Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 16., csütörtök Gál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
egészséges élet

„Testi egészség nélkül nincs lelki erő” – Rubint Réka nagy fába vágta a fejszéjét

egészséges élet Digitális Polgári Kör Rubint Réka mozgás
Life.hu
2025.10.16.
Rubint Réka és Schóbert Norbert új kezdeményezést indított útjára, amely túlmutat az edzéseken és az életmódváltáson: a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör célja, hogy a mozgás és az egészség közös üggyé váljon.

„Testi egészség nélkül nincs lelki erő, és lelki erő nélkül nincs nemzeti felemelkedés” – írja Rubint Réka és Schóbert Norbert a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör honlapján. Ez az egyszerű, mégis mély gondolat áll a digitális közösség megalapításának középpontjában. A házaspár hisz abban, hogy az egészséges életmód nem magánügy, hanem közösségi érdek is – mert csak egy erős, magabiztos, mentálisan és fizikailag egészséges társadalom képes fejlődni, összefogni és felemelkedni.

Rubint Réka: „Testi egészség nélkül nincs lelki erő, és lelki erő nélkül nincs nemzeti felemelkedés”
Rubint Réka: „Testi egészség nélkül nincs lelki erő, és lelki erő nélkül nincs nemzeti felemelkedés”
Forrás: Instagram

A Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör olyan embereket szólít meg, akik nemcsak a saját jólétükért, hanem másokért is tenni akarnak. A cél, hogy azok is támogatást kapjanak, akik még nem mertek belevágni az életmódváltásba, és azok is közösségre leljenek, akik már régen ezen az úton járnak. Rubint Réka szerint a valódi változás nem a fogyókúrával vagy edzéssel kezdődik – hanem azzal a belső döntéssel, hogy felelősséget vállalunk saját magunkért és azokért is, akiket inspirálhatunk. A Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör ebben kíván társ és hátország lenni: eszközöket, programokat, közösségi élményeket kínál.

Rubint Réka szerint az egészséges élet nem cél, hanem eszköz

Schóbert Norbert már a ’90-es évek végén úttörő szerepet vállalt abban, hogy a mozgást és az egészséges táplálkozást tömegek számára tegye elérhetővé. Rubint Réka pedig generációk példaképe, aki nap mint nap több száz embert mozgat meg. Mindketten sokszor hangsúlyozták, hogy az egészséges élet nem cél, hanem eszköz – egy boldogabb, teljesebb élet felé vezető úton. A digitális polgári körük ezt szellemiséget viszi tovább.

„Ez nem politikai, nem üzleti, hanem emberi kezdeményezés. Aki csatlakozik, egy gondolkodásmódot választ – azt, amelyik nem hátrál meg, hanem épít, formál és közösséget hoz létre” – áll a szervezet hivatalos oldalán.

Rubint Réka és Schóbert Norbi megalakította a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kört

Rubint Réka és Schóbert Norbert Digitális Polgári Kör indított, amely az aktív, egészségtudatos életmódot helyezi a középpontba. A Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör célja, hogy minél több embert inspiráljanak a rendszeres mozgásra és a tudatos táplálkozásra – az egész ország jövőjéért.

3 jógagyakorlat, amely percek alatt véget vet a puffadásnak, és még a hasadat is formálja

Nem igaz, hogy a puffadás csak a túl sok bab vagy szénsavas ital fogyasztása miatt alakul ki, a dolog ennél sokkal árnyaltabb.

Ő a világ legidősebb jógaoktatója: 102 évesen is csúcsformában Charlotte Chopin − Elárulta titkát

Úgy tűnik, a mozgás életben tart. Charlotte Chopin 102 éves kora ellenére hetente háromszor jár jógát oktatni, és egy percig sem gondolja, hogy emiatt különleges lenne.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu