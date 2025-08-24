Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 24., vasárnap Bertalan

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
életmód

Blake Lively edzője elárulta, milyen gyakorlatokkal tartja magát formában a színésznő

Variety - John Nacion
életmód edzésterv Blake Lively
Jónás Ágnes
2025.08.24.
Három gyermek édesanyja, és még mindig kifogástalan formában van. Blake Lively külseje nem csupán a genetika ajándéka. Most kiderül, hogyan tartja karban magát.

A színésznő négy csodaszép gyermekkel ajándékozta meg férjét, Ryan Reynoldsot, és a szülések után viszonylag rövid idő alatt sikerül visszanyernie szépséges alakját. És nem, Blake Lively nem önsanyargatással, nem is villámdiétákkal, hanem kondíciójának fokozatos növelésével, valamint kiegyensúlyozott táplálkozással, és persze edzője, Don Saldino segítségével érte el mindezt. 

Blake Lively
Blake Lively az edzést illetően a fokozatosságban hisz
Forrás: Getty Images Europe

A színésznő közel 15 éve dolgozik együtt Saldinóval

Saldino szerint a titok nem az extrém edzésprogram, hanem a következetesség. Lively akkor is mozog, ha épp nem érzi magát csúcsformában, mert a lényeg az, hogy a test rendszeresen kapjon ingert. Nem a Rocky-féle kőkemény, kimerítő edzésekre kell gondolni, hanem egy fenntartható, mindennapokhoz illeszthető mozgásformára. Don Saladino maga is hangsúlyozza egy korábbi, az E-News-nak adott riportban:

A szülés utáni regeneráció nem arról szól, hogy minél hamarabb visszanyerjük a régi testet, hanem arról, hogy a testet lépésről lépésre erősítsük meg újra. 

Saldino és Blake Lively edzései az állóképesség növelésére és a kardió kombinációjára épülnek. A saját testsúllyal végzett gyakorlatokat szív- és érrendszert támogató tréninggel vegyítik. A hangsúly a fokozatosságon, a hormonális egyensúly támogatásán és személyre szabott táplálkozáson van. 

Blake Lively türelmes és tudatos

Lively más hírességekkel ellentétben egyébként sosem próbálta titkolni, hogy a folyamat időt vesz igénybe. Étrendje színes és vitamindús: sokféle zöldséget fogyaszt, lehetőleg frissen vagy enyhén hőkezelve. Rajong az avokádóért és a különféle magvakért, rendszeresen fogyaszt sovány húst és halat, a szénhidrátokat pedig lassan felszívódó ételekkel viszi be, például édesburgonyával vagy gyümölcsökkel. Kiemelt figyelmet fordít a sóbevitelre, de nem hagyományos asztali sót, hanem Himalája sót használ, mert az természetes ásványi anyagokat is tartalmaz és hatékonyabban támogatja az elektrolit-háztartást. Edzője tanácsára kerüli a finomított cukrot, a fehér lisztet és az alacsony tápértékű ételeket, igyekszik minimálisra csökkenteni az alkoholfogyasztást, a kávékülönlegességekről azonban nem tud lemondani. 

És most következzen a Blake Livelyra szabott 1 napos edzésterv. Te meg tudod csinálni? 

Bemelegítés – 5 perc

  • Helyben kocogás vagy ugrálókötelezés – 1 perc
  • Kar- és csípőkörzés – 30-30 mp
  • Térdemelés és sarokemelés, váltva – 1 perc
  • Macskapóz-nyújtás (jóga) – 1 perc
  • Guggoló nyújtás – 1 perc

Minden alábbi gyakorlat 40 másodpercig + 20 másodperc pihenő, a kör végén 1 perc szünet

  • Guggolás (súlyzóval vagy vizes palackkal) 
  • Kitörés váltott lábbal
  • Fekvőtámasz térden 
  • Előrehajlás és evezés súlyzóval 
  • Plank vállérintéssel 
  • 30 mp jumping jack (terpesz-zár szökdelés)
  • 30 mp magas térdemelés
  • 30 mp pihenő

Blake Lively és Justin Baldoni először találkoztak face to face a per kezdete óta

Egy manhattani ügyvédi iroda falai között került sor a színésznő tanúvallomására a Justin Baldoni elleni perben, amely az It Ends With Us (Velünk véget ér) című film forgatásán történt állítólagos kötelességszegések miatt indult, majd egyre durvább sárdobálássá vált. A vallomástételre New Yorkban, Blake Lively jogi képviselőinek irodájában került sor, szigorúan zárt ajtók mögött.

Liam Neeson aggódik, hogy Pamela Anderson nem érez iránta ugyanúgy

Egy testbeszéd-szakértő elemzése szerint Liam Neeson teljesen elbűvölve figyeli Pamela Andersont, ugyanakkor tart attól, hogy a színésznő nem viszonozza ugyanolyan intenzitással az érzéseit. A pletykák szerint a két sztár már egy ideje együtt van.

Jack Nicholson unokáját letartóztatták: bűnöző lett a helyes kis Seanból - FOTÓ

A 29 éves Sean Knightot augusztus 5-én vették őrizetbe, miután egy egyelőre ismeretlen nő azzal vádolta meg, hogy megtámadta. A letartóztatásra délután 5 óra körül került sor, majd este 10 órakor 50 ezer dolláros óvadék ellenében szabadon engedték.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu