Végre valami, ami tényleg működik: ezzel a 7 napos edzéstervvel a karácsonyi ajándékod a tökéletes test lesz

A legjobb ebben az edzéstervben, hogy nem kell hozzá sem konditerembérlet, sem más külön eszköz.

Ezzel a hét napos edzéstervvel otthonról is formába hozhatod magad.

Forrás: Shutterstock

7 napos edzésterv az igazán bomba alakért

Ha valaha is eltervezted már, hogy sportolni kezdesz, akkor valószínűleg szembesültél már azzal, hogy a legnehezebb rész nem mindig az, hogy felkelj az ágyból, hanem az, hogy eldöntsd, mégis mi a túrót csinálj az edzőteremben, ha már ott vagy. Egy napot még csak megoldunk, de mi legyen a további időpontokkal és hogyan kombináljuk a gyakorlatokat úgy, hogy hatásosak legyenek és ne is unjunk rájuk 2 hét után?

Szerencsére egy személyi edző most felfedte azt a 7 napos edzésprogramját, aminek segítségével egyszerre edzhetsz hatékonyan és változatosan!

Hétfő: alsótest

Minden gyakorlatot 8-10-szer ismételd három körben. Ezzel az edzéssel megdolgoztatod a comb-, fenék- és vádliizmaidat.

guggolás

csípőemelés

kitörés

kitörés előre lépve

Kedd: erősítő edzés és kardió

Minden gyakorlatot tízszer ismételj meg, három körben

bemelegítő futás, 15 perc

felülés

hasprés

boka érintés háton fekve, felhúzott lábbal

törzsdöntés jobb és bal oldalra

hason fekve karemelés előre

Szerda: felsőtest egy kis kardióval

Minden gyakorlatot 15-ször ismételj meg, három körben, kis kézi súlyzóval

bemelegítő kardió 20 perc

bicepsz hajlítás

fekvőtámasz

plank 30 másodperc

fekve nyomás

evezés előre dőlve, súlyzóval

Csütörtök: kardió

Fuss legalább 40 percet olyan tempóban, amiben tényleg végig is tudod csinálni. Ha már haladó vagy, váltogasd a gyors és lassú tempókat.

Péntek: aktív regenerálódás

Itt nem szükséges kardiót vagy erősítő edzést végezni, elég ha nyújtasz egy kicsit, vagy esetleg jógázol egyet.

Szombat: futás

Gyorsgyalogolj 60-90 percet egyenletes, társalgási tempóban.

Vasárnap: pihenés, regenerálódás