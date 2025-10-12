Ő a világ legidősebb jógaoktatója: 102 évesen is csúcsformában Charlotte Chopin − Elárulta titkát

Hiéába mondják, hogy a mozgás életben tart, sokan még mindig nem edzenek rendszeresen. Nos, Charlotte Chopinra ez nem igaz. A 102 éves hölgy 1882-ben költözött egy isten háta mögötti falucskába, ahol már 43 éve tanít jógát a helyieknek. Még a szomszéd falvakból is átjárnak hozzá a nők, hogy a „varázslatos madame Chopin” óráin lazítsáák el magukat. A matuzsálemkorú jógatanárnő, aki idősebb, mint a korábbi Guinness rekorder csúcstartó, Tao Porchon-Lynch, aki 101 évesen hunyt el. A jógaguru a New York Timesnak fedte fel a hosszú élet titkát.
Amíg a korosztálya alig tud már járni, a jógaguru 102 évesen is majd kicsattan az egészségtől. A négygyermekes édesanya és nyolcszoros nagymama 1982 óta tanít jógát Franciaországban, Lérében, egy apró francia falucskában, amely Loire tartományban található. 102 évével megszerezte az addig Tao Porchon-Lynch által tartot, a Guiness által jegyzett "A világ legidősebb jógaoktatója" címet.
A kanyargós szélfútta utak mentén roskadozó házak és üzletek sorakoznak, a legtöbbjük már évek óta üresen áll. Ezek között a házikók között található Charlotte Shopin jógastúdiója. A faluból és környékéről sokan járnak a jógatanfolyamaira, jellemzősen 35 és 60 év közötti nők. Különlegessége, hogy barack színűre festett falai vannak és egykor rendőrőrs volt. A cellákból lettek az öltözők.
Madame Chopin 2022-ben nemzeti sztár lett, miután szerepelt az America Got Talentben, ahol bemutatott pár, közel tökéletesen kivitelezett jógapózt. Habár nem jutott tovább, a közönség állva tapsolt, a francia tévék pedig egymásnak adták a kilincsét, hogy interjút készíthessenek vele. Még India miniszterelnökének, Narenda Modinak a figyelmét is felkeltette, aki kitüntetést is adományozott neki jóganagyköveti munkásságáért. Annyira sok megkeresést kap, hogy az egyik fiát meg kellett kérnie, hogy legyen a menedzsere: a 69 éves Claude Shopin maga is képesített jógi és fizioterápiás szakember. Mindezek ellenére nem szált Charlotte fejébe a dicsőség: szerinte ő nem különleges, csak szerencsés.
Charlotte-ra sokszor hivatkoznak wellnessguruként, de azt mondja, sosem szerette ezeket a címeket. A tanácsaiért nem kér pénzt, szívesen elárulja a hosszú életének titkát bárkinek.
Charlotte szerint a legnagyobb érték, amit a jóga tanított neki, az a szerénység. Ahogy ő fogalmaz: „A boldogság nem arról szól, hogy mindened megvan, amit akartál, hanem hogy szereted azt amid van.”
Időskora ellenére nincsenek ízületi problémái, ami szerinte szerencse kérdése. Azt is mondta, hogy 50 éves koráig eszébe sem jutott jógázni, de végül egy barátja rávette, hogy menjen el vele, addig is legalább tart egy kis szünetet a házimunkában. 10 évvel később tanítani kezdte, majd elköltözött egy kisvárosba. Azóta is minden nap gyakorolja a meditációt és jógázik.
Több mint 50 éven át edzésben maradt, és mostanra el sem tudja képzelni az életét jógagyakorlatok nélkül. 100 évesen egyszer rosszul lett vezetés közben, összetörte az autóját és eltörte a szegycsontját. Nem telt bele 3 hónap, megint a volán mögé ült, és visszatért a jógaoktatáshoz.
Étrendje nem tipikus jógaétrend: kávét, vajas-mézes pirítóst, vagy lekváros kenyeret szokott reggelizni, néha csak a lekvárt magában. Szerinte a reggeli a nap legjobb része. Napközben teljes kiörlésú kenyeret, sok sajtot, gyümölcsöt és zöldséget fogyaszt.
Kutatások is alátámasztják, hogy a hosszú élethez nagyon fontosak a szociális kapcsolatok. Charlotte imád emberek között lenni és inspirálni másokat. Szokása, hogy mindenkit egy nagy öleléssel üdvözöl. Egy diákja úgy nyilatkozott róla, hogy „Ő miatta várom, hogy megöregedjek.”
Charlotte, a matuzsálemi korú jógamester megmutatja a világnak, hogy az öregedés nem halálos ítélet, amit valahogy ki kell bírni, és hogy 100 éven túl is érdemes mozgásban maradni. Szerinte fontos, hogy a gyakorlatokat mindig ugyanabban az időben és ugyanabban sorrendben végezzük. Érdemes utánacsinálni a mindennapi jógát, hálát adni azért, amink van, mert így olyan dolgokra is képes lesz az ember, mint például heti három jógaóra megtartása és a tanítványok inspirálása.
