Így készült fel Angelina Jolie Lara Croft ikonikus szerepére: brutális terhelésnek volt kitéve

Egy nem mindennapi nő és egy kultikus szerep története. Nézd meg, hogyan készült Angelina Jolie a Lara Croft: Tomb Raider főszerepére!

A 2001-es Lara Croft: Tomb Raider teljesen megváltoztatta a popkultúrát. Angelina Jolie alakításával egy egész generációnyi férfi szívét lopta el, és Lara Croft azóta is egy irigylésre méltó női karakter. Minden évben több ezer nő öltözik be Lara Croftnak halloweenkor, több sminktrend és hajstílus született egyetlen film miatt. Nézd meg, hogyan készült fel Angelina a mindent megváltoztató szerepre!

Angelina jolie, lara croft
Lara Croft szerepében Angelina Jolie 
Forrás:  arhív

Angelina Jolie mint Lara Croft

Amikor Angelina Jolie megkapta Lara Croft szerepét, kénytelen volt leszokni a dohányzásról, illetve intenzív edzésbe kezdett a karakter hű alakításához. Angelina Jolie igazi szexszimbólummá vált a Lara Croft és a Mr. és Mrs. Smith című filmjei után. A forgatás előtti hónapokban intenzíven edzett, ami messze meghaladta szokásos fitneszszokásait. A forgatás előtt Angelina Jolie naponta többször is edzett, amire később úgy emlékezett vissza, hogy egy ponton már csak jó ételre, rengeteg vízre és alvásra vágyott. A komoly felkészülésről videó is készült, amely hamar virálissá vált a közösségi médiában. 

Angelina jolie, lara croft
Angelina Jolie a 2001-es Lara Croft filmben
Forrás:  arhív

Így készült fel Angelina Jolie a meghatározó szerepre

A színésznőnek a Lara Croft szerepéhez történő átalakulásához kiterjedt edzésprogramra volt szüksége, amely új fizikai határok átlépésére késztette. Ahhoz, hogy meggyőzően ábrázolja a rettenthetetlen felfedezőt, hónapokig speciális edzéseken vett részt. Angelina Jolie felkészülése több mint két hónapig intenzív, heti hat napi edzést jelentett, és napi több edzésfajtát is tartalmazott. Edzésprogramja harcművészeteket, kick-boxot és fegyveres edzéseket ötvözött a jógával, búvárkodással és a kaszkadőrmunkával, például bungee balettal és kardvívással, hogy fizikailag és mentálisan is átalakuljon az ikonikus karakterré. Ezzel azt is biztosította, hogy sok kaszkadőrmutatványt saját maga hajthasson végre.

Angelina jolie, lara croft
Angelina Jolie mint Lara Croft
Forrás:  arhív

Angelina Jolie az elmúlt években visszavett az erőteljes edzésekből. Gunnar Petterson, a személyi edzője elárulta, hogy a színésznő köredzéseket végez, amelyben erő- és kardióedzéseket kombinál. Edzésenként két-három sorozatot végez, 10-15 ismétléssel, körülbelül 10 gyakorlatot, könnyű súlyokkal. Jolie minden körtréninggel különböző izomcsoportokat edz, például hétfőn a lábait, a hátát és a karjait edzi, kedden pedig a vállát, a mellkasát és a hasizmát. A kardió edzés tekintetében Angelina általában magas intenzitású intervallumos edzést végez, vagy 15 perceket tölt két-három különböző kardiógépen. Személyi edzője szerint nagyobb intenzitást tud kihozni ügyfeleiből, ha 15 percig három különböző gépen edzenek, mint ha 45 percig ugyanazon a gépen. Angelina azt is elárulta, hogy nem kifejezetten kedveli a jógát, de muszáj csinálnia. „Ez nem olyasmi, amit könnyen elvégzek, mert nem vagyok nyugodt típus” — mondta. —„De kénytelen voltam jógázni, mert szükség van a törzsizmokra a megfelelő tartás érdekében” — tette hozzá.

Nézd meg a videót, amely bepillantást enged Angelina Jolie komoly felkészülésébe!

