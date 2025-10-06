Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Négykézláb kell mozognod és lihegni is fogsz – Ezért az új sportért őrül meg most mindenki

Shutterstock - Anton Vierietin
kimeríthetetlen tartalék négykézláb edzés
Jónás Ágnes
2025.10.06.
Lassan újra kell gondolni az utakon elhelyezett vadveszélyt jelző táblákat. Már nemcsak őzekkel és bárányokkal, hanem állatos maszkot viselő, négykézláb ugráló-lihegő embertársainkkal is összefuthatunk, köszönhetően egy vadiúj trendnek.

Az új trend neve quadrobics. Az utóbbi időben ez az állatias mozgásforma – mely vírusszerűen terjed a közösségi médiában – első pillantásra talán bizarrnak tűnhet, hiszen lényege, hogy az ember négykézláb mozog (kúszik, ugrik, fut), ha azonban jobban elmélyedünk ebben a rendhagyó sportban, hamar kiderül: sokkal többről van szó, mint „állatias” utánzásról. A quadrobics egyszerre edzésmódszer, önkifejezési forma és – egyesek számára – spirituális élmény is. 

négykézláb
Bizarr és állatias - Az új négykézláb végezhető mozgásforma: quadrobics Forrás: @wild.soleil

Közösségi gyökerek és identitáskeresés áll a négykézláb végzett sport mögött

A quadrobics népszerűségét részben egy szubkultúrának, a therian közösségnek köszönheti, amely tagjai úgy érzik, állati identitással rendelkeznek. Fontos azonban kiemelni: a quadrobics gyakorlása nem kizárólag hozzájuk kötődik, és nem minden therian mozog így. Sokan egyszerűen a fizikai kihívás vagy a játékosság miatt szeretik. 

A közösségi médiában például a német Wild Soleil vált ismertté, aki utazásait és túráit kapcsolja össze quadrobics videóival. És mi a követők reakciója? Imádják!

@wild.soleil I just want to share the beauty of the world with you :3🌿 #therian #therianlife #therianthropy #theriantiktok #theriantok #theriancommunity #quadrobics #cougartherian #otherkin #alterhuman ♬ original sound - 🍌

Ha eddig nem tudtad, milyen izomlázat érez a nyúl és a tigris, most megtapasztalhatod

A mozgásforma intenzív, teljes testet átmozgató edzést jelent. A törzs izmai szinte folyamatosan dolgoznak, miközben a váll, a mellkas, a hát és a lábak is erőteljes terhelést kapnak. A quadrobics nem csupán izomerőt, hanem állóképességet, egyensúlyt és koordinációt is fejleszt. 

Aki kipróbálja, rájön, mennyire fárasztó tud lenni – öt perc is elég, hogy lihegve kapkodjuk a levegőt. 

A belga származású filmrendező, Alexia Kraft de la Saulx például arról számolt be, hogy a quadrobics edzések révén nemcsak testileg változott meg látványosan, hanem olyan erőre és koncentrálóképességre tett szert, ami növelte munkahelyi állóképességét és jótékonyan hatott mindennapi kreativitására is. 

A lihegésen túl: spirituális dimenziók

A quadrobics gyakorlói  hangsúlyozzák a mozgás lelki előnyeit is. A test négykézláb történő használata sokakból egyfajta meditatív állapotot vált ki, és segít jelen lenni a pillanatban, na meg a természetben. Egyesek éppen ezért spirituális gyakorlatként élik meg, amely közelebb hozza őket ösztönös, „állati” énjükhöz. 

négykézláb
A leleményes és eltökélt Wild Soleil itt épp nem négykézláb, hanem pihenő pozícióban, állatos maszkkal látható 
Forrás: @wild.soleil

A kívülállók reakciói

Mint minden szokatlan jelenség, a quadrobics is vegyes fogadtatásban részesül. Vannak, akik kinevetik vagy félreértik, sőt előfordul, hogy a mozgásformát szexuális tartalommal mossák össze. Négykézlábas művelői azonban hangsúlyozzák: szó sincs ilyesmiről. Számukra a quadrobics egyszerre edzés, szórakozás és önismereti út. 

Miért érdemes négykézlábra ereszkedni? 

Rossz, aki rosszra gondol, és lehet, hogy te most rossz voltál. A személyi edzők szerint a quadrobics nagyon is összeegyeztethető a hagyományos edzésformákkal. A mozdulatok rokonságban állnak a jól ismert plankkel, fekvőtámasszal vagy hasonló funkcionális gyakorlatokkal, csak épp ezek folyamatosan, dinamikusan követik egymást egy adott edzésen belül. A quadrobics nem igényel semmilyen eszközt, és gyakorlatilag bárhol végezhető. Igen, erdőben, réten, edzőteremben és otthon is. 

Akár erőnléti edzésként, akár mentális kikapcsolódásként, akár mellénk szegődő őzek és vaddisznók társaságában végezzük, a quadrobics valódi kihívás és állati jópofa élmény. 

