A makacs, odaégett zsír is eltűnik a serpenyő aljáról: ezzel a házi keverékkel újra ragyogni fog

A serpenyők külseje nagyon könnyen koszos lesz. Miközben a belsejét minden használat után gondosan elmosogatjuk, az alja sokszor csak akkor kerül a figyelem középpontjába, amikor már vastag, barnás-fekete, odaégett réteg borítja. A főzés közben kifröccsenő olaj, zsír és ételmaradékok újra és újra rárakódhatnak a felületre, majd a hő hatására egyre makacsabb szennyeződéssé alakulhatnak.
- A hozzávalók között több olyan hétköznapi alapanyag is van, amelyet megtalálsz a konyhádban.
- A cél nem a durva súrolás, hanem a makacs réteg fellazítása.
- A megfelelő sorrend sokat számít, így könnyebb lehet eltávolítani a régi szennyeződést.
Eltűnik a zsíros, égett lerakódás a serpenyőről: ezt a keveréket vesd be
Ilyenkor sokan előveszik a legerősebb tisztítószereket, és hosszú perceken keresztül próbálják ledörzsölni a ráégett szennyeződést. Ez azonban nemcsak fárasztó, hanem a serpenyő felületét is megkarcolhatja, ha túl durva súrolószert vagy eszközt használunk. Egy egyszerű házi praktikával azonban először fellazíthatjuk a makacs réteget, így később sokkal könnyebb dolgunk lehet. A módszerhez néhány, szinte minden háztartásban megtalálható alapanyag szükséges.
A házi tisztítókeverékhez szükség lesz szódabikarbónára, konyhasóra és mosogatószerre, valamint egy kevés almaecetre. Emellett készíts elő néhány darab papírtörlőt és egy súrolószivacsot is. A szódabikarbóna és a só segíthet fellazítani, illetve mechanikusan eltávolítani a szennyeződést, míg a mosogatószer a zsíros lerakódások ellen lehet hasznos. A módszer lényege, hogy nem azonnal próbáljuk teljes erőből ledörzsölni az odaégett réteget, hanem előbb kezeljük a felületet.
Fordítsd meg a serpenyőt úgy, hogy a szennyezett, külső alja nézzen felfelé. Szórd be alaposan szódabikarbónával és konyhasóval, majd nyomj rá egy kevés mosogatószert. Fontos, hogy ebben a szakaszban még ne önts rá vizet. A szivaccsal dolgozd össze a hozzávalókat, majd alaposan dörzsöld át velük az egész érintett felületet. Nem kell azonnal maximális erővel súrolni: a cél az, hogy a keverék mindenhová eljusson, és elkezdje fellazítani a lerakódást.
Miután a szódabikarbónás-sós keverékkel átkezelted az alját, jöhet az almaecet. Az ecet és a szódabikarbóna találkozásakor hab alakulhat ki, ami látványosan jelzi, hogy a két anyag reakcióba lépett egymással. Ezután érdemes a felületet papírtörlővel lefedni, és hagyni, hogy a keverék egy ideig dolgozzon a makacs szennyeződésen. Így nem kell folyamatosan súrolni, miközben a lerakódás fokozatosan fellazulhat. A hatás érdekében ne kapargasd éles késsel vagy más fémtárggyal a felületet, mert ezzel könnyen megsértheted a serpenyőt.
Miután hagytad hatni a keveréket, távolítsd el a papírtörlőt, majd a súrolószivaccsal menj végig ismét a serpenyő alján. A korábban kemény, odaégett rétegnek ekkor már könnyebben kell engednie. Ha elsőre nem tűnik el minden szennyeződés, nem feltétlenül kell erősebben súrolni. Inkább ismételd meg a folyamatot, különösen a legmakacsabb részeken. Különösen érzékeny, speciális bevonatú vagy könnyen karcolódó felületeknél érdemes óvatosan bánni a sóval és a súrolással.
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