A genetikai óra a férfiaknál is ketyeg: ettől az életkortól „romlik” a sperma

Az, hogy az idősebb anyáknál nagyobb a születési rendellenességek kockázata már hosszú ideje közismert. A nők esetében a petesejtjeik a bűnösök, ugyanis az idő előrehaladtával hajlamosabbak bizonyos rendellenességek hordozására. Most azonban brit tudósok az egészséges férfiakat követve arra jutottak, hogy az apák tekintetében szintén genetikai kockázatot hordozhat a késői gyerekvállalás: több káros mutációt is átadhatnak a gyermeknek az idősebb férfiak.

Néha idősebb párok is a késői gyerekvállalás mellett döntenek. De vajon mekkora a kockázat?

Forrás: OJO Images RF

A késői gyerekvállalás kockázatos lehet az apák miatt is

Egy kutatásban azt vizsgálták, hogy a nőkhöz hasonlóan a férfiak esetében is veszélyes lehet-e a késői gyerekvállalás. Az eredmények alapján a 30-as éveik elején járó férfiaknál minden ötvenedik spermium hordozott betegséget okozó mutációt. Ez az arány azonban már drasztikusan megnő 43-70 éves kor között: ebben az esetben már majdnem egy a húszhoz volt az esélye annak, hogy átadnak valamilyen betegséget a kisbabának. A legnagyobb veszély azonban a 70 éves résztvevők esetében volt megfigyelhető: náluk a spermiumok 4,5 százaléka tartalmazott valamilyen káros mutációt, világosan mutatva ezzel a kor és a genetikai kockázat közötti összefüggést – számolt be a Daily Mail.

A kutatók hangsúlyozták, hogy a mutációk számának növekedésének összefüggése világosan bizonyította, hogy az életkor előrehaladtával a spermiumképződés során gyakoribbá válnak a hibás gének. A vizsgált 40 gén mutációi összefüggésbe hozhatók többek között az autizmussal és bizonyos rákok kockázatának növekedésével is.

A spermiumok és a férfi termékenység

A férfiak 10-12 éves koruktól kezdenek spermiumot termelni, ami egész életük során tart. Egy átlagos férfi naponta több millió spermiumot termel. Bár a spermiumok képesek túlélni a testen kívül, meglepően érzékenyek: már kisebb változások is befolyásolhatják mozgékonyságukat, fejlődésüket és a megtermékenyítés képességét. Egyes tanulmányok azt is megállapították, hogy a spermaszám és a tesztoszteronszint összefüggést mutat a férfiak általános egészségi állapotával.