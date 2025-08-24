Blake Lively edzője elárulta, milyen gyakorlatokkal tartja magát formában a színésznő

A színésznő négy csodaszép gyermekkel ajándékozta meg férjét, Ryan Reynoldsot, és a szülések után viszonylag rövid idő alatt sikerül visszanyernie szépséges alakját. És nem, Blake Lively nem önsanyargatással, nem is villámdiétákkal, hanem kondíciójának fokozatos növelésével, valamint kiegyensúlyozott táplálkozással, és persze edzője, Don Saldino segítségével érte el mindezt.

Blake Lively az edzést illetően a fokozatosságban hisz

Forrás: Getty Images Europe

A színésznő közel 15 éve dolgozik együtt Saldinóval

Saldino szerint a titok nem az extrém edzésprogram, hanem a következetesség. Lively akkor is mozog, ha épp nem érzi magát csúcsformában, mert a lényeg az, hogy a test rendszeresen kapjon ingert. Nem a Rocky-féle kőkemény, kimerítő edzésekre kell gondolni, hanem egy fenntartható, mindennapokhoz illeszthető mozgásformára. Don Saladino maga is hangsúlyozza egy korábbi, az E-News-nak adott riportban:

A szülés utáni regeneráció nem arról szól, hogy minél hamarabb visszanyerjük a régi testet, hanem arról, hogy a testet lépésről lépésre erősítsük meg újra.

Saldino és Blake Lively edzései az állóképesség növelésére és a kardió kombinációjára épülnek. A saját testsúllyal végzett gyakorlatokat szív- és érrendszert támogató tréninggel vegyítik. A hangsúly a fokozatosságon, a hormonális egyensúly támogatásán és személyre szabott táplálkozáson van.

Blake Lively türelmes és tudatos

Lively más hírességekkel ellentétben egyébként sosem próbálta titkolni, hogy a folyamat időt vesz igénybe. Étrendje színes és vitamindús: sokféle zöldséget fogyaszt, lehetőleg frissen vagy enyhén hőkezelve. Rajong az avokádóért és a különféle magvakért, rendszeresen fogyaszt sovány húst és halat, a szénhidrátokat pedig lassan felszívódó ételekkel viszi be, például édesburgonyával vagy gyümölcsökkel. Kiemelt figyelmet fordít a sóbevitelre, de nem hagyományos asztali sót, hanem Himalája sót használ, mert az természetes ásványi anyagokat is tartalmaz és hatékonyabban támogatja az elektrolit-háztartást. Edzője tanácsára kerüli a finomított cukrot, a fehér lisztet és az alacsony tápértékű ételeket, igyekszik minimálisra csökkenteni az alkoholfogyasztást, a kávékülönlegességekről azonban nem tud lemondani.