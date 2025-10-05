Nem mindenkinek való a kozmetikai tetoválás — Mutatjuk, milyen betegségek esetén fontos az extra körültekintés

Legyen szó szemöldök-, szemhéj- vagy ajakpigmentálásról, a kizáró tényezők figyelmen kívül hagyása, vagy a nem megfelelő higiénia komoly egészségügyi gondokat okozhat. Éppen ezért a kozmetikai tetoválás elkészítése előtt mindig szükséges az előzetes állapotfelmérés, az allergiateszt, és a megbízható szakember választása.

A kozmetikai tetoválásoknál használt pigmentek a bőr felsőbb rétegeibe kerülnek

Mikor tilos elvégeztetned a kozmetikai tetoválást? — Kizáró tényezők és ellenjavallatok

Léteznek abszolút és relatív ellenjavallatok. Előbbi az, amikor a beavatkozás egyértelműen nem végezhető el, azaz tilos. Ilyenek a kötőhártya-gyulladás, a véralvadási zavarok, a súlyos bőrbetegségek (ekcéma, pikkelysömör), a friss sebhelyek vagy gyulladások. Továbbá:

Aktív bőrbetegségek az adott területen (pl. ekcéma, herpesz)

HIV, hepatitis B és C aktív stádiuma

Kezeletlen cukorbetegség

Allergia a pigment összetevőire vagy a helyi érzéstelenítő anyagokra

Daganatos betegségek aktív kezelése idején

Friss sebhely vagy gyulladás az adott területen

Epilepszia

A relatív ellenjavallat azt jelenti, hogy a beavatkozás elvégezhető ugyan, de fokozott óvatosság vagy előzetes orvosi konzultáció szükséges, például cukorbetegség, allergiahajlam, vérhígító gyógyszerek szedése mellett.

A kozmetikai tetoválást megelőzően elengedhetetlen a személyre szabott állapotfelmérés

Miért kockázatos egyeseknél a kozmetikai tetoválás alkalmazása?

A kozmetikai tetoválásoknál használt pigmentek ugyan a bőr felsőbb rétegeibe kerülnek, de összetevői (porított pigmentek, gyanta, glicerin, izopropil-alkohol és benzil-alkohol kombinációi) még így is kapcsolatba léphetnek az immunrendszerrel. Az alkalmazott színezékek, tartósítók egy része egyeseknél allergiás reakciót válthatnak ki, ami duzzanatot, viszketést, tartós bőrpírt vagy akár gyulladást is okozhat. Szerencsére léteznek úgynevezett antiallergén pigmentek, amelyeket kifejezetten úgy fejlesztettek ki, hogy csökkentsék az allergiás reakciók kockázatát a sminktetoválások során. Ezek a pigmentek általában tisztább, kevesebb allergén összetevőt tartalmaznak, és gyakran természetesebb ásványi alapanyagokból állnak, azonban ez esetben is elengedhetetlen a személyre szabott állapotfelmérés.