Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 9., kedd Ádám

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tisztálkodás

7 alap higiéniai szokás, amit csak azok ismernek, akiket jól neveltek a szüleik

tisztálkodás higiénia nevelés
Ha ezeket a rutinokat gondolkodás nélkül követed, akkor bizony a szüleid jó munkát végeztek. Lehet, hogy észre sem veszed, de a mindennapi higiénia nemcsak az egészségedet óvja, hanem azt is elárulja, milyen nevelést kaptál.

Sokan a szüleinknek köszönhetjük a legkorábbi leckéket arról, hogyan kell vigyázni magunkra: mikor kell tisztálkodni, miért fontos a kézmosás vagy épp a tiszta ágynemű. A jó neveltetés nemcsak szabályok betartásáról szól, hanem arról is, hogy a higiénia a mindennapjaink része legyen. Ezek a szokások nemcsak az egészséget szolgálják, hanem önbizalmat és igényességet is sugároznak mások felé.

Ha ezeket a higiéniai szokásokat megtanították a szüleid, jól neveltek
A megfelelő higiénia szokás kérdése is, amit elsősorban a szüleidtől tanultál meg.
Forrás: Shutterstock

Az árulkodó higiénia, avagy ezekkel a szokásokkal felfeded a gyerekkorod

Ha belegondolsz, a higiénia valójában egyfajta névjegykártya, amivel megmutatod, mennyire becsülöd magad és másokat. Lehet, hogy elsőre apróságoknak tűnnek ezek a rutinok, de hosszú távon óriási különbséget jelentenek egészségben, komfortban és abban, hogyan látnak téged mások. a YourTango összegyűjtötte azt a 7 higiénés szokást, amit a jó szülők szinte biztosan beléd neveltek.

1. Arcra külön törölköző

Emlékszel, amikor anyukád leszidott, hogy ne azzal a törölközővel töröld meg az arcod, amivel a tested? Nem véletlenül. Az arcbőr érzékeny terület, és könnyen irritálódik, ha baktériumokat dörzsölsz bele. A külön arctörlő nem sznobizmus, hanem egy apró, de alapvető higiéniai szokás, amit a szülők már gyerekként megtanítanak.

2.  Kézmosás, mielőtt az arcodhoz nyúlsz

Arcot piszkálni szinte mindenki szokott, de nem mindegy, milyen kézzel. A kézmosás a higiénia alfája és ómegája, amit a jó szülők beléd nevelnek, még ha gyerekként idegesített is a folyamatos „Menj, moss kezet!” kérésük.

3. A telefon tisztítása

Az okostelefonod szó szerint több bacit rejthet, mint a WC-ülőke. Undi, igaz? A jó szülők olyan higiéniai szokásokat adnak át, amik felnőttként is eszedbe jutnak – például hogy naponta töröld át a mobilod. Ezt a pár másodperces mozdulatot pedig nemcsak az arcbőröd, de az immunrendszered is üdvözölni fogja.

4. Pamut ruhák viselése

A tisztálkodás nem ér semmit, ha a bőrödre „zacskót” húzol. A szintetikus cuccok alatt beizzadhatsz, a pamut viszont engedi lélegezni a bőrödet, nem mellékesen pedig kevésbé irritál. Ha már gyerekként is csak pamut alsóneműt engedtek felvenni, akkor a szüleid tényleg gondosan neveltek.

A jó szülők nevelése magában foglalja a higiénia és a tisztálkodási szokások kialakítását is
A gyerekként megtanult higiéniai szokások nem csupán rád vannak hatással, a környezeted is észreveszi őket.
Forrás: Shutterstock

5.  Fogselyem használata

Vajon a hagyományos fogmosás elég, hogy fogaid makulátlanul tiszták legyenek? A válasz egyértelműen nem. A fogselyem ma már mindenki számára ismert, ám a használata már nem teljesen. A jó neveltetéshez hozzátartozik, hogy a szüleid megtanították, fogselyem nélkül nincs igazi tisztaság. Plusz fél perc, de hosszú távon megment a fogorvosi rémálmoktól.

6. Hetente friss ágynemű

Kevés jobb érzés van, mint befeküdni a frissen mosott ágyneműbe. A jó szülők pedig már kiskorodban rászoktatnak arra, hogy hetente kell cserélni. Nemcsak a bőröd hálálja meg, hanem az alvásod is sokkal pihentetőbb lesz.

7. Ékszerek és karórák tisztítása 

A gyűrűd, órád, fülbevalód mind szoros kapcsolatban vannak a bőröddel, és bizony koszolódnak. Ugyan nem kell őket naponta „megfürdetni”, de aki hetente megtisztítja a kiegészítőit, azt a szülei tutira gondosan nevelték. Hiszen mit ér a csillogás higiénia nélkül?

A higiénia nem csupán arról szól, hogy jól nézz ki, hanem arról is, hogy tiszteletet mutatsz magad és mások felé. Ezek a higiéniai szokások a jó neveltetés és a felelős szülők nyomát hordozzák. Ha neked már zsigerből jönnek, akkor biztos lehetsz benne: a szüleid tényleg jól végezték a dolgukat.

Itt valami bűzlik: 5 sztár megkérdőjelezhető higiéniai szokásokkal

A higiénia a legtöbb ember számára elsődleges fontosságú (mínusz a fura bácsi a négyeshatoson), de mi a helyzet azokkal a sztárokkal, akiknek nincs más dolguk mint jól kinézni és illatozni? Nos, vannak, akik bizony ellenállnak a társadalmi konvencióknak és olyan higiéniai szokásokat alakítottak ki magunkat, amik hallatán még a sokat látottak is elcsodálkoznak.

Toalett kisokos az igazán igényes nők számára

A toaletthasználatot nem kell magyarázni – gondolhatnád, pedig hidd el, gyakran még a legnagyobb odafigyelés közben is ejtünk egyébként könnyen elkerülhető hibákat.

Szakállas a pasid? Az arcszőrzete több baktériumot hordozhat, mint a kutyák bundája

Egyes esetekben az arcszőrzetben még az otthoni vécéknél is több a baktérium. Kétségbeesni azért nem kell, de az alapos ápolás elengedhetetlen, hogy a szakáll ne legyen egy időzített bomba.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu