Súlyosbodhatott Christina Applegate állapota: a színésznőt hetek óta kórházban kezelik

A Page Six megkereste a színésznő képviselőjét is, aki nem kívánt részletekbe bocsátkozni. Azt sem erősítette meg, hogy Christina Applegate valóban kórházban van-e. Mindössze annyit ismert el, hogy a színésznő régóta összetett egészségügyi problémákkal küzd, de erről maga is beszélt már korábban.

Christina Applegate március vége óta kórházban fekszik

Szklerózis multiplex: Christina Applegate ágyhoz kötve él

Christina Applegate februárban egy interjúban arról beszélt, hogy az állandó fájdalmak miatt időszakonként ágyhoz kötve él. Azt mondta, ennek ellenére továbbra is igyekszik ellátni 15 éves lányát, Sadie-t. Sadie Christina Applegate és férje, a holland zenész Martyn LeNoble gyermeke. A pár 2013-ban házasodott össze.

Christina Applegate 2021 augusztusában, a közösségi oldalán számolt be arról, hogy szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála. Akkor azt írta, furcsa és nehéz úton áll előtte, de sok támogatást kap olyan emberektől, akik maguk is ezzel a betegséggel élnek. Azt is hozzátette: bármilyen nehéz is, menni kell tovább.

Christina Applegate-et a legtöbben Kelly Bundy szerepéből ismerik az Egy rém rendes család című sikersorozatból, amelyben 1987 és 1997 között szerepelt.

