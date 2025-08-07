Jessica Biel felfedte a formás popsijának titkát: ezeket a gyakorlatokat végzi - VIDEÓ

Jessica Biel mindig formában van, még akkor is jól mutat, ha mackónadrágban és kapucnis pulcsiban csípik el őt a paparazzik. Sok férfi irigyli Justin Timberlake-et, aki 2012 óta Jessica férje. Azonban nem csak a genetika áll a tökéletes idomok a hátterében, munka is van mögötte. Miután legújabb szerepében a Tökéletes nővér című sorozatban feszes estélyiben vonult az egyik jelenetben, a rajongók TikTokon könyörögtek neki, hogy fedje fel a titkát, árulja el, milyen edzésprogramot végez, ami segít neki, hogy két gyerek után is ilyen kerek a feneke. A 43 éves anyuka teljesítette a kérést - írja a New York Post.

Jessica Biel nem csak fitt, de szereti a divatos ruhadarabokat is, azonban a kényelem kiemelten fontos számára

Forrás: Getty Images Europe

Jessica Biel feneke: ezt teszi a barackpopsiért

Jessica elárulta, hogy neki sosem sikerült betartani a szigorú diétákat és edzésterveket, azonban ellesett egy-két edzéstrükköt egy pilates gurutól, amit boldogan osztott meg TikTokján. A színésznő 6 edzéstippet mutatott be, ő ezekre esküszik, ha fenékformálásról van szó:

Az első a súlyzós csípőlökés, amely során egy 10 kilós súlyzópárral nekitámaszkodsz egy padnak, a súlyokat a combod felső részére helyezed, majd Biel-módra 4 sorozatot csinálsz tíz ismétléssel.

A második az úgynevezett román vagy más néven merevlábas felhúzás. Állj egyenesen a súlyzókkal, majd behajlított térdekkel, egyenes háttal óvatosan hajolj előre, majd a combhajlító izmaidat megfeszítve, érkezz vissza a kiinduló pozícióba. Szintén négy sorozatot, és 10 ismétlést kell végrehajtanod Biel szerint.

Jessica egy combhajlítóizmot erősítő gyakorlatot is szokott végezni egy fitneszlabda segítségével, amit három sorozatban 10, illetve 12 alkalommal ismétel. Csak hanyatt kell feküdnöd, a lábfejeidet pedig a labdára helyezve magad felé kell görgetned azt. Ezt a technikát a gyógytornában is szokták alkalmazni.

A színésznő az úgynevezett serleg guggolást is alkalmazza. Ilyenkor 3 sorozatban kitöréseket végzez egy kettlebellt tartva. A hátrarúgás edzőszalagos gyakorlatát sem hagyja ki, ezt a műveletet a legbiztonságosabban úgy kivitelezheted, ha a lábadat megfelelő módon rögzített, és gumiszalagba helyezed. Jessica Biel 2 sorozattal tudja le ezt a gyakorlatot.

A popsierősítést pedig egy úgynevezett döglöttbogár-gyakorlattal zárja: kinyújtott karokkal, behajlított lábakkal egy kettlebellt a magasba tartasz, majd Jessica-stílusban tizenkét ismétléssel 2 sorozatban kinyújtod a lábaidat.

Ha nem volt teljesen egyértelmű számodra a leírás, lekövetheted a színésznő mozdulatait: