3 jógagyakorlat, amely percek alatt véget vet a puffadásnak, és még a hasadat is formálja

Kevés megalázóbb és kellemetlenebb dolog van, mint felfúvóott hassal megtartani egy prezentációt, sportolni menni vagy éppen szűk ruhában átvészelni egy esti bulit. A puffadás nemcsak borzasztó kényelmetlen, de komolyan befolyásolhatja az önbizalmat is. Kiválthatja stressz, de bűnbak lehet a levegőnyelés, a lassú anyacsere vagy a bélrenyheség is. Szerencsére a mozgás gyógyír lehet a puffadásra – bizonyos jógagyakorlatok különösen jótékonyan hatnak az emésztőrendszerre, hiszen a kitartott pózok és a légzés együttesen serkentik a bélműködést, fokozzák a perisztaltikát és csökkentik a feszültséget a hasi területen. Az alábbiakban 3 remek jógagyakorlattal ismertetünk meg, amit, ha mindennap végzel, nagy eséllyel száműzheted az életedből a puffadást.

Kelleetlen és látvános tünetei vannak a puffadással, de a jóga ebben is segít

Forrás: Shutterstock

3 remek jógagyakorlat a puffadás kiiktatására

1. Lassú hegymászó póz

Az egyik leghatékonyabb gyakorlat a lassú hegymászó póz, amely gyakorlatilag egy stabil plank pozícióból indul, majd váltott lábbal húzzuk a térdünket a mellkashoz, miközben a hasi izmokat megfeszítjük. Mivel lassan kell végezni ezt a gyakorlatot, a törzs- és a farizmok folyamatosan dolgoznak, miközben a bélrendszer masszírozódik. Vegyünk a lábak váltogatásakor mély levegőket, ezzel is elősegítve a hasi duzzanat csökkenését.

Puffadás megszüntetése lassú hegymászó pózzal

Forrás: Shutterstock

Álljon itt egy videós segítség is: a hölgy nagyon szépen mutatja, hogyan kell kivitelezni helyesen a lassú hegymászó pózt.

2. Térd a mellkashoz póz

Ez kétségkívül az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb gyakorlat a puffadás enyhítésére. Háton fekve húzd fel a térdeket a mellkasodhoz, közben finoman feszítsd a hasizmod. A gyakorlat közben nyomás éri a bélrendszert, ami elősegítheti a gázok távozását és csökkentheti a hasi feszültséget. Mindenképpen tartsd ki a pózt 10-15 másodpercig, majd ismételd, ameddig jólesik.

3. Gerinccsavarás is remek jógagyakorlat puffadás ellen

A gerinccsavaró mozdulatot, jobban mondva a fél gerinccsavaró jógagyakorlatot ülő pozícióban vedd fel. Egyik lábadat emeld át a másikon úgy, hogy közben a törzsed is elmozdítod, „csavarod” az ellenkező irányba. A csavarás finoman masszírozza a beleket, serkenti vérkeringést és elősegíti a méreganyagok távozását. Gyakorlás közben lélegezz lassan ki és be, tartsd ki a pózt fél percig, majd végezd el ugyanezt a másik oldalra is.