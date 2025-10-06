Négykézláb kell mozognod és lihegni is fogsz – Ezért az új sportért őrül meg most mindenki

Az új trend neve quadrobics. Az utóbbi időben ez az állatias mozgásforma – mely vírusszerűen terjed a közösségi médiában – első pillantásra talán bizarrnak tűnhet, hiszen lényege, hogy az ember négykézláb mozog (kúszik, ugrik, fut), ha azonban jobban elmélyedünk ebben a rendhagyó sportban, hamar kiderül: sokkal többről van szó, mint „állatias” utánzásról. A quadrobics egyszerre edzésmódszer, önkifejezési forma és – egyesek számára – spirituális élmény is.

Bizarr és állatias - Az új négykézláb végezhető mozgásforma: quadrobics Forrás: @wild.soleil

Közösségi gyökerek és identitáskeresés áll a négykézláb végzett sport mögött

A quadrobics népszerűségét részben egy szubkultúrának, a therian közösségnek köszönheti, amely tagjai úgy érzik, állati identitással rendelkeznek. Fontos azonban kiemelni: a quadrobics gyakorlása nem kizárólag hozzájuk kötődik, és nem minden therian mozog így. Sokan egyszerűen a fizikai kihívás vagy a játékosság miatt szeretik.

A közösségi médiában például a német Wild Soleil vált ismertté, aki utazásait és túráit kapcsolja össze quadrobics videóival. És mi a követők reakciója? Imádják!

Ha eddig nem tudtad, milyen izomlázat érez a nyúl és a tigris, most megtapasztalhatod

A mozgásforma intenzív, teljes testet átmozgató edzést jelent. A törzs izmai szinte folyamatosan dolgoznak, miközben a váll, a mellkas, a hát és a lábak is erőteljes terhelést kapnak. A quadrobics nem csupán izomerőt, hanem állóképességet, egyensúlyt és koordinációt is fejleszt.

Aki kipróbálja, rájön, mennyire fárasztó tud lenni – öt perc is elég, hogy lihegve kapkodjuk a levegőt.

A belga származású filmrendező, Alexia Kraft de la Saulx például arról számolt be, hogy a quadrobics edzések révén nemcsak testileg változott meg látványosan, hanem olyan erőre és koncentrálóképességre tett szert, ami növelte munkahelyi állóképességét és jótékonyan hatott mindennapi kreativitására is.

A lihegésen túl: spirituális dimenziók

A quadrobics gyakorlói hangsúlyozzák a mozgás lelki előnyeit is. A test négykézláb történő használata sokakból egyfajta meditatív állapotot vált ki, és segít jelen lenni a pillanatban, na meg a természetben. Egyesek éppen ezért spirituális gyakorlatként élik meg, amely közelebb hozza őket ösztönös, „állati” énjükhöz.