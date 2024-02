Szakmai zsűri is díjazta a termékeket

A márkát nem csak a vásárlók, de a szakma is rendre elismeri: a Pikok Pure termékcsalád 2023-ban második alkalommal került be a legkiválóbb márkák közé és érdemelte ki a nagyközönség által is ismert, magas minőséget szimbolizáló Superbrands védjegyet a szakmai zsűri döntése értelmében.

A Pikok Pure parasztkolbász 2023-ban elnyerte a rangos Érték és Minőség Nagydíjat, amelynél figyelembe vették a termékek minőségét, újszerűségét, piacképességét, gazdasági hasznosságát és exporterejét is.