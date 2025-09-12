Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 12., péntek Mária

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
fittség

4 hét alatt elbúcsúzhatsz az integetőhájtól: végezd ezeket a gyakorlatokat minden nap

Shutterstock - antoniodiaz
fittség tricepsz edzés felkar
Jónás Ágnes
2025.09.12.
Az integetőháj sok nő mumusa, de mindössze 4 hét alatt formásabbá varázsolhatjuk a karjainkat. Ezekkel a felkargyakorlatokkal biztos a siker.

A gravitáció nem ismer tréfát, és az „integetőizom” bizony kíméletlenül jelzi: ideje súlyzót ragadni. Megnyugtatunk minden nőtársunkat: a helyzet közel sem reménytelen, a felkar mindössze 4 hét alatt formába hozható.

felkar
Ne ess pánikba, ha a felkarod lóg egy kicsit, mutatjuk, hogyan tudsz rajta változtatni egyetlen hónap alatt 
Forrás: Shutterstock

A laza, lógó felkar a legtöbb nő önbizalmát megtépázza

Sokan a has, a comb vagy a popsi formálására fektetik a hangsúlyt, miközben a karok edzése háttérbe szorul. Pedig a laza, lógó felkar – közismertebb nevén „integetőháj” – látványa sok nő önbizalmát megtépázza, különösen 30 év felett. Ennek kialakulásában a mozgásszegény életmód, a hirtelen fogyás és a helytelen táplálkozás mellett leginkább a gyenge tricepsz játszik szerepet. Míg a bicepszet a hétköznapi mozdulatok során gyakrabban használjuk, addig a tricepsz jóval kevesebb terhelést kap, ezért célzott gyakorlatsorral érdemes erősíteni. 

Már heti háromszor 10-15 perc otthoni tricepszedzés is látványos változást hozhat, ha megfelelően kombinálod a gyakorlatokat.

A siker kulcsa a rendszeresség és a fokozatosság, akkor is ha felkaredzésről van szó

Edzés előtt mindig melegíts be, a végén pedig nyújts, hogy az izmok rugalmasak maradjanak és elkerüld a sérüléseket. A tricepszgyakorlatok között tarts egy pihenőnapot, a többi napon pedig más testrészekre koncentrálj. Ha kezdő vagy, otthon is biztonságosan végezheted a gyakorlatokat. 

Tricepszgyakorlatok, hogy felkarod is szép tónusos legyen

Még mielőtt mgosztanánk veled a konkrét felkarerősítő gyakorlatokat, szerezz be két súlyzót, ha nincs kedved, akkor 2 másfél literes vízzel teli palack is megteszi. Mindig olyan súlyt válassz, amellyel 12-15 ismétlést még éppen el tudsz végezni, de erőlködve. Javasolt 3–4 sorozatot végezni, rövid pihenőkkel. 

Hatékony gyakorlatok a feszes felkarért

Most pedig következzenek a konkrét felkargyakorlatok. Ne terheld túl magad elsőre – ahogy erősödsz, úgy fogod tudni növelni az intenzitást és az edzésre szánt időt. 

Fej fölötti tricepsznyújtás – Alapgyakorlat a felkar formálásához

Egyetlen súlyzót fogj meg mindkét kézzel, emeld a fejed fölé, majd hajlítsd be a könyököd, engedd hátra, és nyújtsd ki újra. Ez erősíti a tricepszet, ami kulcsfontosságú az integetőháj eltüntetésében. 2-3 sorozatot végezz 10 ismétléssel.

felkar
A fej fölötti tricepsznyújtás kiválóan edzi a felkart 
Forrás: Shutterstock / Lio putra

Tricepsz fekve – Nem olyan nehé ez a felkargyakorlatz, mint elsőre tűnik 

Feküdj hanyatt, térdeidet húzd fel, derekadat szorítsd a talajhoz. A súlyzókat a mellkas fölött tartsd, majd hajlítsd be a karod 90 fokban úgy, hogy a könyök stabil maradjon, utána nyújtsd ki újra. Végezz 2 sorozatot 10 ismétléssel.

felkar
Inkább lassabban, de pontosan kivitelezd a felkar gyakorlatot 
Forrás: Shutterstock / Lio putra

Fekvőtámasz zsámolyon, széken vagy a kanapén – Az egyik legjobb gyakorlat a felkar erősítésére

Ehhez a gyakorlathoz rakd félre a súlyzót, és keress egy biztonságos széket, zsámolyt vagy kanapét. Támaszkodj rá a kezeiddel úgy, hogy háttal legyél az eszköznek. A törzsed tartsd egyenesen, a csípőd és a feneked ne essen be. Ha ez megvan, engedd le magad úgy, hogy közben behajlítod a karjaidat, de ne érj hozzá a talajhoz. Térj vissza a kiinduló helyzetbe. Ez számít egy ismétlésnek. Csinálj belőle 2 sorozatot, mindegyik 6 ismétlésből álljon.

felkar
Felkar edzése fordított fekvőtámasszal 
Forrás: Shutterstock

Ezek a gyakorlatok nemcsak a bicepszet és a tricepszet, hanem a váll és a hát izmait is megdolgoztatják, így a kar formásabb, arányosabb lesz. Ha rendszeresen végzed őket, néhány hét alatt láthatóan feszesebb, tónusosabb lesz a felkarod. A következetes edzés, a pihenőidők betartása és a kiegyensúlyozott táplálkozás együtt hozzák meg az eredményt. Ha kitartó vagy, már 4 hét alatt észrevehetően csökken az integetőháj, és karjaid újra feszesek, erősek lesznek. Segítségképp mellékelünk egy videót is, hogy 100%-os legyen a felkarod:

 

Így maradj fitt napi 2 perc edzéssel!

Nincs időd hosszú, fárasztó edzésekre? Végezz napi 10 fekvőtámaszt, ami formában tartja az izmaidat.

Fedezd fel a 6-6-6 séta kihívást: a gyaloglás előnyei, amelyekért a tested és a lelked is hálás lesz

A 6-6-6 séta kihívás egy könnyen beépíthető, mégis hatékony mozgásforma, ami a testet-lelket felfrissíti és hosszú távon javítja a fittséget.

Jessica Biel felfedte a formás popsijának titkát: ezeket a gyakorlatokat végzi - VIDEÓ

Sokan azt gondolják, hogy a szörfös múltja, vagy a szerencsés genetika miatt lett ilyen feszes Jessica Biel popsija. A 43 éves világsztár most elárulta, mi a a dögös hátsó receptje.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu