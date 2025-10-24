Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Spinning az ókori Rómában? — A kondigépek évezredes története

Universal Images Group Editorial - UniversalImagesGroup
történelem edzőgép testnevelés
Bába Dorottya
2025.10.24.
Egy fárasztó edzés után sokan tekintenek kínzóeszközként az edzőgépekre. Nem is gondolnák, hogy már az ókori Rómában is voltak hasonló eszközök, kondigépek, ahogy arra sem, hogy milyen közel járnak a valósághoz.

Sokan azt hiszik, hogy a fitneszgépek a modern kor vívmányai, pedig már történelmi időkben is ilyenekkel igyekezték fenntartani erőnlétüket az emberek. Több ezer évet kell visszamenni az idő fonalán, hogy a kondigépek őseit felfedezzük: már az ókori római, kínai emberek is így növelték a testmozgás hatékonyságát. Lássuk hát a történetet!

Az kondigépek története az ókori Rómától napjainkig
A modern kondigépek története az ókori Rómáig visszavezethető, ahol nagy kultusza volt a testmozgásnak.
Forrás: Universal Images Group Editorial

Az ókori Róma és más civilizációk „konditermei”

Régészeti feltárások alapján a sporteszközök első képviselőit mintegy i. e. 6000 körül keletkezett kínai szövegekben említik, ahol a súlyemelést, súlylökést, illetve az íjászatot az egészségmegőrzés fontos eszközének tartották. Az egyiptomi falfestmények szintén többféle sportágat megjelenítettek, melyek közül a homokzsák-emelés volt az egyik legérdekesebb.

A testnevelés az ókori Görögországban nyert el intézményesített formát, amikor a spártai vezetők kemény edzésterveket eszeltek ki a katonák fittségének fenntartására.

Ezzel szemben az ókori olimpiai játékokra alaposan összeállított, de kíméletesebb edzéstervvel készültek a sportolók, akik többek között diszkoszvetést, gerelyhajítást gyakoroltak. A hellenisztikus kultúrára építő ókori Rómában a testnevelés kultusza általános volt: nem csupán rendszeres testmozgással tettek jólétükért, de változatos, egészséges étrend, valamint rendszeres fürdőzés révén is.

Népszerűek voltak a különféle labdajátékok, az ökölvívás, úszás, melyekhez többek között súlyzót, változatos méretű labdákat használtak. Az ókori Rómában fejlesztették ki a „nyújtópadot”, latinul cavallina-t, mely a mai lólengésen használt eszközhöz hasonlít. Igaz, ennek fő funkciója nem a mozgás, hanem a lóra való minél gyorsabb felszállás gyakorlása volt.

A sporttörténet sötét középkora

Az ókori Római Birodalom bukásával beköszöntő sötét középkor a testnevelés számára sem volt fényes időszak, egyedül a fizikai munka, hadászat, valamint kisebb játékok jelentették a sporttevékenységet. Egészen a 18. századik kellett rá várni, hogy a sport újra szabadidős tevékenység legyen: elterjedt a kötélmászás, a lőfegyverek megjelenésével pedig a vívás is mindinkább hobbi lett.

Gymnasticon, az első modern kondigép korabeli rajza.
Forrás: Wikipedia / Sarah Bakewell

A sporttörténet első modern értelemben vett kondigépe az 1796-ban bemutatott Gymasticon volt, ami a kéz és láb átmozgatására is egy-egy pedállal szolgálta a testmozgást.

Ipari forradalom és a modern kondigépek születése

A futópadok első képviselőjét 1818-ban eredetileg nem az egészség megőrzésére, hanem kínzóeszközként vetették be: a mókuskerékhez hasonló lépcsős szerkezettel brit foglyokat kínoztak. A modern edzőgépek megjelenése előtt aztán az ipai forradalom és az ülőmunkák elterjedése nyitotta meg a kaput.

Megjelentek az evezőgépek, futópadok, elterjedt szabadidős kikapcsolódás lett a sport.

Gustav Zander svéd orvos mintegy 27 különböző eszközt tervezett, melyek csigarendszerekkel szolgálták a jobb erőnlétet, de rehabilitációs eszközökként is alkalmazták őket. Az általa, valamint Az Edmund Desbonnet által kifejlesztett eszközök a legtöbb mai kondigép alapjai.

Gustave Zander edzőgépei
Gustave Zander svéd orvos több, mint két tucat edzőgépet tervezett.
Forrás: Digital Vision Vectors

Az edzőgépek forradalmának második hulláma az 1950-es években jött el, amikor a modern, fejlett és biztonságos szerkezetek megjelentek. A megnőtt keresletre a gyártók is ráharaptak, egyre többféle, egyre jobb gépet dobtak a piacra: 1968-ban az első elektromos szobabicikli, 1984-ben a lépcsőzőgép jelent meg a konditermekben.

Az 1980-as és 90-es évektől egyre elterjedtebbek lettek az otthoni kondigépek. Jelenleg a trendek, valamint az egészségről alkotott felfogás folyamatosan új sportágak és eszközök létrehozását motiválja, a változás tehát nem áll le soha.

