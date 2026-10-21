Így diagnosztizálhatták félre Christina Applegate-et – Orvosok szólaltak meg, a színésznő egyre rosszabbul van

Christina Applegate-nél 2021-ben diagnosztizáltak szklerózis multiplexet, a színésznő pedig azóta őszintén beszél a betegséggel járó fájdalmakról és a mindennapjait megnehezítő tünetekről. Az 54 éves sztár nemrég négy hónapot töltött kórházban, most pedig a MeSsy című podcast legújabb adásában váratlan hírről számolt be: kiderült, hogy korábban téves diagnózist kapott. A színésznő a hír ellenére sem lélegezhetett fel, ugyanis egészségi állapota továbbra is romlik, és a járást is megnehezítő tünetekkel küzd. Egy neurológus most arról beszélt, hogyan fordulhat elő, hogy az orvosok éveken át tévesen azonosítanak egy ilyen súlyos betegséget.
Christina Applegate nem könnyebbült meg
Ahogy megírtuk, Christina Applegate a MeSsy című podcastjában, kedden árulta el, hogy nemrég tudta meg: mégsem szklerózis multiplexe van. Az 54 éves, Emmy-díjas színésznőt 2021-ben diagnosztizálták a központi idegrendszert érintő betegséggel, tünetei pedig az elmúlt években jelentősen megnehezítették a mindennapjait. Bár a diagnózis megváltozása elsőre megkönnyebbülést jelenthetne, Applegate egészen másként élte meg ezt, ugyanis, bármi is a betegsége, egyre rosszabb az egészségi állapota. Podcastjében könnyek között idézte fel azt, amikor megtudta, téves volt a diagnózis. „Az orvos bejött a szobámba, és azt mondta: »Gratulálok, nincs sclerosis multiplexed.« Én viszont egyáltalán nem voltam boldog. Mindenki más annyira örült” – idézte fel Christina Applegate. A színésznő számára ugyanis a téves diagnózis nem jelentette azt, hogy a szenvedése véget ért. Tünetei továbbra is megnehezítik az életét, ráadásul most már arra sincs magyarázata, miért romlik az egészsége.
„Attól, hogy téves diagnózist kaptam, nem leszek hirtelen jobban. Ha valami, akkor inkább rosszabbul vagyok” – vallotta be. Elmondása szerint ismét a kiindulópontnál tart, orvosainak pedig most azt kell kideríteniük, mi történik vele 2021 óta, és mi állhat a panaszai hátterében. Applegate egyébként elkeseredésében már a sírhelyét is megvásárolta.
Ezért téveszthetik össze a szklerózis multiplexet más betegségekkel
A színésznő története sokakban felvetette a kérdést, hogyan fordulhat elő, a téves diagnózis, és azt is találgatják, hogy nem derült ki, hogy más baja van. Dr. Barbara S. Giesser, a kaliforniai Santa Monicában működő Pacific Neuroscience Institute SM-betegek ellátására szakosodott klinikájának igazgatója a Page Sixnek nyilatkozva hangsúlyozta: a betegség felismerése nem mindig egyszerű.
„Nincs egyetlen végleges teszt a szklerózis multiplex kimutatására” – magyarázta Giesser, aki 1982 óta foglalkozik a betegséggel. „Nincs egyetlen olyan teszt sem, amellyel 100 százalékig igent vagy nemet mondhatnánk” – nyomatékosította.
„Vannak irányelveink, vannak szabályaink, vannak úgynevezett hivatalos diagnosztikai kritériumaink, és ezeket folyamatosan frissítjük” – mondta.
A diagnózis felállításakor több tényezőt együttesen értékelnek, köztük a központi idegrendszer idegkárosodására utaló bizonyítékokat, miközben más lehetséges betegségeket is igyekeznek kizárni. A szklerózis multiplex ugyanis számos olyan tünettel járhat, amely más egészségügyi problémák esetén is jelentkezik. „Az SM gyakori tünetek közé tartoznak az érzékszervi tünetek, a zsibbadás, a bizsergés, a fáradtság, a gyengeség és az egyensúlyzavar, de más betegségeknél is előfordulnak ezek. Néha arról, ami SM-nek tűnik, kiderül, hogy nem az” – mondta Giesser. „Az MRI-vizsgálatok fontos szerepet játszanak a betegség felismerésében, az eredményeket azonban körültekintően kell értelmezni. A képalkotó vizsgálatok más betegségekhez kapcsolódó elváltozásokat is kimutathatnak, amelyek hasonlíthatnak az SM-re jellemző rendellenességekre” – nyilatkozta.
Giesser szerint a tanulmányok alapján a szklerózis multiplex diagnózist kapó betegek 20 százaléka másban szenved, az SM-hez hasonló tüneteket többek között a lupus és más gyulladással járó autoimmun betegségek is okozhatják. Bizonyos fertőzések szintén hasonló panaszokat idézhetnek elő, emellett ritka neurodegeneratív betegségek, köztük egyes örökletes kórképek is összetéveszthetők az SM-mel. Hozzátette, előfordulhat, hogy egy későbbi vizsgálat során a beteg MR-felvételei már nem felelnek meg a diagnosztikai kritériumoknak, vagy a tünetei annyira eltérnek az SM-re jellemző panaszoktól, hogy indokolttá válik a korábbi diagnózis felülvizsgálata.
„Nem tudunk Christina Applegate konkrét helyzetéről nyilatkozni. Általánosságban elmondható, hogy az SM-hez gyakran társuló tünetek, beleértve a zsibbadást, bizsergést, fáradtságot, egyensúlyproblémákat, gyengeséget és látásváltozásokat, más neurológiai, autoimmun és orvosi állapotokban is előfordulhatnak” – nyilatkozta Dr. Bruce Bebo, a National MS Society kutatási és orvosi ügyekért felelős vezetője és hozzátette, éppen ezért a diagnózis felállításakor a teljes klinikai képet kell figyelembe venni, a tünetektől és a neurológiai vizsgálat eredményeitől kezdve a képalkotó és laboratóriumi leletekig.
„Mivel nincs egyetlen teszt az SM-re, a klinikusoknak a teljes képet kell vizsgálniuk, beleértve a tüneteket, a neurológiai vizsgálati eredményeket, a képalkotó és laboratóriumi eredményeket, miközben más lehetséges magyarázatokat is figyelembe kell venniük. A hangsúly mindig a lehető legpontosabb diagnózis felállításán van, hogy az emberek a legmegfelelőbb ellátásban részesülhessenek” – mondta.
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