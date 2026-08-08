Rubint Rékát megműtötték: nemcsak tüdő-, májáttétet is képzett a daganata

Miután a kemoterápiás kezeléstől kihullott a haja, úgy döntött, nem titkolja tovább, hogy beteg és áprilisban nyíltan beszélt a rákdiagnózisáról Rubint Réka. Azóta rengeteg támogatást kap követőitől, de a rosszindulatú kommentelők is megtalálják, akik azt állítják, biztosan nem daganatos beteg. A fitneszedző először reagált a vádakra és azt is elmondta, hogy van most.

Rubint Réka májműtéten esett át.

Forrás: Facebook / Rubint Réka

Rubint Réka jobban van, de még eredményekre vár

Néhány nappal ezelőtt Rubint Réka új, az egészségével kapcsolatos poszttal jelentkezett a közösségi oldalán. „Ma először éreztem azt, hogy meg fogok gyógyulni! Az edzés alatt egyáltalán nem köhögtem, még a 20 perces emelkedő séta alatt sem és egyre több az energiàm. Az elmúlt 4 év rengeteg mindenre megtanított. Egyik a türelem. Türelmesen várni az épp folyamatban lévő kezelések hatására és az ebből adódó eredményre. Viszont közben mindig éreztem, h jobban vagyok-e, vagy sem?! Június 1-én volt a legutolsó műtéti beavatkozás az onkológián, azóta hetente kapok kezelést /mTOR gátlót/, túl vagyok a németországi dendritikus sejtterápián és sok-sok segítség és segítő van még mellettem, amiről később részletesen be fogok majd számolni”− írta a Facebookon, majd nem sokkal később a Fókusznak adott interjút a gyógyulás nehézségeiről és a mélypontokról.

Azt is elárulta, hogy június 1-jén májműtéten esett át. Az operációra azért volt szükség, mert az eredetileg a mellüreg középső részén diagnosztizált daganat áttétet képzett Réka tüdejében, majd a májában is.

Bár az eredményekre még várnia kell, optimistán tekint a jövőbe – írja a Blikk.

„Nem vagyok beteg, a gyógyulás útján járok”

Rubint Réka a műtét után a kórházból is bejelentkezett. „Sziasztok! Túl vagyok azon a beavatkozáson, ami a gyógyulásom érdekében történt. (...) Azoknak, akik állandóan abban kételkednek, hogy én beteg vagyok-e, a válaszom az, hogy nem, nem vagyok beteg, a gyógyulás útján járok. Meg fogok gyógyulni, mindent megteszek ennek érdekében. A jó Isten az elmúlt négy évben is itt volt velem, bennem, mellettem, és segít nekem abban, hogy meggyógyuljak teljesen. Nagyon szeretlek titeket, millió csók, felépülök és folytatjuk” – mondta a június eleji videójában.