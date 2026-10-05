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Egyetlen filléres házi szer kell a vízforralóhoz: azonnal fellazítja a vízkövet

123rf -
házi praktika vízforraló vízkő
Váradi Melinda
2026.10.05.
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Nem kell drága szert venned ahhoz, hogy újra tisztán csillogjon a vízforralód belseje. Egy filléres, szinte minden háztartásban megtalálható porral néhány perc alatt fellazíthatod a makacs vízkövet.

A vízforraló az egyik leggyakrabban használt konyhai eszköz, mégis hajlamosak vagyunk megfeledkezni a rendszeres tisztításáról. Pedig ha kemény a csapvíz, hamar megjelenhet a fehér, érdes vízkőréteg az alján és a fűtőszál környékén. Nemcsak csúnyán mutat, hanem a készülék működését is ronthatja, ezért érdemes időnként alaposan kitisztítani.

A vízkő gyakran megjelenik a vízforralóban, és nem könnyű megszabadulni tőle
A vízkő gyakran megjelenik a vízforralóban, és nem könnyű megszabadulni tőle.
Forrás: 123rf
  • Egy egyszerű konyhai alapanyag lehet a megoldás.
  • Olcsó, könnyen beszerezhető, és egészen másra is használhatod, mint amire elsőre gondolnál. 
  • Nem kell órákig súrolnod, egy egyszerű módszerrel fellazíthatod azt a réteget.

Házi megoldás vízkő ellen: ezt tedd a vízforralóba

A vízkő tulajdonképpen a vízben található ásványi anyagok, elsősorban kalcium- és magnéziumsók lerakódása. Minél keményebb a csapvíz, annál gyorsabban alakulhat ki a jellegzetes fehéres réteg a vízforralóban. Egy idő után már nemcsak néhány apró foltról van szó: vastagabb lerakódás is létrejöhet a készülék alján. A jó hír, hogy ehhez nem feltétlenül kell speciális tisztítószer. A citromsav ugyanis savas kémhatása miatt hatékonyan segíthet a vízkő fellazításában, ráadásul kis mennyiségben is olcsó megoldás.

A vízforralót töltsd fel annyi vízzel, amennyi a vízköves részt ellepi, majd adj hozzá körülbelül 1–2 evőkanál citromsavat. Keverd el, majd indítsd el a készüléket. Amikor felforrt a víz, ne öntsd ki azonnal: hagyd állni nagyjából 15–30 percig, hogy legyen ideje fellazítani a lerakódást. Ezután öntsd ki az oldatot, és alaposan öblítsd át a vízforralót tiszta vízzel. Érdemes egyszer-kétszer tiszta vízzel is felforralni, majd kiönteni, hogy ne maradjon benne citromsavas oldat. Ha vastagabb a vízkőréteg, előfordulhat, hogy elsőre nem távolítható el teljesen. Ilyenkor inkább ismételd meg a folyamatot, mintsem erősen dörzsöld a készülék belsejét, mert azzal sérülhet a felület.

A tisztítás után mindig alaposan öblítsd ki a vízforralót, mielőtt újra teát, kávét vagy más italt készítenél benne. A citromsavat pedig ne keverd össze más tisztítószerekkel, különösen ne klórtartalmú szerekkel. Ha pedig rendszeresen használod, nem érdemes megvárni, amíg vastag, szemmel is jól látható vízkőréteg alakul ki. A rendszeres, kíméletes tisztítás sokkal egyszerűbb, mint a hónapok alatt lerakódott vízkő eltávolítása.

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