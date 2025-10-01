10 feldolgozott élelmiszer, ami meglepő, de segíthet a fogyásban

Feldolgozott élelmiszerek helyett mindig a „tiszta” alapanyagokat ajánlják, de a szakértők szerint van tíz olyan kivétel, amely a fogyást is segítheti.

Nem minden feldolgozott élelmiszer mumus

Forrás: Shutterstock

Humbug vagy valóság? − A feldolgozott élelmiszerek segíthetik a fogyást?

Ha meghalljuk a feldolgozott élelmiszer kifejezést, azonnal az olyan élelmiszerek jutnak eszünkbe, mint a chips, a cukros üdítő, a színezett gabonapehely vagy az ultrafeldolgozott élelmiszerek listája, amit minden egészségeséletmód-cikkben a tiltólistára száműznek. Aztán jön egy dietetikus, és közli:

„Nem minden feldolgozott étel az ördögtől való”

– és hirtelen összeomlik a világképed.

Mielőtt tehát teljesen átállnánk a „nem feldolgozott élelmiszerek listájára” (mint a zellerszár, alma és csirkemell trió), nézzük meg, melyek azok a kalóriaszegény alternatívák, amelyek feldolgozottak ugyan, de mégis segíthetik a fogyást.

Mi számít feldolgozott élelmiszernek?

A válasz nem olyan egyszerű, mint gondolnánk. Feldolgozott lehet minden, ami minimális változtatáson átesett: a fagyasztott gyümölcstől a konzerv babig. És van az extrém oldal: a többszörösen feldolgozott élelmiszerek, ahol a csomagoláson több az „E-szám”, mint maga a tápanyag.

Dietetikusok szerint a kulcs a tudatos ételválasztás.

A feldolgozott élelmiszerek helyett olyanokat kell keresni, amelyek magas rosttartalmú ételek, a fehérjedús étrend részei és az alacsony kalóriatartalmú ételek közé sorolhatók.

A 10 „jófiú” a feldolgozott élelmiszerek világából

1. Konzervbab

A diéta szupersztárja: fehérje, rost, ráadásul kalóriaszegény alternatíva. A gyors és egészséges étkezés alapja lehet, salátában vagy chilis bab light verzióban.

2. Görög joghurt

Feldolgozott? Igen. De a fehérjedús étrend koronázatlan királynője, probiotikumokkal és kalciummal. Csökkentett cukortartalmú terméket válassz!

3. Fagyasztott gyümölcs

Nem minden gyorsfagyasztott étel ördögi – a fagyasztott gyümölcs tápanyag-dús élelmiszer, ami smoothie-ban vagy joghurt tetején is tökéletes.

4. Teljes kiőrlésű gabonapehely

Nem a cukorban úszó színes pelyhek! Hanem a magas rosttartalmú keksz és gabonapehely, ami a kiegyensúlyozott diéta része lehet.