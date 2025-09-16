Demi Moore ennek az edzéstervnek köszönheti évtizedek óta tökéletes alakját

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.16.
Ha azt hiszed, hogy Demi Moore csupán a szerencsés genetikájának köszönheti hibátlan alakját, ki kell hogy ábrándítsunk: a színésznő vérrel és verejtékkel faragja magának a csábító idomokat – na meg az alábbi edzéstervvel!

Demi Moore edzésterve egyszerű, de ütős. 

Demi Moore az Oscar-díjátadón
Demi Moore alakjában évtizedek óta nem találunk kivetnivalót. 
Forrás: Getty Images North America

Kiderítettük Demi Moore bomba testének titkát

A 62 éves Golden Globe-díjas színésznő még mindig olyan formában van, amilyenben csak kevesek, de ez nem is véletlen: Demi Moore híresen következetes, nem csupán a szerepei kiválasztásában, de az edzéstervében is. Évtizedek óta ugyanazt a mozgásformát követi és igaza is van: minek változtatni valamin, ami ennyire jól működik?! 

A program alapja a teljes testet átmozgató, funkcionális gyakorlatok sora: egy kis CrossFit, egy kis jóga és egy kis kardió-keverék, ami változatos, ugyanakkor kihívást is nyújt, ezzel garantálva, hogy ne legyen unalmas. 

Hiszen az a jó mozgásforma, amiben mindig megtalálod a kihívást és a fejlődési lehetőséget – Demi pedig pontosan tudja ezt!

Demi Moore edzésterve 

Hétfő:

  • 5 perc bemelegítés (vállkörzés, guggolás, helyben futás)
  • guggolás súllyal vagy saját testsúllyal 3x15
  • kitörés váltott lábban 3x12
  • csípőemelés 3x15
  • plank vállérintéssel 3x30mp
  • evezés súlyzóval 3x12
  • 10 perc nyújtás 

Kedd:

  • bemelegítés (5 perc): helyben futás, bokakörzés
  • intervall kardió (25 perc): 1 perc gyors tempójú ugrálás / 1 perc lassabb tempó – ismételd 10-szer
  • nyújtás (15 perc)

Szerda:

  • 10 perc bemelegítés (könnyű kardió)
  • plank – 3×40 mp (ha megy, oldalsó plank is)
  • háton fekve váltott térdérintés könyökkel 3x10
  • hasprés 3x20
  • négykézláb könyökérintés térddel 3x30 mp
  • lábemelés páros lábbal 3x12

Csütörtök: 

  • bemelegítés 10 perc (könnyű kardió)
  • guggolás súllyal 3x12
  • kitörés súllyal 3x12
  • oldalemelés súlyzóval 3x15
  • deadlift könnyű súllyal 3x12
  • plank kar és lábemeléssel 3x30 mp
  • nyújtás 10 perc

Péntek:

  • 30 perc közepes intenzitású kardió (futás, bicikli, elliptikus tréner)
  • 15 perc jóga

Szombat, vasárnap: 

  • aktív pihenés (séta, túra, meditáció)

