Ő a világ legidősebb jógaoktatója: 102 évesen is csúcsformában Charlotte Chopin − Elárulta titkát

Hiéába mondják, hogy a mozgás életben tart, sokan még mindig nem edzenek rendszeresen. Nos, Charlotte Chopinra ez nem igaz. A 102 éves hölgy 1882-ben költözött egy isten háta mögötti falucskába, ahol már 43 éve tanít jógát a helyieknek. Még a szomszéd falvakból is átjárnak hozzá a nők, hogy a „varázslatos madame Chopin” óráin lazítsáák el magukat. A matuzsálemkorú jógatanárnő, aki idősebb, mint a korábbi Guinness rekorder csúcstartó, Tao Porchon-Lynch, aki 101 évesen hunyt el. A jógaguru a New York Timesnak fedte fel a hosszú élet titkát.

Charlotte Chopin, a 102 éves jógaoktató

Forrás: Youtube

Lassan zarándokhely lesz a 102 éves jógaoktató, Charlotte Chopin stúdiója: egyre híresebb a francia hölgy

Amíg a korosztálya alig tud már járni, a jógaguru 102 évesen is majd kicsattan az egészségtől. A négygyermekes édesanya és nyolcszoros nagymama 1982 óta tanít jógát Franciaországban, Lérében, egy apró francia falucskában, amely Loire tartományban található. 102 évével megszerezte az addig Tao Porchon-Lynch által tartot, a Guiness által jegyzett "A világ legidősebb jógaoktatója" címet.

A kanyargós szélfútta utak mentén roskadozó házak és üzletek sorakoznak, a legtöbbjük már évek óta üresen áll. Ezek között a házikók között található Charlotte Shopin jógastúdiója. A faluból és környékéről sokan járnak a jógatanfolyamaira, jellemzősen 35 és 60 év közötti nők. Különlegessége, hogy barack színűre festett falai vannak és egykor rendőrőrs volt. A cellákból lettek az öltözők.

Madame Chopin 2022-ben nemzeti sztár lett, miután szerepelt az America Got Talentben, ahol bemutatott pár, közel tökéletesen kivitelezett jógapózt. Habár nem jutott tovább, a közönség állva tapsolt, a francia tévék pedig egymásnak adták a kilincsét, hogy interjút készíthessenek vele. Még India miniszterelnökének, Narenda Modinak a figyelmét is felkeltette, aki kitüntetést is adományozott neki jóganagyköveti munkásságáért. Annyira sok megkeresést kap, hogy az egyik fiát meg kellett kérnie, hogy legyen a menedzsere: a 69 éves Claude Shopin maga is képesített jógi és fizioterápiás szakember. Mindezek ellenére nem szált Charlotte fejébe a dicsőség: szerinte ő nem különleges, csak szerencsés.