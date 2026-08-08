Rubint Rékát megműtötték: nemcsak tüdő-, májáttétet is képzett a daganata

Miután a kemoterápiás kezeléstől kihullott a haja, úgy döntött, nem titkolja tovább, hogy beteg és áprilisban nyíltan beszélt a rákdiagnózisáról Rubint Réka. Azóta rengeteg támogatást kap követőitől, de a rosszindulatú kommentelők is megtalálják, akik azt állítják, biztosan nem daganatos beteg. A fitneszedző először reagált a vádakra és azt is elmondta, hogy van most.
Rubint Réka jobban van, de még eredményekre vár
Néhány nappal ezelőtt Rubint Réka új, az egészségével kapcsolatos poszttal jelentkezett a közösségi oldalán. „Ma először éreztem azt, hogy meg fogok gyógyulni! Az edzés alatt egyáltalán nem köhögtem, még a 20 perces emelkedő séta alatt sem és egyre több az energiàm. Az elmúlt 4 év rengeteg mindenre megtanított. Egyik a türelem. Türelmesen várni az épp folyamatban lévő kezelések hatására és az ebből adódó eredményre. Viszont közben mindig éreztem, h jobban vagyok-e, vagy sem?! Június 1-én volt a legutolsó műtéti beavatkozás az onkológián, azóta hetente kapok kezelést /mTOR gátlót/, túl vagyok a németországi dendritikus sejtterápián és sok-sok segítség és segítő van még mellettem, amiről később részletesen be fogok majd számolni”− írta a Facebookon, majd nem sokkal később a Fókusznak adott interjút a gyógyulás nehézségeiről és a mélypontokról.
Azt is elárulta, hogy június 1-jén májműtéten esett át. Az operációra azért volt szükség, mert az eredetileg a mellüreg középső részén diagnosztizált daganat áttétet képzett Réka tüdejében, majd a májában is.
Bár az eredményekre még várnia kell, optimistán tekint a jövőbe – írja a Blikk.
„Nem vagyok beteg, a gyógyulás útján járok”
Rubint Réka a műtét után a kórházból is bejelentkezett. „Sziasztok! Túl vagyok azon a beavatkozáson, ami a gyógyulásom érdekében történt. (...) Azoknak, akik állandóan abban kételkednek, hogy én beteg vagyok-e, a válaszom az, hogy nem, nem vagyok beteg, a gyógyulás útján járok. Meg fogok gyógyulni, mindent megteszek ennek érdekében. A jó Isten az elmúlt négy évben is itt volt velem, bennem, mellettem, és segít nekem abban, hogy meggyógyuljak teljesen. Nagyon szeretlek titeket, millió csók, felépülök és folytatjuk” – mondta a június eleji videójában.
A kommentelőknek is üzent
„Határozottan érzem, hogy jól vagyok. Mind fizikálisan, mind energetikailag jobban vagyok” – mondta, és arról is beszélt, hogy miközben küzd a betegségével, amit ő feladatnak nevez, vannak, akik kétségbevonják, hogy daganatos beteg.
„Olvasok ilyen kommenteket is, hogy ’kemoterápia után nem így kellene lenned, rosszul kéne lenned.’ De ne felejtsük el, hogy kemoterápia és kemoterápia között is van különbség, és más, hogy erre ki hogyan reagál” – mondta.
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