Így diagnosztizálhatták félre Christina Applegate-et – Orvosok szólaltak meg, a színésznő egyre rosszabbul van

Christina Applegate-nél 2021-ben diagnosztizáltak szklerózis multiplexet, a színésznő pedig azóta őszintén beszél a betegséggel járó fájdalmakról és a mindennapjait megnehezítő tünetekről. Az 54 éves sztár nemrég négy hónapot töltött kórházban, most pedig a MeSsy című podcast legújabb adásában váratlan hírről számolt be: kiderült, hogy korábban téves diagnózist kapott. A színésznő a hír ellenére sem lélegezhetett fel, ugyanis egészségi állapota továbbra is romlik, és a járást is megnehezítő tünetekkel küzd. Egy neurológus most arról beszélt, hogyan fordulhat elő, hogy az orvosok éveken át tévesen azonosítanak egy ilyen súlyos betegséget.

Christina Applegate esetében újra a nulláról indulnak, hogy meglegyen az új diagnózis.

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Christina Applegate nem könnyebbült meg

Ahogy megírtuk, Christina Applegate a MeSsy című podcastjában, kedden árulta el, hogy nemrég tudta meg: mégsem szklerózis multiplexe van. Az 54 éves, Emmy-díjas színésznőt 2021-ben diagnosztizálták a központi idegrendszert érintő betegséggel, tünetei pedig az elmúlt években jelentősen megnehezítették a mindennapjait. Bár a diagnózis megváltozása elsőre megkönnyebbülést jelenthetne, Applegate egészen másként élte meg ezt, ugyanis, bármi is a betegsége, egyre rosszabb az egészségi állapota. Podcastjében könnyek között idézte fel azt, amikor megtudta, téves volt a diagnózis. „Az orvos bejött a szobámba, és azt mondta: »Gratulálok, nincs sclerosis multiplexed.« Én viszont egyáltalán nem voltam boldog. Mindenki más annyira örült” – idézte fel Christina Applegate. A színésznő számára ugyanis a téves diagnózis nem jelentette azt, hogy a szenvedése véget ért. Tünetei továbbra is megnehezítik az életét, ráadásul most már arra sincs magyarázata, miért romlik az egészsége.

„Attól, hogy téves diagnózist kaptam, nem leszek hirtelen jobban. Ha valami, akkor inkább rosszabbul vagyok” – vallotta be. Elmondása szerint ismét a kiindulópontnál tart, orvosainak pedig most azt kell kideríteniük, mi történik vele 2021 óta, és mi állhat a panaszai hátterében. Applegate egyébként elkeseredésében már a sírhelyét is megvásárolta.

Ezért téveszthetik össze a szklerózis multiplexet más betegségekkel

A színésznő története sokakban felvetette a kérdést, hogyan fordulhat elő, a téves diagnózis, és azt is találgatják, hogy nem derült ki, hogy más baja van. Dr. Barbara S. Giesser, a kaliforniai Santa Monicában működő Pacific Neuroscience Institute SM-betegek ellátására szakosodott klinikájának igazgatója a Page Sixnek nyilatkozva hangsúlyozta: a betegség felismerése nem mindig egyszerű.

„Nincs egyetlen végleges teszt a szklerózis multiplex kimutatására” – magyarázta Giesser, aki 1982 óta foglalkozik a betegséggel. „Nincs egyetlen olyan teszt sem, amellyel 100 százalékig igent vagy nemet mondhatnánk” – nyomatékosította.

„Vannak irányelveink, vannak szabályaink, vannak úgynevezett hivatalos diagnosztikai kritériumaink, és ezeket folyamatosan frissítjük” – mondta.