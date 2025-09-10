Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Végre valami, ami tényleg működik: ezzel a 7 napos edzéstervvel a karácsonyi ajándékod a tökéletes test lesz

Shutterstock - PeopleImages
egészség testmozgás edzésterv
Nagy Kata
2025.09.10.
Egy személyi edző felfedte azt a hét napra leosztott edzéstervét, amivel még a legpuhányabbak is formába hozhatják magukat mindössze három hónap alatt.

A legjobb ebben az edzéstervben, hogy nem kell hozzá sem konditerembérlet, sem más külön eszköz. 

7 napos edzésterv
Ezzel a hét napos edzéstervvel otthonról is formába hozhatod magad. 
Forrás: Shutterstock

7 napos edzésterv az igazán bomba alakért

Ha valaha is eltervezted már, hogy sportolni kezdesz, akkor valószínűleg szembesültél már azzal, hogy a legnehezebb rész nem mindig az, hogy felkelj az ágyból, hanem az, hogy eldöntsd, mégis mi a túrót csinálj az edzőteremben, ha már ott vagy. Egy napot még csak megoldunk, de mi legyen a további időpontokkal és hogyan kombináljuk a gyakorlatokat úgy, hogy hatásosak legyenek és ne is unjunk rájuk 2 hét után? 

Szerencsére egy személyi edző most felfedte azt a 7 napos edzésprogramját, aminek segítségével egyszerre edzhetsz hatékonyan és változatosan!

Hétfő: alsótest

Minden gyakorlatot 8-10-szer ismételd három körben. Ezzel az edzéssel megdolgoztatod a comb-, fenék- és vádliizmaidat. 

  • guggolás
  • csípőemelés
  • kitörés
  • kitörés előre lépve 

Kedd: erősítő edzés és kardió

Minden gyakorlatot tízszer ismételj meg, három körben

  • bemelegítő futás, 15 perc
  • felülés
  • hasprés
  • boka érintés háton fekve, felhúzott lábbal
  • törzsdöntés jobb és bal oldalra
  • hason fekve karemelés előre 

Szerda: felsőtest egy kis kardióval

Minden gyakorlatot 15-ször ismételj meg, három körben, kis kézi súlyzóval 

  • bemelegítő kardió 20 perc
  • bicepsz hajlítás
  • fekvőtámasz 
  • plank 30 másodperc
  • fekve nyomás
  • evezés előre dőlve, súlyzóval

Csütörtök: kardió

Fuss legalább 40 percet olyan tempóban, amiben tényleg végig is tudod csinálni. Ha már haladó vagy, váltogasd a gyors és lassú tempókat. 

Péntek: aktív regenerálódás

Itt nem szükséges kardiót vagy erősítő edzést végezni, elég ha nyújtasz egy kicsit, vagy esetleg jógázol egyet. 

Szombat: futás

Gyorsgyalogolj 60-90 percet egyenletes, társalgási tempóban. 

Vasárnap: pihenés, regenerálódás

