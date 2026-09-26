Presley Gerber halála: súlyos múltja van az orvosnak, aki a rehabilitációs intézményt vezeti

A Page Six hivatalos dokumentumokra hivatkozva azt írja, hogy Dr. Reza Nabavit 2002 februárjában tartóztatták le, két évvel azelőtt, hogy klinikai pszichológiából doktori fokozatot szerzett volna a California School of Professional Psychology nevű intézményben. Az akkor 25 éves férfit az oaklandi rendőrök egy olyan környéken kapcsolták le, ahol rengeteg a drogfüggő és a prostituált - Nabavi éppen egy kocsiban aludt, mellette pedig egy 15 éves lány ült. A kiskorú azt mondta a rendőröknek, hogy alig ismeri a férfit, és bevallotta, hogy metamfetamin hatása alatt áll. A rendőrök átkutatták az autót, és többféle kábítószert, valamint vadászkést, fegyvert és lőszert is találtak. Nabavit 36 hónap próbaidőre ítélték, de még ugyanabban a hónapban megint letartóztatták kábítószer-birtoklásért, így újabb 36 hónap próbaidőt kapott.

Dr. Reza Nabavi - Ő vezeti az intézményt, amelyben Presley Gerber meghalt

Forrás: LinkedIn

Nabavi 2004 szeptemberében nyújtotta be kérelmét, hogy bekerülhessen a kaliforniai pszichológusok nyilvántartásba, de elutasították. A döntést azzal indokolták, hogy olyan bűncselekményt követett el, amely nem fér össze a pszichológusi tevékenységhez szükséges alkalmassággal, szakmai gyakorlattal és magatartással.

Egy újabb, 2005 májusában történt elutasítás után Nabavit végül 2006 januárjában mégis nyivántartásba vették mint pszichológiai asszisztens, majd év végén mint pszichológus. Feltételekhez szabták azonban, hogy dolgozhasson. 5 éven keresztül rendszeresen részt kellett vennie pszichológiai vizsgálatokon, folyamatosan ellenőrizték a munkáját, drog- és alkoholfüggőséget kezelő programban kellett részt vennie, valamint véletlenszerűen drog- és alkoholteszteket végeztek rajta. Próbaidejét a California Board of Psychology 2008 májusában idő előtt megszüntette. Pszichológusi engedélye a nyilvántatás szerint 2028. június 30-ig érvényes.

Nabavi 2006 júniusa és 2011 májusa között a hírességek körében is ismert, azóta bezárt Promises Malibu rehabilitációs intézményben dolgozott, majd 2013-ban megnyitotta Santa Monicában a Resolutions Living nevű átmeneti otthont. Ebben az intézményben halt meg vasárnap Cindy Crawford és Rande Gerber fia, Presley Gerber.