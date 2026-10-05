Presley Gerber élete 15 éves korában változott meg: családi barátok meséltek a tragédiához vezető évekről

A család ismerősei szerint a hirtelen jött siker, a figyelem és az ezzel járó nyomás olyan folyamatokat indított el Presley Gerbernél, amelyekből már nem tudott kiszabadulni.

Presley Gerber eredetileg nem is akart modellkedni

Forrás: Charles Guerin / Bestimage USA / Northfoto

Presley Gerber tragédiáját a családi háttér okozta?

Presley Gerber egy veterán autónak támaszkodva, farmerben, fehér pólóban és fekete zakóban pózolt 2015-ben a CR Fashion Book számára, két analóg fényképezőgéppel a nyakában. Mellette húga, Kaia állt. Carine Roitfeld neves divatszerkesztő már akkor méltatta a testvérpár szépségét.

„Tetszik a gondolat, hogy itt van egy fiú és egy lánytestvér, akiknek a vérében van a divat” – idézte a szakembert a Daily Mail.

Presley édesanyja Cindy Crawford szupermodell volt, édesapja, Rande Gerber üzletember pedig fiatalabb korában maga is modellkedett. A család egyik ismerőse szerint azonban éppen ez a háttér vált később komoly teherré a fiú számára.

Presley Gerber szeptember 20-án, 27 éves korában halt meg, néhány órával azután, hogy egy Los Angeles környéki rehabilitációs intézménybe került. Halálát feltételezett túladagolásként vizsgálják. A tragédia után felmerült a kérdés, milyen hatással lehetett rá, hogy ennyire fiatalon bekerült a modellvilágba.

„Presley számára túlságosan könnyű volt bekerülni a modellkedésbe. Megvolt hozzá a külseje, és a nevét is mindenki ismerte. Tizenéves korában egyszerűen minden az ölébe hullott. Olyan gyorsan történt az egész, hogy azt sem tudta, mi történik vele” – mondta a család egyik ismerőse.

Presley sportos kamasz volt, rengeteg időt töltött a vízben: szörfözött, úszott és vízilabdázott. Egyáltalán nem tervezte, hogy modell lesz.

„Egyetlen másodpercig sem gondoltam rá, és igazából soha nem szerettem kamera előtt lenni” – mondta korábban a W magazinnak.

Tizenöt éves korában azonban felfedezte, és leszerződtette az IMG Models, amelynél húga, a ma 25 éves Kaia Gerber is dolgozik. Presley-nek a tanulmányait össze kellett egyeztetnie a gyorsan beinduló modellkarrierjével. A testvérpárt ekkoriban már Gigi és Bella Hadid lehetséges utódaként emlegették.