Túl sokat eszel, és észre sem veszed? Mutatjuk, miből, mekkora egy ideális adag

Nem kell minden étkezésnél grammokat számolni, és az sem cél, hogy mindenki ugyanannyit egyen. Az életkor, a testalkat, a fizikai aktivitás és az étvágy is befolyásolja, mennyi ételre van szükségünk. Az alábbi mennyiségek mégis jó kiindulópontot adnak, ha szeretnénk reálisabban felmérni az ételadagokat.

Mekkora ételadagokat fogyasszunk egyszerre?

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Mennyi tészta kell egy adag bolognaihoz?

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Ételadagok nyersen mérve és mérleg nélkül

Tészta: 75 gramm szárazon mérve, vagyis főzés után nagyjából 180 gramm.

75 gramm szárazon mérve, vagyis főzés után nagyjából 180 gramm. Darált hús bolognaihoz: körülbelül 125 gramm nyers, sovány darált hús egy felnőtt adagjához.

körülbelül 125 gramm nyers, sovány darált hús egy felnőtt adagjához. Rizs: 75 gramm szárazon, ami főzve körülbelül 180 gramm.

75 gramm szárazon, ami főzve körülbelül 180 gramm. Csirkemell: nagyjából 120 gramm, körülbelül egy tenyérnyi darab.

nagyjából 120 gramm, körülbelül egy tenyérnyi darab. Sült burgonya: egy körülbelül 220 grammos, ökölnyi méretű nagyobb burgonya.

egy körülbelül 220 grammos, ökölnyi méretű nagyobb burgonya. Zöldség: legalább két adag étkezésenként jó cél lehet; egy adag nagyjából egy maréknyi mennyiség.

Mennyi tészta kell egy adag bolognaihoz?

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Mennyi tészta kell egy adag bolognaihoz?

A száraz tészta könnyen félrevezeti az embert: a zacskóból kivéve kevésnek tűnhet, főzés után azonban jelentősen megnő a súlya. Egy felnőtt kiinduló adagja körülbelül 75 gramm száraz tészta, ami főzés után nagyjából 180 grammnak felel meg.

A spagettit mérleg nélkül is kimérhetjük: egy körülbelül két és fél centiméter átmérőjű köteg jó közelítés lehet. A rövid tésztáknál két maréknyi mennyiség adhat támpontot, bár a kézméret és a tészta formája is számít.

A bolognai szósznál körülbelül 125 gramm nyers, sovány darált hús lehet egy felnőtt adagjának kiindulópontja. Ez nagyjából egy nagyobb gyufásdoboz méretének felel meg. A paradicsomos szósz, a hagyma, a répa és más zöldségek természetesen tovább növelik az étel mennyiségét.

Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek pontosan ennyit kell ennie: egy aktívabb, nagyobb étvágyú embernek több tésztára vagy húsra is szüksége lehet. Ha pedig több személyre főzünk, a zöldségek és a lencse hozzáadásával laktatóbbá tehetjük a szószt anélkül, hogy kizárólag a hús mennyiségét növelnénk.