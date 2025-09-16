Demi Moore ennek az edzéstervnek köszönheti évtizedek óta tökéletes alakját

Demi Moore edzésterve egyszerű, de ütős.

Demi Moore alakjában évtizedek óta nem találunk kivetnivalót.

Kiderítettük Demi Moore bomba testének titkát

A 62 éves Golden Globe-díjas színésznő még mindig olyan formában van, amilyenben csak kevesek, de ez nem is véletlen: Demi Moore híresen következetes, nem csupán a szerepei kiválasztásában, de az edzéstervében is. Évtizedek óta ugyanazt a mozgásformát követi és igaza is van: minek változtatni valamin, ami ennyire jól működik?!

A program alapja a teljes testet átmozgató, funkcionális gyakorlatok sora: egy kis CrossFit, egy kis jóga és egy kis kardió-keverék, ami változatos, ugyanakkor kihívást is nyújt, ezzel garantálva, hogy ne legyen unalmas.

Hiszen az a jó mozgásforma, amiben mindig megtalálod a kihívást és a fejlődési lehetőséget – Demi pedig pontosan tudja ezt!

Demi Moore edzésterve

Hétfő:

5 perc bemelegítés (vállkörzés, guggolás, helyben futás)

guggolás súllyal vagy saját testsúllyal 3x15

kitörés váltott lábban 3x12

csípőemelés 3x15

plank vállérintéssel 3x30mp

evezés súlyzóval 3x12

10 perc nyújtás

Kedd:

bemelegítés (5 perc): helyben futás, bokakörzés

intervall kardió (25 perc): 1 perc gyors tempójú ugrálás / 1 perc lassabb tempó – ismételd 10-szer

nyújtás (15 perc)

Szerda:

10 perc bemelegítés (könnyű kardió)

plank – 3×40 mp (ha megy, oldalsó plank is)

háton fekve váltott térdérintés könyökkel 3x10

hasprés 3x20

négykézláb könyökérintés térddel 3x30 mp

lábemelés páros lábbal 3x12

Csütörtök:

bemelegítés 10 perc (könnyű kardió)

guggolás súllyal 3x12

kitörés súllyal 3x12

oldalemelés súlyzóval 3x15

deadlift könnyű súllyal 3x12

plank kar és lábemeléssel 3x30 mp

nyújtás 10 perc

Péntek:

30 perc közepes intenzitású kardió (futás, bicikli, elliptikus tréner)

15 perc jóga

Szombat, vasárnap: