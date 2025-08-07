Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 7., csütörtök

Jessica Biel felfedte a formás popsijának titkát: ezeket a gyakorlatokat végzi - VIDEÓ

Getty Images North America - Jamie McCarthy
edzés edzésterv egészség sztár
Bednár Dávid
2025.08.07.
A nők őt irigylik, a férfiak a férjét Justin Timberlake-et. Sokan azt gondolják, hogy a szörfös múltja, vagy a szerencsés genetika miatt lett ilyen feszes Jessica Biel popsija. A 43 éves világsztár most elárulta, mi a a dögös hátsó receptje.

 Jessica Biel mindig formában van, még akkor is jól mutat, ha mackónadrágban és kapucnis pulcsiban csípik el őt a paparazzik. Sok férfi irigyli Justin Timberlake-et, aki 2012 óta Jessica férje. Azonban nem csak a genetika áll a tökéletes idomok a hátterében, munka is van mögötte. Miután legújabb szerepében a Tökéletes nővér című sorozatban feszes estélyiben vonult az egyik jelenetben, a rajongók TikTokon könyörögtek neki, hogy fedje fel a titkát, árulja el, milyen edzésprogramot végez, ami segít neki, hogy két gyerek után is ilyen kerek a feneke. A 43 éves anyuka teljesítette a kérést - írja a New York Post.

Jessica Biel
Jessica Biel nem csak fitt, de szereti a divatos ruhadarabokat is, azonban a kényelem kiemelten fontos számára
Forrás: Getty Images Europe

Jessica Biel feneke: ezt teszi a barackpopsiért

Jessica elárulta, hogy neki sosem sikerült betartani a szigorú diétákat és edzésterveket, azonban ellesett egy-két edzéstrükköt egy pilates gurutól, amit boldogan osztott meg TikTokján. A színésznő 6 edzéstippet mutatott be, ő ezekre esküszik, ha fenékformálásról van szó:

  • Az első a súlyzós csípőlökés, amely során egy 10 kilós súlyzópárral nekitámaszkodsz egy padnak, a súlyokat a combod felső részére helyezed, majd Biel-módra 4 sorozatot csinálsz tíz ismétléssel. 
  • A második az úgynevezett román vagy más néven merevlábas felhúzás. Állj egyenesen a súlyzókkal, majd behajlított térdekkel, egyenes háttal óvatosan hajolj előre, majd a combhajlító izmaidat megfeszítve, érkezz vissza a kiinduló pozícióba. Szintén négy sorozatot, és 10 ismétlést kell végrehajtanod Biel szerint.
  • Jessica egy combhajlítóizmot erősítő gyakorlatot is szokott végezni egy fitneszlabda segítségével, amit három sorozatban 10, illetve 12 alkalommal ismétel. Csak hanyatt kell feküdnöd, a lábfejeidet pedig a labdára helyezve magad felé kell görgetned azt. Ezt a technikát a gyógytornában is szokták alkalmazni.
  • A színésznő az úgynevezett serleg guggolást is alkalmazza. Ilyenkor 3 sorozatban kitöréseket végzez egy kettlebellt tartva. A hátrarúgás edzőszalagos gyakorlatát sem hagyja ki, ezt a műveletet a legbiztonságosabban úgy kivitelezheted, ha a lábadat megfelelő módon rögzített, és gumiszalagba helyezed. Jessica Biel 2 sorozattal tudja le ezt a gyakorlatot. 
  • A popsierősítést pedig egy úgynevezett döglöttbogár-gyakorlattal zárja: kinyújtott karokkal, behajlított lábakkal egy kettlebellt a magasba tartasz, majd Jessica-stílusban tizenkét ismétléssel 2 sorozatban kinyújtod a lábaidat.

Ha nem volt teljesen egyértelmű számodra a leírás, lekövetheted a színésznő mozdulatait:

@jessbiel Replying to @tori I’ve heard y’all are talking about the white dress 😏 I’m no expert but I want people to be healthy, safe, and strong. Remember to warm up and cool down, and let me know what other workouts you’d like to see! A big thank you to #AshleyBrown and @Ben Bruno ♬ BIRDS OF A FEATHER OFFICIAL INSTRUMENTAL - Dan Swift Del Rey

 

 

