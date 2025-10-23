3 zsírégető tea hasi zsír ellen: a segítségükkel újra formába lendülhetsz

A tea a kávé mellett az egyik legkedveltebb meleg ital. Sokan már reggel szívesen elkortyolnak egy pohárral. Bizony jól is esik a hűvösebb időben egy pohár a forrón melengető italból. Bizonyos teafajták pedig egyenesen csodát tehetnek a testeddel! Létezik ugyanis három hasi zsírégető tea, amelyik a fogyásban is segíthet.

Hasi zsírégető tea: tippek a karcsúbb derékért.

Forrás: Shutterstock - Pixel-Shot

3 zsírégető tea a könnyebb fogyásért

A hasi zsír leadása sokak számára vágyott cél, azonban érdemes észben tartani, hogy ezek a teák bár hatásosak lehetnek, nem csodaszerek, mindig egészséges étrenddel és mozgással kombinálva kell őket fogyasztani. Íme három hasi zsír elleni teafajta, amelyek zsírégetőként is ismertek:

1. Zöld tea

A zöld tea erős étvágycsökkentő, amely serkenti a zsírégetést és hozzájárul a már meglévő zsírsejtek csökkentéséhez. Így természetes módon segíthet a fogyásban. Elkészítéséhez egy teáskanál szálas teát vagy egy filtert forró vízzel le kell önteni, majd 2–3 percig áztatni.

A teában található koffein és keserű anyagok serkentik az anyagcserét, ezért reggel vagy délelőtt ajánlott fogyasztani.

Napi 1–2 csésze elegendő ahhoz, hogy élvezd az előnyeit, este azonban érdemes kerülni a koffeintartalom miatt, hiszen senki sem szeretne álmatlanul forgolódni egész éjszaka.