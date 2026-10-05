Presley Gerber élete 15 éves korában változott meg: családi barátok meséltek a tragédiához vezető évekről

A család ismerősei szerint a hirtelen jött siker, a figyelem és az ezzel járó nyomás olyan folyamatokat indított el Presley Gerbernél, amelyekből már nem tudott kiszabadulni.
Presley Gerber tragédiáját a családi háttér okozta?
Presley Gerber egy veterán autónak támaszkodva, farmerben, fehér pólóban és fekete zakóban pózolt 2015-ben a CR Fashion Book számára, két analóg fényképezőgéppel a nyakában. Mellette húga, Kaia állt. Carine Roitfeld neves divatszerkesztő már akkor méltatta a testvérpár szépségét.
„Tetszik a gondolat, hogy itt van egy fiú és egy lánytestvér, akiknek a vérében van a divat” – idézte a szakembert a Daily Mail.
Presley édesanyja Cindy Crawford szupermodell volt, édesapja, Rande Gerber üzletember pedig fiatalabb korában maga is modellkedett. A család egyik ismerőse szerint azonban éppen ez a háttér vált később komoly teherré a fiú számára.
Presley Gerber szeptember 20-án, 27 éves korában halt meg, néhány órával azután, hogy egy Los Angeles környéki rehabilitációs intézménybe került. Halálát feltételezett túladagolásként vizsgálják. A tragédia után felmerült a kérdés, milyen hatással lehetett rá, hogy ennyire fiatalon bekerült a modellvilágba.
„Presley számára túlságosan könnyű volt bekerülni a modellkedésbe. Megvolt hozzá a külseje, és a nevét is mindenki ismerte. Tizenéves korában egyszerűen minden az ölébe hullott. Olyan gyorsan történt az egész, hogy azt sem tudta, mi történik vele” – mondta a család egyik ismerőse.
Presley sportos kamasz volt, rengeteg időt töltött a vízben: szörfözött, úszott és vízilabdázott. Egyáltalán nem tervezte, hogy modell lesz.
„Egyetlen másodpercig sem gondoltam rá, és igazából soha nem szerettem kamera előtt lenni” – mondta korábban a W magazinnak.
Tizenöt éves korában azonban felfedezte, és leszerződtette az IMG Models, amelynél húga, a ma 25 éves Kaia Gerber is dolgozik. Presley-nek a tanulmányait össze kellett egyeztetnie a gyorsan beinduló modellkarrierjével. A testvérpárt ekkoriban már Gigi és Bella Hadid lehetséges utódaként emlegették.
Presley 2023-ban a Studio 22 podcastban idézte fel, milyen gyorsan történt minden.
Az első héten, miután leszerződtem, már New Yorkban voltam, és emberek fotóztak, például félmeztelenül. Egy hónap alatt az egész életem megváltozott. Nagyon meghatározó élmény volt, gyorsan fel kellett nőnöm.
2016-ban, egy évvel az első modellmunkája után már a Moschino kifutóján debütált. Később a Calvin Klein arca lett, Tommy Hilfiger kampányaiban pedig többek között Camila Morrone mellett is szerepelt. A Burberry, a Dolce & Gabbana, a Bottega Veneta és a Ralph Lauren kifutóin is dolgozott.
A család ismerőse szerint Cindy Crawford és Rande Gerber kezdetben nem aggódtak a fiuk miatt: „Azt gondolták, ez csak egy időszak lesz az életében. Egy-két évig jól érzi magát, aztán majd Rande-del dolgozik a vállalkozásában. Ez volt a terv. Sajnos egészen máshogy alakult.”
Rande Gerber állítólag több üzleti tervet is mutatott fiának, amelyek már kettejükre épültek. Presley eleinte érdeklődőnek tűnt, végül azonban egyik elképzelésből sem lett semmi. Modellkarrierje kezdetén még arról beszélt, hogy üzleti iskolába szeretne járni, később pedig azt is elárulta, hogy ingatlanközvetítői engedély megszerzésére készül. A család ismerőse szerint azonban újra és újra visszatért a modellkedéshez.
Rande Gerber a fiával akart dolgozni
„Presley függőségre hajlamos személyiség volt” – állította a forrás. „Eleinte nagyon élvezte a modellkedést. Szerette a figyelmet, ez lett élete középpontja. Még a személyisége is megváltozott. Korábban ő volt a csendesebb a családban, aztán hirtelen mindenki rá figyelt, ő pedig imádta ezt. Rászokott erre az érzésre.”
Presley részt vett a divathetek bulijaiban és bekerült abba a közegbe, ahol a család ismerőse szerint a drogok és a féktelen szórakozás sem számított ritkaságnak.
„Rande folyton próbálta rávennil, hogy hagyja abba a modellkedést, és dolgozzon vele. Presley azonban ekkorra már elég idős volt ahhoz, hogy maga döntsön. Hirtelen a modellkedés lett az egész élete. Állandóan bulikba járt, és az új barátai többsége is ebből a közegből került ki. Saját jogán is híresség lett” - mesélte a család barátja.
A siker ugyanakkor komoly nyomást is jelentett számára. Presley állítólag nehezen tudta elhinni, hogy saját teljesítménye miatt kapja a nagy modellmunkákat: „Amikor óriási megbízásokat kapott, nem gondolta, hogy azokat saját magának köszönheti. Azt hitte, azért választják, mert Cindy Crawford fia. Ez a stressz hatalmas akadályt jelentett számára. A legnagyobb problémája az volt, hogy soha nem érezte magát elég jónak.”
Egy másik forrás ugyanakkor határozottan visszautasította azt a feltételezést, hogy a most 60 éves Cindy Crawford fiatalon belekényszerítette volna fiát a modellkedésbe: „Presley fiatalon ezt akarta. Egy videóban azt mondta, hogy »bedobták« a mélyvízbe, de ez nem pontos. Ő akarta, Cindy pedig próbálta segíteni.”
A forrás szerint csak később jutott el odáig, hogy már nem akarta folytatni: „Egyszer csak már nem vágyott reflektorfényre, már nem szerette. Minden összeomlott, túl sok lett neki.”
Azt továbbra sem tudni pontosan, mikor kezdett drogokat használni. A családi forrás szerint Cindy és Rande sokáig nem is tudta, hogy a fiúk szerhasználó, mert rengeteget utazott, és már nem lakott velük.
2023-ban Presley saját házat vásárolt a Hollywood Hillsben. A három hálószobás, vendégházzal és medencével rendelkező, modern ingatlanért 3,4 millió dollárt fizetett.
„Teljesen normális igény volt, hogy saját otthona legyen, hiszen megengedhette magának az önálló életet. A sikeres modellkarrierrel együtt azonban a szülei számára egyre nehezebb lett szem előtt tartani, hogy mi történik vele” - mondta az informátor.
Egyre több jel utalt arra, hogy baj van Presley Gerberrel
Presley problémái idővel láthatóvá váltak. 2018 decemberében ittas állapotban vezetett, emiatt letartóztatták. A vádat nem vitatta, így három év próbaidőre ítélték. Később az arcára tetováltatta a „misunderstood”, vagyis „félreértett” szót, amely valószínűleg az érzéseit fejezte ki. Nem sokkal később pedig már arról jelentek meg hírek, hogy szülei próbálják rávenni az elvonóra, de Presley nem áll kötélnek.
2024-ben Presley nyilvánosan arról beszélt, hogy nagyon súlyos opioidfüggőséggel küzd. Elmondta, hogy többek között ketamint, alkoholt, nikotint, különféle vényköteles gyógyszereket, valamint mákteát is használt. 2025 decemberében egy később törölt videóban ismét arról beszélt, hogy nehéz időszakon megy keresztül. Elmondása szerint naponta akkor kétszer 1 milligramm buprenorfint szedett. Ez egy vényköteles opioid, amelyet fájdalom, illetve opioidhasználati zavar kezelésére is alkalmaznak. Arról is beszélt, hogy benzodiazepineket szedett attól függően, hogy éppen mi történt az életében. Xanaxot vett be esténként, illetve akkor is, amikor a pánikrohamai súlyosbodtak. Idén januárban ugyanakkor úgy tűnt, egészséges.
Márciusban Presley Gerber ismét kezelésre szorult
Márciusban Presley arról számolt be közösségi oldalán, hogy a mexikói Cancúnban úgynevezett ibogaine-kezelésen vett részt.
„Szembenéztem azzal, ami elől eddig menekültem, és valahol mindebben elkezdtem visszatalálni önmagamhoz” – írta akkor az Instagramon. „Majd meglátjuk... Imádkozom, hogy ez legyen az utolsó alkalom.”
A 10 napos kúra során nagy dózisú ibogaint adnak a pácienseknek. Az ibogain az afrikai Tabernanthe iboga cserjéből származó, természetes pszichoaktív vegyület, amelyről azt állítják, hogy enyhítheti az elvonási tüneteket, és „újraindíthatja az agyi pályákat”.
Presley Gerber azonban nem járt sikerrel, szeptember 20-án meghalt a Santa Monicában működő luxus rehabilitációs intézményben, a Resolutions Livingben. A feltételezések szerint túladagolás okozhatta a halálát.
Presley Gerber élete képekben - Galéria:
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