„Testi egészség nélkül nincs lelki erő” – Rubint Réka nagy fába vágta a fejszéjét

„Testi egészség nélkül nincs lelki erő, és lelki erő nélkül nincs nemzeti felemelkedés” – írja Rubint Réka és Schóbert Norbert a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör honlapján. Ez az egyszerű, mégis mély gondolat áll a digitális közösség megalapításának középpontjában. A házaspár hisz abban, hogy az egészséges életmód nem magánügy, hanem közösségi érdek is – mert csak egy erős, magabiztos, mentálisan és fizikailag egészséges társadalom képes fejlődni, összefogni és felemelkedni.

Rubint Réka: „Testi egészség nélkül nincs lelki erő, és lelki erő nélkül nincs nemzeti felemelkedés"

A Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör olyan embereket szólít meg, akik nemcsak a saját jólétükért, hanem másokért is tenni akarnak. A cél, hogy azok is támogatást kapjanak, akik még nem mertek belevágni az életmódváltásba, és azok is közösségre leljenek, akik már régen ezen az úton járnak. Rubint Réka szerint a valódi változás nem a fogyókúrával vagy edzéssel kezdődik – hanem azzal a belső döntéssel, hogy felelősséget vállalunk saját magunkért és azokért is, akiket inspirálhatunk. A Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör ebben kíván társ és hátország lenni: eszközöket, programokat, közösségi élményeket kínál.

Rubint Réka szerint az egészséges élet nem cél, hanem eszköz

Schóbert Norbert már a ’90-es évek végén úttörő szerepet vállalt abban, hogy a mozgást és az egészséges táplálkozást tömegek számára tegye elérhetővé. Rubint Réka pedig generációk példaképe, aki nap mint nap több száz embert mozgat meg. Mindketten sokszor hangsúlyozták, hogy az egészséges élet nem cél, hanem eszköz – egy boldogabb, teljesebb élet felé vezető úton. A digitális polgári körük ezt szellemiséget viszi tovább.

„Ez nem politikai, nem üzleti, hanem emberi kezdeményezés. Aki csatlakozik, egy gondolkodásmódot választ – azt, amelyik nem hátrál meg, hanem épít, formál és közösséget hoz létre” – áll a szervezet hivatalos oldalán.