Demi Moore ennek az edzéstervnek köszönheti évtizedek óta tökéletes alakját

Demi Moore edzésterve egyszerű, de ütős.
A 62 éves Golden Globe-díjas színésznő még mindig olyan formában van, amilyenben csak kevesek, de ez nem is véletlen: Demi Moore híresen következetes, nem csupán a szerepei kiválasztásában, de az edzéstervében is. Évtizedek óta ugyanazt a mozgásformát követi és igaza is van: minek változtatni valamin, ami ennyire jól működik?!
A program alapja a teljes testet átmozgató, funkcionális gyakorlatok sora: egy kis CrossFit, egy kis jóga és egy kis kardió-keverék, ami változatos, ugyanakkor kihívást is nyújt, ezzel garantálva, hogy ne legyen unalmas.
Hiszen az a jó mozgásforma, amiben mindig megtalálod a kihívást és a fejlődési lehetőséget – Demi pedig pontosan tudja ezt!
