Tudjuk, milyen jó érzés este belebújni a pizsamánkba, és úgy álomra hajtani a fejünket. Ám ha néha ruha nélkül bújunk ágyba, azzal csak jót teszünk magunkkal. Egy tanulmány szerint ugyanis azok, akik több időt töltenek meztelenül, elégedettebbek, és jobb a testérzetük. Ha kicsit ódzkodsz ettől, az alábbi az érvek talán meggyőznek majd a meztelen alvás előnyeiről!
Mégis miért jó meztelen aludni? Teheted fel magadnak a kérdést. Sokunkban ugyanis az rögzült, hogy este viseljünk valamilyen hálóruhát. Pedig a jó alvás titka sokszor éppen a ruhátlan pihenésben rejlik.
Íme az első érv a meztelenül alvás mellett. Ha mellőzöd a pizsamát, azzal bizony jót teszel a legintimebb testrészeidnek is. Hogy hogyan? A női nemi szervnek megvan a saját, természetes hőmérséklete és nedvességtartalma. Ha túl meleg van odalent, elszaporodhatnak a baktériumok és gombák.
Érdemes néha elhagyni a pizsamát, hogy több levegő jusson ezekhez a területekhez, és a baktériumok ne szaporodjanak olyan gyorsan.
Sokunknak vannak alvásproblémái. Az úgynevezett cirkadián ritmus miatt a testhőmérsékletünk alacsonyabb lesz, amint elalszunk. A pizsamák azonban ezt megakadályozhatják, mert melegen tartanak minket.
Ha a testhőmérséklet folyamatosan magas marad, az megzavarhatja a természetes alvási ritmusunkat, ami a legrosszabb esetben álmatlansághoz vezethet.
Tehát ha pihentető alvásra vágysz, a meztelen alvás segíthet ebben.
Alvás közben a testhőmérsékletünk jelentősen csökken. Eközben növekedési hormonok szabadulnak fel, míg a stresszhormonok pihennek. Ez mind hozzájárul a mély és pihentető alváshoz. Ha azonban a pizsama viselése miatt nem alszol nyugodtan (lásd előző pont), a kortizol-szint jelentősen megemelkedik. Ez pedig gyakran nagyobb étvágyhoz vezet.
Így a meztelen alvás segíthet abban, hogy megőrizd a testsúlyodat.
Ha a pizsamán felül egy téli takaróba is beburkolózunk, akkor bizony lehet, hogy leizzadunk reggelre. A reggeli zuhany pedig nem mindenkinek a kedvence, hiszen 20–30 perccel korábban kellene felkelni miatta.
Ha meztelenül alszol, éjszaka kevesebbet izzadsz, így nem feltétlenül szükséges rögtön zuhanyozni reggel, és a hajad is lassabban zsírosodik.
Egy biztos, ha ma éjszaka úgy döntesz, hogy pizsama nélkül bújsz be a párod mellé, garantáltan elolvad majd örömében. Hiszen ha meztelenül fekszetek egymás mellett az ágyban, sokkal valószínűbb, hogy szeretkeztek, mintha pizsamát viselnétek. Ez pedig egyértelműen növeli az intimitást a kapcsolatban, több oxitocin szabadul fel, ami csökkenti a stresszt és mérsékli a depresszió kockázatát.
