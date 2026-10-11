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„Ez a legrosszabb” – George Clooney megrendítő vallomást tett Presley Gerber haláláról

Renata Roattino/LPS via ZUMA Press Wire - Renata Roattino
gyász George Clooney Presley Gerber
Nagy Anna
2026.10.11.
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Felfoghatatlan veszteség érte a hollywoodi sztár egyik legközelebbi barátjának családját. George Clooney most először beszélt nyilvánosan a 27 éves Presley Gerber tragikus haláláról, és megrendítő szavakkal érzékeltette, milyen mély fájdalmat élnek át szerettei.

George Clooney feleségével együtt jelent meg a londoni Albies rendezvény vörös szőnyegén, amikor a tragédiáról kérdezték. A 65 éves színész évtizedek óta szoros barátságot ápol Cindy Crawford férjével, Rande Gerberrel, így a család gyászában ő maga is osztozik. A szupermodell fia, Presley Gerber szeptember 20-án, mindössze 27 évesen hunyt el.

Presley Gerber haláláról beszélt George Clooney.
Presley Gerber haláláról beszélt George Clooney.
Forrás: Image Press Agency / NurPhoto / NurPhoto via AFP

George Clooney szívszorító vallomása: még beszélni sem tudnak róla

A színész az Entertainment Tonight riporterének elárulta, hogy egyelőre arra sem képes gondolni, miként őrizhetnék meg Presley emlékét.

Őszintén szólva, azt hiszem, még abban az állapotban sem vagyunk, hogy beszélni tudjunk róla” – mondta megtörten. „Ez az egyik legmegrázóbb dolog, ami valaha a családunkkal történt. Az ő családjuk pedig... el tudják képzelni. Ez a legrosszabb, ami egy családdal történhet.”

Clooney és Rande Gerber barátsága az 1990-es évekig nyúlik vissza. 2013-ban közösen alapították meg a Casamigos tequilamárkát, kapcsolatuk pedig jóval túlmutatott az üzleti együttműködésen. A színész Presleyt és húgát, Kaiát is egész életükben ismerte.

Presley Gerber halála: még mindig sok a megválaszolatlan kérdés

Cindy Crawford fia egy Santa Monica-i, józan életvitelt támogató intézményben tartózkodott, amikor életét vesztette. A család képviselője a tragédia után mindössze annyit közölt, hogy a hozzátartozók magánéletük tiszteletben tartását kérik ebben a rendkívül fájdalmas időszakban.

A hatóságok feltételezett túladagolásként vizsgálják az esetet, idegenkezűségre utaló jelet azonban nem találtak, de egyes hírek szerint egy orvosnak is köze lehet az esethez. A hivatalos halálokot még nem állapították meg, az orvosszakértői vizsgálat hónapokig is eltarthat.

Másokon szeretett volna segíteni Cindy Crawford fia

Presley korábban nyíltan beszélt mentális egészséggel kapcsolatos nehézségeiről. Egy 2023-as podcastbeszélgetésben elmondta, hogy saját tapasztalatait mások támogatására szeretné felhasználni. „Ha akár egyetlen embernek, akár száznak segíthetek kijutni abból az állapotból, amelyben egykor én voltam, nekem már az is elég” – fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy a mentális egészség megőrzése folyamatos küzdelem, ő pedig ítélkezés nélkül szeretne segíteni mindazoknak, akik hasonló nehézségekkel szembesülnek.

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Preslye Gerber
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Presley Gerber élete képekben

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