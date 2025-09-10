Végre valami, ami tényleg működik: ezzel a 7 napos edzéstervvel a karácsonyi ajándékod a tökéletes test lesz

A legjobb ebben az edzéstervben, hogy nem kell hozzá sem konditerembérlet, sem más külön eszköz.
Ha valaha is eltervezted már, hogy sportolni kezdesz, akkor valószínűleg szembesültél már azzal, hogy a legnehezebb rész nem mindig az, hogy felkelj az ágyból, hanem az, hogy eldöntsd, mégis mi a túrót csinálj az edzőteremben, ha már ott vagy. Egy napot még csak megoldunk, de mi legyen a további időpontokkal és hogyan kombináljuk a gyakorlatokat úgy, hogy hatásosak legyenek és ne is unjunk rájuk 2 hét után?
Szerencsére egy személyi edző most felfedte azt a 7 napos edzésprogramját, aminek segítségével egyszerre edzhetsz hatékonyan és változatosan!
Minden gyakorlatot 8-10-szer ismételd három körben. Ezzel az edzéssel megdolgoztatod a comb-, fenék- és vádliizmaidat.
Minden gyakorlatot tízszer ismételj meg, három körben
Minden gyakorlatot 15-ször ismételj meg, három körben, kis kézi súlyzóval
Fuss legalább 40 percet olyan tempóban, amiben tényleg végig is tudod csinálni. Ha már haladó vagy, váltogasd a gyors és lassú tempókat.
Itt nem szükséges kardiót vagy erősítő edzést végezni, elég ha nyújtasz egy kicsit, vagy esetleg jógázol egyet.
Gyorsgyalogolj 60-90 percet egyenletes, társalgási tempóban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.