghurt

Feldolgozott? Igen. De a fehérjedús étrend koronázatlan királynője, probiotikumokkal és kalciummal. Csökkentett cukortartalmú terméket válassz!

3. Fagyasztott gyümölcs

Nem minden gyorsfagyasztott étel ördögi – a fagyasztott gyümölcs tápanyag-dús élelmiszer, ami smoothie-ban vagy joghurt tetején is tökéletes.

4. Teljes kiőrlésű gabonapehely

Nem a cukorban úszó színes pelyhek! Hanem a magas rosttartalmú keksz és gabonapehely, ami a kiegyensúlyozott diéta része lehet.

5. Hummusz

Növényi alapú fehérjeforrások közül az egyik legfinomabb. Egészséges nassolnivaló répával vagy teljes kiőrlésű keksszel.

6. Tofu

A növényi alapú étrend igazi alapköve, fehérjében gazdag, alacsony kalóriatartalmú étel. Ráadásul szinte bármit felvesz ízben – a pácolástól a grillezésig.

7. Földimogyoró (nem cukros mogyorókrém formájában!)

Egészséges nassolnivaló, magas fehérje- és zsírtartalommal. Diétás étrendben a mérték a kulcsszó.

8. Zöldséges burger

Nem minden húsmentes burger ultrafeldolgozott élelmiszer. Ha kevesebb a hozzáadott só és cukor, akkor jó kalóriaszegény alternatíva.

9. Magas rosttartalmú keksz

A „keksz” szó diétában gyanús, de létezik belőle egészséges fogyókúra-kompatibilis verzió, amely segít a jóllakottság érzésében.

10. Alacsony nátriumtartalmú konzervzöldségek

Ha nincs idő megtisztítani és főzni, ezek gyors és egészséges étkezés alapjai lehetnek – a sótartalmat viszont érdemes ellenőrizni.

Feldolgozott élelmiszerek helyett: okos választások a diétában

Az igazság az, hogy nem kell teljesen száműzni minden feldolgozott ételt a bevásárlólistáról. A lényeg a mérték és a minőség. Egy kiegyensúlyozott diéta nem arról szól, hogy csak feldolgozatlan élelmiszereket eszel, hanem arról, hogy tudatosan válogatsz, így a tápanyag-dús élelmiszerek mellett belefér a konzervbab vagy a fagyasztott gyümölcs is.

Mit mondanak a szakértők?

Dietetikusok szerint az egészségeséletmód-tippek közé tartozik, hogy ne a „minden feldolgozott élelmiszer rossz” mantrát ismételgessük, hanem vizsgáljuk meg jól a címkét. Ha kevés benne a hozzáadott cukor, nátrium és adalékanyag, akkor bizony támogathatja a fogyást.

Az egészséges életmód és a fenntartható étrend titka a rugalmasság. Nem kell minden nap quinoát főzni és saját mandulatejet préselni. Néha bőven elég, ha a jó feldolgozott élelmiszerek közül választasz.

Dwayne Johnson fogyása csak a kezdet: a színész még többre vágyik

Az izomkolosszus csak árnyéka önmagának: 20-30 kilóval könnyebb lett az elmúlt hónapokban. Dwayne Johnson fogyása mögött az áll, hogy a színész szeretne kitörni a ráaggatott skatulyákból.

Nincs mit szégyellned - Így változik a női test az évek előrehaladtával

Még 40 felett is csak a tökéletes női testet hajszoljuk, miközben a változókor ott kopogtat teljesen más örömökkel, kihívásokkal és megélésekkel teli időszakot ígérve.

4 hét alatt elbúcsúzhatsz az integetőhájtól: végezd ezeket a gyakorlatokat minden nap

A feszes karok nem elérhetetlenek: tippjeinkkel és két súlyzóval azonnal formába lendülhetsz.

 

