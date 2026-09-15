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Michael J. Fox elsírta magát az Emmy-gálán, és egész Hollywood vele együtt könnyezett

KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - KEVIN WINTER
díjátadó Michael J. Fox Parkinson-kór Emmy-gála
Nagy Anna
2026.09.15.
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Állva ünnepelte Hollywood a színészt, amikor kerekesszékben a színpadra érkezett, ám percekkel később már a sztárok közül is többen a könnyeikkel küzdöttek. Michael J. Fox Parkinson-kórral folytatott több évtizedes harcáról szóló vallomás az este egyik legmeghatóbb pillanata lett.

Az Emmy-gála 2026-os eseményének egyik legemlékezetesebb jelenete nem egy sorozat vagy egy váratlan győzelem. Michael J. Fox Bob Hope Humanitarian Awardot kapott a Parkinson-kór kutatásáért és az érintettekért végzett munkájáért, az elismerést pedig egy rendkívül személyes beszéddel köszönte meg.

Michael J. Foxot állva tapsolta a közönség az Emmy-gála 2026-os eseményén.
Michael J. Foxot állva tapsolta a közönség az Emmy-gála 2026-os eseményén.
Forrás: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Michael J. Fox színpadra érkezését állva tapsolta a közönség

A 65 éves színészt kerekesszékben vitték fel a színpadra, ahol a Férjem védelmében színésznője, Julianna Margulies várta. A közönség felállva ünnepelte, a meghatottság pedig hamar átragadt az A-listás sztárokra is: Harrison Ford és Nicole Kidman is elérzékenyült.

Fox először Bob Hope előtt tisztelgett, majd saját életének arra a fordulópontjára tért rá, amely mindent megváltoztatott. Mindössze 29 éves volt, amikor 1991-ben Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála.

Eleinte titokban tartottam a Parkinson-diagnózisomat. Attól féltem, hogy hatással lesz a munkámra és a közönséggel való kapcsolatomra.

A színészben még az is felmerült, vajon az emberek ugyanúgy nevetnének-e vele, ha tudnák, hogy beteg.

Michael J. Fox betegsége miatt félt, hogy elveszíthet mindent

A félelmeire végül éppen a rajongók reakciója adott választ. Amikor nyilvánosságra hozta az állapotát, olyan támogatást kapott, amely saját bevallása szerint erőt adott neki a folytatáshoz.

„Megdöbbentett mindaz a támogatás, amit tőletek kaptam. Felemelt, és rájöttem, hogy nem veszítettem el azt, amit csinálok. Nem vehették el tőlem. És azért, mert ti kiálltatok mellettem.”

Michael J. Fox ezután arról beszélt, hogy a Parkinson-kór elfogadása számára soha nem jelentette azt, hogy megadja magát neki.

„Megértettem, hogy a Parkinson elfogadása nem jelenti azt, hogy meg kell adnom magam neki. Csak azt jelentette, hogy mindent meg kell tennem azokért, akik ezzel a betegséggel élnek.”

A beszéd egyik legmegrázóbb pillanata akkor érkezett el, amikor saját alapítványának munkájáról beszélve elcsuklott a hangja.

„Elhatároztam, hogy kiállok a Parkinson-kórral élőkért, és pénzt gyűjtök. Találtam nagyszerű embereket, hogy elkezdjük... bocsánat, kezdek szétesni” mondta.

Családjának is köszönetet mondott

Michael J. Fox végül feleségéhez, Tracy Pollanhez és négy gyermekükhöz fordult. Megköszönte nekik az áldozatokat, a türelmet és mindenekelőtt a szeretetet.

Canadian-US actor Michael J. Fox aaccepts the Bob Hope Humanitarian award from US actress Julianna Margulies during the 78th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Michael J. Fox a 2026-os Emmy-gálán Bob Hope-díjat vett át humanitárius munkájáért. 
Forrás: AFP

A színész számára az este különösen jelentős volt: a humanitárius díjjal azt a több évtizedes munkát ismerték el, amelyet a Parkinson-kór kutatásának támogatásáért végzett. Beszéde pedig emlékeztetett arra, miért vált a saját betegségén messze túlmutató küzdelem egyik legismertebb arcává.

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