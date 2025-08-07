P. Diddy azt állítja, kukacos, romlott étellel etetik a börtönben

Ahogy megírtuk, P. Diddy ügyében július 2-án született meg a döntés, három vádpontban ártatlannak, kettőben bűnösnek találták. A bíró az óvadék elleni szabadlábra helyezést többször is elutasította, az ítélethirdetést pedig október 3-ra tűzték ki, ami azonban változhat.

P. Diddy azt állítja, embertelen körülmények között tartják fogva

Forrás: NurPhoto

Súlyos vádakat fogalmazott meg P. Diddy

Az 55 éves P. Diddy komoly vádakat fogalmazott meg a brooklyni Metropolitan Detention Centerben uralkodó állapotokról legutóbbi óvadékkérelmében. A zenei mogul szerint az intézményben rendszeresen fogyaszthatatlan, férgekkel szennyezett vagy lejárt szavatosságú ételt kapnak a rabok. A korábban a luxusélethez szokott rapper 2024 szeptembere óta van előzetes letartóztatásban, és a börtönélet láthatóan súlyos nyomot hagyott rajta – jelentős testsúlycsökkenésről és fizikailag leromlott állapotról számolt be ügyvédje, Marc Agnifilo. A védő a bíróságnak benyújtott dokumentumban úgy fogalmazott: „az intézmény körülményei méltatlanok, az étkezések minősége különösen aggasztó” - írja a PageSix nyomán a Bors.