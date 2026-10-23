Túl sokat eszel, és észre sem veszed? Mutatjuk, miből, mekkora egy ideális adag

Nem kell minden étkezésnél grammokat számolni, és az sem cél, hogy mindenki ugyanannyit egyen. Az életkor, a testalkat, a fizikai aktivitás és az étvágy is befolyásolja, mennyi ételre van szükségünk. Az alábbi mennyiségek mégis jó kiindulópontot adnak, ha szeretnénk reálisabban felmérni az ételadagokat.
Mekkora adag étel kerüljön a tányérra?
- Ételadagok, nyersen mérve és mérleg nélkül
- Mennyi tészta kell egy adag bolognaihoz?
- A tányér fele legyen zöldség
- Chipsből, csokiból és édességből is könnyű többet enni
Ételadagok nyersen mérve és mérleg nélkül
- Tészta: 75 gramm szárazon mérve, vagyis főzés után nagyjából 180 gramm.
- Darált hús bolognaihoz: körülbelül 125 gramm nyers, sovány darált hús egy felnőtt adagjához.
- Rizs: 75 gramm szárazon, ami főzve körülbelül 180 gramm.
- Csirkemell: nagyjából 120 gramm, körülbelül egy tenyérnyi darab.
- Sült burgonya: egy körülbelül 220 grammos, ökölnyi méretű nagyobb burgonya.
- Zöldség: legalább két adag étkezésenként jó cél lehet; egy adag nagyjából egy maréknyi mennyiség.
Mennyi tészta kell egy adag bolognaihoz?
A száraz tészta könnyen félrevezeti az embert: a zacskóból kivéve kevésnek tűnhet, főzés után azonban jelentősen megnő a súlya. Egy felnőtt kiinduló adagja körülbelül 75 gramm száraz tészta, ami főzés után nagyjából 180 grammnak felel meg.
A spagettit mérleg nélkül is kimérhetjük: egy körülbelül két és fél centiméter átmérőjű köteg jó közelítés lehet. A rövid tésztáknál két maréknyi mennyiség adhat támpontot, bár a kézméret és a tészta formája is számít.
A bolognai szósznál körülbelül 125 gramm nyers, sovány darált hús lehet egy felnőtt adagjának kiindulópontja. Ez nagyjából egy nagyobb gyufásdoboz méretének felel meg. A paradicsomos szósz, a hagyma, a répa és más zöldségek természetesen tovább növelik az étel mennyiségét.
Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek pontosan ennyit kell ennie: egy aktívabb, nagyobb étvágyú embernek több tésztára vagy húsra is szüksége lehet. Ha pedig több személyre főzünk, a zöldségek és a lencse hozzáadásával laktatóbbá tehetjük a szószt anélkül, hogy kizárólag a hús mennyiségét növelnénk.
Rizs, csirke és burgonya: ezekre a mennyiségekre figyelj
Rizsből szintén körülbelül 75 gramm száraz mennyiség tekinthető egy felnőtt adagjának. Ez nagyjából fél kisebb csészényi rizs, főzés után pedig körülbelül 180 gramm. Érdemes egyszer kimérni a saját csészénkkel, hogy később már szemre is könnyebben eltaláljuk a mennyiséget.
Csirkemellből egy 120 grammos darab jó viszonyítási alap, nagyjából a tenyerünk méretének felel meg. A boltokban kapható csirkemellek azonban ennél jóval nagyobbak is lehetnek, ezért egyetlen nagy darab nem feltétlenül jelent egy adagot.
Burgonyából egy körülbelül 220 grammos, ökölnyi darab adhat támpontot, ha sült krumplit vagy héjában sült burgonyát készítünk. Hasábburgonyánál nehezebb ránézésre megbecsülni a mennyiséget, ezért segíthet, ha előre kiszedjük az adagot a tányérra, és nem a tepsiből vagy a nagy tálból csipegetünk.
A tányér fele legyen zöldség
Az adagok meghatározásánál nemcsak az számít, mennyi tészta, rizs vagy hús kerül az ételre, hanem az is, mi kerül mellé. Jó gyakorlati irányelv, ha a tányér körülbelül felét zöldség vagy saláta tölti meg, a másik felén pedig a fehérjeforrás és a köret osztozik.
Hüvelyesekből – például babból, csicseriborsóból vagy lencséből – egy köretként vagy salátába kevert kisebb adag körülbelül 80 gramm főtt mennyiség lehet. Ha viszont ezek adják az étel fő részét, például egy csicseriborsó-currynél, 120–150 gramm főtt, lecsepegtetett hüvelyes is jó kiindulópont.
Chipsből, csokiból és édességből is könnyű többet enni
A nagy kiszerelésű nassolnivalóknál különösen nehéz felmérni, mennyi fogyott el. Egy kisebb, 25 grammos zacskó chips egy adagként szolgálhat, olajos magvakból pedig körülbelül 25–30 gramm, azaz egy kis maréknyi mennyiség jó támpont.
Csokoládénál négy kisebb kocka lehet egy irányadó adag, de itt is fontos, hogy ne csak a számokat nézzük: az édesség élvezeti értéke is számít. Ha hajlamosak vagyunk egy nagy zacskó vagy doboz tartalmát észrevétlenül elfogyasztani, tegyünk ki egy kisebb mennyiséget egy tálkába, a többit pedig rakjuk el.
A lényeg nem a grammok megszállott számolása. Ha egyszer megismerjük a hozzávetőleges adagokat, később sokkal könnyebb lesz mérleg nélkül is eligazodni. Ezek a mennyiségek csak támpontok: nyugodtan igazítsuk őket az étvágyunkhoz és a napi aktivitásunkhoz.
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