5 étel, amelytől olyan fogsorod lesz, mint Johnny Deppnek volt Jack Sparrow szerepében

Ha a fogsorod nincs a legjobb állapotban, lehet, hogy nem a cukros üdítőkben kell keresned a bajt!

Hiába az alapos fogmosás, ha minden nap veszélynek teszed ki a fogsorod.

Forrás: Shutterstock

5 étel, amely bármilyen megdöbbentő, tönkre vágja a fogsorodat

Gyerekkorunkban milliószor hallottuk a szüleinktől, hogy ne együnk sok cukrot, mert kihullanak a fogaink, és csak tejbe áztatott fehér kenyeret tudunk majd enni, ami valljuk be, nem túl vonzó opció. Így egy életre belénk ivódott, hogy a cukorral óvatosan kell bánnunk, ha hollywoodi mosolyt szeretnénk.

Bár a genetika nagy mértékben befolyásolja a fogzománc erősségét, az étkezés sem egy elhanyagolható szempont a fogaink épsége szempontjából.

Éppen ezért jó, ha tisztában vagyunk vele, melyek azok a nassolnivalók, amelyek ugyanolyan vagy még nagyobb károkat okoznak, mint a cukor.

1. Sós nasik

Mindenki szereti a chipset és a sós kekszeket, de csak kevesen gondolnak arra, hogy a bennük található keményítő a nyállal érintkezve cukrokká bomlik le, amelyek könnyen a fogak közé szorulnak, ezzel elősegítve a fogszuvasodást.

2. Citrusok

Fontos, hogy kiegyensúlyozottan táplálkozzunk, ennek pedig elengedhetetlen része a friss gyümölcsök fogyasztása, azonban mint minden más esetben is, itt is fontos a mértékletesség és az egyensúly fenntartása. A citrusfélék túlzott fogyasztása (narancs, citrom, grapefruit) súlyosan károsíthatja a fogzománcot, pláne, ha a fogyasztásuk után nem öblítjük ki a szánkat egy kis vízzel.

3. Aszalványok

A szárított gyümölcsök sokáig hozzátapadnak a fogakhoz és táplálják a fogszuvasodást okozó baktériumokat, ezáltal pedig növelik a fogszuvasodás esélyét. Nem kell azonban lemondanod a fogyasztásukról: ha egészséges ételekkel, például magvakkal párosítod, csökkentheted a negatív hatásokat.

4. Granolák és müzliszeletek

Bár sokan az egészséges táplálkozás alfájának és ómegájának tartják ezeket a finom nasikat, valójában olyan alattomos károkat okozhatnak, amelyekre nem is gondolnál: a ragacsos textúra, a magas cukortartalom és az aszalt gyümölcsök miatt a túlzott fogyasztásuk ugyanúgy károsíthatja a fogakat, mint egy szelet csokoládé.