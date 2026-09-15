Michael J. Fox elsírta magát az Emmy-gálán, és egész Hollywood vele együtt könnyezett

Az Emmy-gála 2026-os eseményének egyik legemlékezetesebb jelenete nem egy sorozat vagy egy váratlan győzelem. Michael J. Fox Bob Hope Humanitarian Awardot kapott a Parkinson-kór kutatásáért és az érintettekért végzett munkájáért, az elismerést pedig egy rendkívül személyes beszéddel köszönte meg.
Michael J. Fox színpadra érkezését állva tapsolta a közönség
A 65 éves színészt kerekesszékben vitték fel a színpadra, ahol a Férjem védelmében színésznője, Julianna Margulies várta. A közönség felállva ünnepelte, a meghatottság pedig hamar átragadt az A-listás sztárokra is: Harrison Ford és Nicole Kidman is elérzékenyült.
Fox először Bob Hope előtt tisztelgett, majd saját életének arra a fordulópontjára tért rá, amely mindent megváltoztatott. Mindössze 29 éves volt, amikor 1991-ben Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála.
Eleinte titokban tartottam a Parkinson-diagnózisomat. Attól féltem, hogy hatással lesz a munkámra és a közönséggel való kapcsolatomra.
A színészben még az is felmerült, vajon az emberek ugyanúgy nevetnének-e vele, ha tudnák, hogy beteg.
Michael J. Fox betegsége miatt félt, hogy elveszíthet mindent
A félelmeire végül éppen a rajongók reakciója adott választ. Amikor nyilvánosságra hozta az állapotát, olyan támogatást kapott, amely saját bevallása szerint erőt adott neki a folytatáshoz.
„Megdöbbentett mindaz a támogatás, amit tőletek kaptam. Felemelt, és rájöttem, hogy nem veszítettem el azt, amit csinálok. Nem vehették el tőlem. És azért, mert ti kiálltatok mellettem.”
Michael J. Fox ezután arról beszélt, hogy a Parkinson-kór elfogadása számára soha nem jelentette azt, hogy megadja magát neki.
„Megértettem, hogy a Parkinson elfogadása nem jelenti azt, hogy meg kell adnom magam neki. Csak azt jelentette, hogy mindent meg kell tennem azokért, akik ezzel a betegséggel élnek.”
A beszéd egyik legmegrázóbb pillanata akkor érkezett el, amikor saját alapítványának munkájáról beszélve elcsuklott a hangja.
„Elhatároztam, hogy kiállok a Parkinson-kórral élőkért, és pénzt gyűjtök. Találtam nagyszerű embereket, hogy elkezdjük... bocsánat, kezdek szétesni” – mondta.
Családjának is köszönetet mondott
Michael J. Fox végül feleségéhez, Tracy Pollanhez és négy gyermekükhöz fordult. Megköszönte nekik az áldozatokat, a türelmet és mindenekelőtt a szeretetet.
A színész számára az este különösen jelentős volt: a humanitárius díjjal azt a több évtizedes munkát ismerték el, amelyet a Parkinson-kór kutatásának támogatásáért végzett. Beszéde pedig emlékeztetett arra, miért vált a saját betegségén messze túlmutató küzdelem egyik legismertebb arcává.
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