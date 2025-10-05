Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Nem mindenkinek való a kozmetikai tetoválás — Mutatjuk, milyen betegségek esetén fontos az extra körültekintés

2025.10.05.
A sminktetoválás egy rendkívül hasznos megoldás azok számára, akik tartósan szeretnék hangsúlyozni arcuk részleteit. Habár már olyan kozmetikai tetoválás-technikák állnak rendelkezésre, amelyek minimalizálják a kockázatokat, vannak olyan tényezők, amelyek miatt nem mindenki számára ajánlott.

Legyen szó szemöldök-, szemhéj- vagy ajakpigmentálásról, a kizáró tényezők figyelmen kívül hagyása, vagy a nem megfelelő higiénia komoly egészségügyi gondokat okozhat. Éppen ezért a kozmetikai tetoválás elkészítése előtt mindig szükséges az előzetes állapotfelmérés, az allergiateszt, és a megbízható szakember választása.

kozmetikai tetoválás
A kozmetikai tetoválásoknál használt pigmentek a bőr felsőbb rétegeibe kerülnek
Forrás: Shutterstock

Mikor tilos elvégeztetned a kozmetikai tetoválást? — Kizáró tényezők és ellenjavallatok

Léteznek abszolút és relatív ellenjavallatok. Előbbi az, amikor a beavatkozás egyértelműen nem végezhető el, azaz tilos. Ilyenek a kötőhártya-gyulladás, a véralvadási zavarok, a súlyos bőrbetegségek (ekcéma, pikkelysömör), a friss sebhelyek vagy gyulladások. Továbbá:

  • Aktív bőrbetegségek az adott területen (pl. ekcéma, herpesz)
  • HIV, hepatitis B és C aktív stádiuma
  • Kezeletlen cukorbetegség
  • Allergia a pigment összetevőire vagy a helyi érzéstelenítő anyagokra
  • Daganatos betegségek aktív kezelése idején
  • Friss sebhely vagy gyulladás az adott területen
  • Epilepszia

A relatív ellenjavallat azt jelenti, hogy a beavatkozás elvégezhető ugyan, de fokozott óvatosság vagy előzetes orvosi konzultáció szükséges, például cukorbetegség, allergiahajlam, vérhígító gyógyszerek szedése mellett.

kozmetikai tetoválás
A kozmetikai tetoválást megelőzően elengedhetetlen a személyre szabott állapotfelmérés
Forrás: Shutterstock

Miért kockázatos egyeseknél a kozmetikai tetoválás alkalmazása? 

A kozmetikai tetoválásoknál használt pigmentek ugyan a bőr felsőbb rétegeibe kerülnek, de összetevői (porított pigmentek, gyanta, glicerin, izopropil-alkohol és benzil-alkohol kombinációi) még így is kapcsolatba léphetnek az immunrendszerrel. Az alkalmazott színezékek, tartósítók egy része egyeseknél allergiás reakciót válthatnak ki, ami duzzanatot, viszketést, tartós bőrpírt vagy akár gyulladást is okozhat. Szerencsére léteznek úgynevezett antiallergén pigmentek, amelyeket kifejezetten úgy fejlesztettek ki, hogy csökkentsék az allergiás reakciók kockázatát a sminktetoválások során. Ezek a pigmentek általában tisztább, kevesebb allergén összetevőt tartalmaznak, és gyakran természetesebb ásványi alapanyagokból állnak, azonban ez esetben is elengedhetetlen a személyre szabott állapotfelmérés. 

Szabad-e kozmetikai tetoválást végeztetni terhesség, szoptatás és menstruáció idején? 

Bár a várandósság és a menstruáció nem betegségek, mégis fontos, hogy tisztában légy a kockázatokkal. Várandósság alatt tilos kozmetikai tetoválást végeztetni, ugyanis ilyenkor a a bőr érzékenyebb, hajlamosabb a gyulladásokra, és emiatt megnőhet a fertőzések és szövődmények kockázata a pigmentálás során. Az érzéstelenítők (lidokain) és egyéb segédanyagok alkalmazása a tetoválás során szintén nem ajánlott várandósság és szoptatás alatt, mert ezek bejuthatnak a véráramba, és bár kis mennyiségben használják őket, nem teljesen tisztázott, hogyan hathatnak a fejlődő magzatra. Menstruáció alatt a véralvadási képesség és a fájdalomküszöb is változhat, illetve a szervezet stresszreakciói erősebbek lehetnek, ezért sok szakember inkább javasolja elhalasztani a tetoválást a menstruáció utánra.

kozmetikai tetoválás
Csak profira bízd a kozmetikai tetoválásod elkészíttetését
Forrás: Shutterstock

A profi szakemberek részletesen kikérdeznek és beleegyező nyilatkozatot íratnak alá veled

A beleegyező nyilatkozat aláírásával tudomásul veszed a potenciális kockázatokat, és elfogadod, hogy a beavatkozással járhatnak mellékhatások, vagy akár nem várt reakciók is. Amennyiben korábban volt már bármilyen bőrreakciód tetoválás vagy kozmetikai beavatkozás kapcsán, mindenképpen tájékoztasd a szakembert és kérj allergiatesztet is. 

Mi a különbség a kozmetikai tetoválás és a testtetoválás között? A kozmetikai tetoválás pigmentjei általában ásványi vagy szintetikus pigmentek, amelyek biológiailag lebomló (felszívódó) komponenseket tartalmaznak. A hagyományos tetováló tinta pigmentjei, melyeket nem arcon, hanem más testrészeken alkalmaznak, a bőr mélyebb rétegébe kerülnek, kémiailag sokkal ellenállóbbak (nem szívódnak fel). 

 

