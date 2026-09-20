A makacs, odaégett zsír is eltűnik a serpenyő aljáról: ezzel a házi keverékkel újra ragyogni fog

A serpenyők külseje nagyon könnyen koszos lesz. Miközben a belsejét minden használat után gondosan elmosogatjuk, az alja sokszor csak akkor kerül a figyelem középpontjába, amikor már vastag, barnás-fekete, odaégett réteg borítja. A főzés közben kifröccsenő olaj, zsír és ételmaradékok újra és újra rárakódhatnak a felületre, majd a hő hatására egyre makacsabb szennyeződéssé alakulhatnak.

A serpenyő aljára égett zsír csúnya és bosszantó, ráadásul nem könnyű lesikálni.

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A hozzávalók között több olyan hétköznapi alapanyag is van, amelyet megtalálsz a konyhádban.

A cél nem a durva súrolás, hanem a makacs réteg fellazítása.

A megfelelő sorrend sokat számít, így könnyebb lehet eltávolítani a régi szennyeződést.

Eltűnik a zsíros, égett lerakódás a serpenyőről: ezt a keveréket vesd be

Ilyenkor sokan előveszik a legerősebb tisztítószereket, és hosszú perceken keresztül próbálják ledörzsölni a ráégett szennyeződést. Ez azonban nemcsak fárasztó, hanem a serpenyő felületét is megkarcolhatja, ha túl durva súrolószert vagy eszközt használunk. Egy egyszerű házi praktikával azonban először fellazíthatjuk a makacs réteget, így később sokkal könnyebb dolgunk lehet. A módszerhez néhány, szinte minden háztartásban megtalálható alapanyag szükséges.

A házi tisztítókeverékhez szükség lesz szódabikarbónára, konyhasóra és mosogatószerre, valamint egy kevés almaecetre. Emellett készíts elő néhány darab papírtörlőt és egy súrolószivacsot is. A szódabikarbóna és a só segíthet fellazítani, illetve mechanikusan eltávolítani a szennyeződést, míg a mosogatószer a zsíros lerakódások ellen lehet hasznos. A módszer lényege, hogy nem azonnal próbáljuk teljes erőből ledörzsölni az odaégett réteget, hanem előbb kezeljük a felületet.

Fordítsd meg a serpenyőt úgy, hogy a szennyezett, külső alja nézzen felfelé. Szórd be alaposan szódabikarbónával és konyhasóval, majd nyomj rá egy kevés mosogatószert. Fontos, hogy ebben a szakaszban még ne önts rá vizet. A szivaccsal dolgozd össze a hozzávalókat, majd alaposan dörzsöld át velük az egész érintett felületet. Nem kell azonnal maximális erővel súrolni: a cél az, hogy a keverék mindenhová eljusson, és elkezdje fellazítani a lerakódást.