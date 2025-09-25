Dwayne Johnson fogyása csak a kezdet: a színész még többre vágyik

Dave Bautista után egy újabb hegyomlásméretű színész döntött úgy, hogy feláldozza az izmait a színészi tehetség oltárán. Mindenki kedvenc kondisa Dwayne Johnson fogyása mögött ugyanis az áll, hogy egy 70 éves férfi eljátszására készül a következő filmjében. A szerep kedvéért már most ledobott több mint 20 kilót magáról, és várhatóan még több súlytól kell megszabadulnia, ha hiteles nyugdíjas akar lenni. A Szikla ezenfelül rámutatott, hogy évtizedekig önmagát játszotta a filmvásznon, és most már arra vágyik, hogy megmutathassa drámai szerepekben is a tehetségét. Mi csendben elmorzsoltunk egy könnycseppet a legszimpatikusabb izomkolosszusért, és kíváncsian várjuk, hogy mit hoz ki magából.

Dwayne Johnson fogyása ráhozta a frászt a rajongóira, de végül kiderült, hogy pozitív okból döntött a diéta mellett

Forrás: picture alliance

Dwayne Johnson fogyása csak azért tűnt drasztikusnak, mert előtte 130 kilósra gyúrta magát

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, hamarosan a mozikba kerül a Szikla új filmje a Zúzógép, amelyben egy világhírű MMA-harcost Mark Kerr-t személyesíti meg. Igen ám, azonban a harcművész még The Rock-nál is nagyobb darab volt fiatalkorában, így a színésznek több kilónyi izmot kellett magára pakolnia a szerep kedvéért. A forgatások során Dwayne Johnson elképesztő méretű, 130 kilós volt. Nem véletlen, hogy a film elkészültével kellett egy kis pihenés a sztárnak, és gyorsan megszabadult a kényelmetlen súlytöbblettől. Ezután azonban lencsevégre kapták őt, miközben egy laza ingben, sokkal karcsúbb formában sétálgatott, a rajongók pedig egyből a szívükhöz kaptak.

The Rock azonban megnyugtatott mindenkit, ezen a felvételen továbbra is a csúcsformája körül volt, csak a hirtelen fogyás miatt tűnt sokkal vékonyabbnak.

15 kilót híztam Mark Kerr miatt, ezután visszafogytam 113 kilóra körülbelül. Nekem ez a versenysúlyom. Most azonban éppen fogyókúrát tartok, mert egy 70 éves férfit fogok legközelebb alakítani. Van időm felkészülni, ami nagyon jó, nem lesz így semmi extrém az átalakulásomban. Egyszerűen csak szeretnék elmélyülni a szerepemben, és szeretnék a komfortzónámon kívül színészkedni. Úgy érzem most jött el az ideje, hogy letépjem a rám aggatott láncokat, és megmutassam magamat új szerepben. Egy hang a bordáim között azt suttogja: van ebben még több is, többre vagy képes.

- nyilatkozta most a színész az Uniladnek.