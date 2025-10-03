Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 3., péntek

3 jógagyakorlat, amely percek alatt véget vet a puffadásnak, és még a hasadat is formálja

női test, puffadással küzdve
Shutterstock - Halfpoint
egészség jógagyakorlat puffadás
Jónás Ágnes
2025.10.03.
Nem igaz, hogy a puffadás csak a túl sok bab vagy szénsavas ital fogyasztása miatt alakul ki, a dolog ennél sokkal árnyaltabb. Ezt te is pontosan tudod, amennyiben rendszeresen tapasztalod a puffadás kellemetlen tüneteit. Hoztunk 3 jógagyakorlatot, amely segít megszüntetni a kellemetlen tüneteket.

Kevés megalázóbb és kellemetlenebb dolog van, mint felfúvóott hassal megtartani egy prezentációt, sportolni menni vagy éppen szűk ruhában átvészelni egy esti bulit. A puffadás nemcsak borzasztó kényelmetlen, de komolyan befolyásolhatja az önbizalmat is. Kiválthatja stressz, de bűnbak lehet a levegőnyelés, a lassú anyacsere vagy a bélrenyheség is. Szerencsére a mozgás gyógyír lehet a puffadásra – bizonyos jógagyakorlatok különösen jótékonyan hatnak az emésztőrendszerre, hiszen a kitartott pózok és a légzés együttesen serkentik a bélműködést, fokozzák a perisztaltikát és csökkentik a feszültséget a hasi területen. Az alábbiakban 3 remek jógagyakorlattal ismertetünk meg, amit, ha mindennap végzel, nagy eséllyel száműzheted az életedből a puffadást. 

puffadás elleni jógagyakorlatok
Kelleetlen és látvános tünetei vannak a puffadással, de a jóga ebben is segít
Forrás: Shutterstock

3 remek jógagyakorlat a puffadás kiiktatására

1. Lassú hegymászó póz

Az egyik leghatékonyabb gyakorlat a lassú hegymászó póz, amely gyakorlatilag egy stabil plank pozícióból indul, majd váltott lábbal húzzuk a térdünket a mellkashoz, miközben a hasi izmokat megfeszítjük. Mivel lassan kell végezni ezt a gyakorlatot, a törzs- és a farizmok folyamatosan dolgoznak, miközben a bélrendszer masszírozódik. Vegyünk a lábak váltogatásakor mély levegőket, ezzel is elősegítve a hasi duzzanat csökkenését. 

puffadás
Puffadás megszüntetése lassú hegymászó pózzal 
Forrás: Shutterstock

Álljon itt egy videós segítség is: a hölgy nagyon szépen mutatja, hogyan kell kivitelezni helyesen a lassú hegymászó pózt. 

2. Térd a mellkashoz póz 

Ez kétségkívül az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb gyakorlat a puffadás enyhítésére. Háton fekve húzd fel a térdeket a mellkasodhoz, közben finoman feszítsd a hasizmod. A gyakorlat közben nyomás éri a bélrendszert, ami elősegítheti a gázok távozását és csökkentheti a hasi feszültséget. Mindenképpen tartsd ki a pózt 10-15 másodpercig, majd ismételd, ameddig jólesik. 

3. Gerinccsavarás is remek jógagyakorlat puffadás ellen

A gerinccsavaró mozdulatot, jobban mondva a fél gerinccsavaró jógagyakorlatot ülő pozícióban vedd fel. Egyik lábadat emeld át a másikon úgy, hogy közben a törzsed is elmozdítod, „csavarod” az ellenkező irányba. A csavarás finoman masszírozza a beleket, serkenti vérkeringést és elősegíti a méreganyagok távozását. Gyakorlás közben lélegezz lassan ki és be, tartsd ki a pózt fél percig, majd végezd el ugyanezt a másik oldalra is. 

puffadás
Ez a csavart póz gyengéden masszírozza a beleket, csökkentve a puffadást 
Forrás: Shutterstock

Ez a gyakorlat nagyszerűen erősíti és energetizálja a gerinc melletti izmokat, heveny hátfájás esetén viszont inkább mellőzd a gyakorlatot.

Fontos, hogy tudd, hogy bár a jógagyakorlatok hozzájárulnak a jó közérzet, a lapos has és az energiaszint fenntartásához, amennyiben a puffadás hónapokon keresztül fennáll vagy más tünetekkel társul (például hasi fájdalom, székletproblémák, hirtelen fogyás, véres széklet), mindenképpen érdemes gasztroenterológushoz fordulni. A szakember felméri, hogy a panaszok hátterében áll-e valamilyen konkrét emésztőrendszeri betegség (irritábilis bélszindróma, laktóz- vagy gluténérzékenység, reflux, gyulladásos bélbetegség, daganat). Szükség esetén laborvizsgálatot, ultrahangot és endoszkópiát is elrendelhet. 

