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Egyesült Államok

Féreghajtóval kezeli Norbi Rubint Rékát: "Elmegyek az állatpatikába, megveszem, beadom, és sokkal jobban van tőle"

Egyesült Államok Rubint Réka Schobert Norbi
Life.hu
2026.06.26.
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Schobert Norbi elszántan keresi a megoldást felesége betegségére. Rubint Réka pedig megbízik benne és kipróbálja a férje által javasolt alternatív kiegészítő kezeléseket is.

Ahogy megírtuk Schobert Norbi mindent megtesz azért, hogy Rubint Réka meggyógyuljon. Keresi a lehetőségeket, a minap Németországba utaztak dendritikus sejtes immunterápiára. Egy interjúban Norbi arról beszélt, mi mindent vetnek be, hogy Réka rendbejöjjön. 

Rubint Réka
Norbi kiegészíti Rubint Réka kezelését.
Forrás: TV2

Schobert Norbi kiegészíti Rubint Réka kezelését

Ahogy megírtuk, Rubint Réka elégedett a hazai orvosaival, de emellett külföldi kezelést is igénybe vesz. Norbi pedig kutatja az alternatív lehetőségeket kiegészítő kezelésként és azt vallja, a rákról még keveset tudunk, vannak olyan új kutatások Amerikában, amelyek úgy kezelik a rákot, mint egy férget. 

„Nincs tudományos bizonyíték, de sok gyógyulás van. Én Réka kezelését kiegészítem. Elmegyek neki az állatpatikába, megveszem neki a kutya-macska féreghajtót, beadom, és sokkal jobban van tőle, ez a vicc! Nem fáj semmije, a haja visszanőtt, erős, pozitív” − nyilatkozta. 

„Néha ki szoktam borulni, otthon nem” 

„Én szívesen átvenném Rékától a rákot, de nem tudom átvenni ezt a feladatot, csak támogatni tudom (...) Néha ki szoktam borulni, otthon nem. Felülök a motorra, fölveszem a bukósisakot, elmegyek a Pilisbe, az erdőbe, ott jól kibógöm magam, aztán hazamegyek, és mosolygok. Nálam ennyi a kiborulás: motorozok, és a bukó alatt tök jól tudok sírni” − idézi a Story

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