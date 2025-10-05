Nem mindenkinek való a kozmetikai tetoválás — Mutatjuk, milyen betegségek esetén fontos az extra körültekintés

Legyen szó szemöldök-, szemhéj- vagy ajakpigmentálásról, a kizáró tényezők figyelmen kívül hagyása, vagy a nem megfelelő higiénia komoly egészségügyi gondokat okozhat. Éppen ezért a kozmetikai tetoválás elkészítése előtt mindig szükséges az előzetes állapotfelmérés, az allergiateszt, és a megbízható szakember választása.
Léteznek abszolút és relatív ellenjavallatok. Előbbi az, amikor a beavatkozás egyértelműen nem végezhető el, azaz tilos. Ilyenek a kötőhártya-gyulladás, a véralvadási zavarok, a súlyos bőrbetegségek (ekcéma, pikkelysömör), a friss sebhelyek vagy gyulladások. Továbbá:
A relatív ellenjavallat azt jelenti, hogy a beavatkozás elvégezhető ugyan, de fokozott óvatosság vagy előzetes orvosi konzultáció szükséges, például cukorbetegség, allergiahajlam, vérhígító gyógyszerek szedése mellett.
A kozmetikai tetoválásoknál használt pigmentek ugyan a bőr felsőbb rétegeibe kerülnek, de összetevői (porított pigmentek, gyanta, glicerin, izopropil-alkohol és benzil-alkohol kombinációi) még így is kapcsolatba léphetnek az immunrendszerrel. Az alkalmazott színezékek, tartósítók egy része egyeseknél allergiás reakciót válthatnak ki, ami duzzanatot, viszketést, tartós bőrpírt vagy akár gyulladást is okozhat. Szerencsére léteznek úgynevezett antiallergén pigmentek, amelyeket kifejezetten úgy fejlesztettek ki, hogy csökkentsék az allergiás reakciók kockázatát a sminktetoválások során. Ezek a pigmentek általában tisztább, kevesebb allergén összetevőt tartalmaznak, és gyakran természetesebb ásványi alapanyagokból állnak, azonban ez esetben is elengedhetetlen a személyre szabott állapotfelmérés.
Bár a várandósság és a menstruáció nem betegségek, mégis fontos, hogy tisztában légy a kockázatokkal. Várandósság alatt tilos kozmetikai tetoválást végeztetni, ugyanis ilyenkor a a bőr érzékenyebb, hajlamosabb a gyulladásokra, és emiatt megnőhet a fertőzések és szövődmények kockázata a pigmentálás során. Az érzéstelenítők (lidokain) és egyéb segédanyagok alkalmazása a tetoválás során szintén nem ajánlott várandósság és szoptatás alatt, mert ezek bejuthatnak a véráramba, és bár kis mennyiségben használják őket, nem teljesen tisztázott, hogyan hathatnak a fejlődő magzatra. Menstruáció alatt a véralvadási képesség és a fájdalomküszöb is változhat, illetve a szervezet stresszreakciói erősebbek lehetnek, ezért sok szakember inkább javasolja elhalasztani a tetoválást a menstruáció utánra.
A beleegyező nyilatkozat aláírásával tudomásul veszed a potenciális kockázatokat, és elfogadod, hogy a beavatkozással járhatnak mellékhatások, vagy akár nem várt reakciók is. Amennyiben korábban volt már bármilyen bőrreakciód tetoválás vagy kozmetikai beavatkozás kapcsán, mindenképpen tájékoztasd a szakembert és kérj allergiatesztet is.
Mi a különbség a kozmetikai tetoválás és a testtetoválás között? A kozmetikai tetoválás pigmentjei általában ásványi vagy szintetikus pigmentek, amelyek biológiailag lebomló (felszívódó) komponenseket tartalmaznak. A hagyományos tetováló tinta pigmentjei, melyeket nem arcon, hanem más testrészeken alkalmaznak, a bőr mélyebb rétegébe kerülnek, kémiailag sokkal ellenállóbbak (nem szívódnak fel).
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.