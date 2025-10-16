Rubint Réka és Schóbert Norbi megalakította a Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kört

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 16., csütörtök Gál

2025.10.16.
Rubint Réka és Schóbert Norbert Digitális Polgári Kör indított, amely az aktív, egészségtudatos életmódot helyezi a középpontba. A Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör célja, hogy minél több embert inspiráljanak a rendszeres mozgásra és a tudatos táplálkozásra – az egész ország jövőjéért.

Rubint Réka és Schóbert Norbert szerint az egészség nem pusztán személyes ügy, hanem közösségi felelősség is. Úgy vélik, hogy a testi és lelki jólét szorosan összefügg, és mindkettő elengedhetetlen egy erős, boldog nemzet építéséhez.

Rubint Réka és Schobert Norbert szerint az egészség közös ügyünk.
Forrás: Instagram

Az újonnan megalakult digitális közösség arra hivatott, hogy támogatást nyújtson azoknak, akik változtatni szeretnének életmódjukon, de eddig nem találták meg hozzá a kellő motivációt vagy bátorítást.

Rubint Réka és Schóbert Norbert mögött évtizedes tapasztalat áll

Schóbert Norbi neve nem ismeretlen azok számára, akik már korábban is érdeklődtek az életmódváltás iránt. Több mint húsz éve dolgozik azon, hogy emberek ezreinek nyújtson kapaszkodót a túlsúly és az egészségtelen szokások leküzdésében. A ’90-es évek végén indított Duci Tréningje új távlatokat nyitott a mozgásban kevésbé aktívak számára, míg szénhidrátcsökkentett étkezési rendszerével a reform étkezés hazai úttörője lett. Felesége, Rubint Réka ikonikus alakja a hazai fitneszvilágnak, évtizedek óta mozgat meg tömegeket. Kitartása, energiája és pozitív életszemlélete számtalan ember életére volt jó hatással.

A Fitt Magyarországért Digitális Polgári Körhöz bárki csatlakozhat, aki tenni szeretne önmagáért – és ezzel együtt másokért is.

A közösség fő célkitűzései:

  • támogatást nyújtani azoknak, akik most fognak életmódváltásba,
  • példát mutatni kitartásban és megerősíteni az önmagunkba vetett hitet,
  • hozzájárulni egy fittebb, boldogabb Magyarország megteremtéséhez.

Az alapítók szerint a valódi változás mindig egy döntéssel kezdődik – és mostantól egy egész közösség áll azok mögött, akik ezt a döntést meghozzák.

