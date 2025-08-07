Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 7., csütörtök Ibolya

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
vád

P. Diddy azt állítja, kukacos, romlott étellel etetik a börtönben

vád P. Diddy börtön
A zenei mogul szervezete megsínyli a börtönéletet. P. Diddy azt állítja, embertelen körülmények között tartják fogva.

Ahogy megírtuk, P. Diddy ügyében július 2-án született meg a döntés, három vádpontban ártatlannak, kettőben bűnösnek találták. A bíró az óvadék elleni szabadlábra helyezést többször is elutasította, az ítélethirdetést pedig október 3-ra tűzték ki, ami azonban változhat. 

P. Diddy azt állítja, embertelen körülmények között tartják fogva
P. Diddy azt állítja, embertelen körülmények között tartják fogva
Forrás: NurPhoto

Súlyos vádakat fogalmazott meg P. Diddy

Az 55 éves P. Diddy komoly vádakat fogalmazott meg a brooklyni Metropolitan Detention Centerben uralkodó állapotokról legutóbbi óvadékkérelmében. A zenei mogul szerint az intézményben rendszeresen fogyaszthatatlan, férgekkel szennyezett vagy lejárt szavatosságú ételt kapnak a rabok. A korábban a luxusélethez szokott rapper 2024 szeptembere óta van előzetes letartóztatásban, és a börtönélet láthatóan súlyos nyomot hagyott rajta – jelentős testsúlycsökkenésről és fizikailag leromlott állapotról számolt be ügyvédje, Marc Agnifilo. A védő a bíróságnak benyújtott dokumentumban úgy fogalmazott: „az intézmény körülményei méltatlanok, az étkezések minősége különösen aggasztó” - írja a PageSix nyomán a Bors

A rapper ügyvédei eddig ötször próbálkoztak óvadék ellenében történő szabadlábra helyezéssel, ám a bíróság minden alkalommal elutasította a kérelmet. Még az sem hatotta meg a bírót, hogy Combs 50 millió dollárt is felajánlott a szabadulásáért. Az indoklás szerint Diddy nem tudta kellőképpen bizonyítani, hogy ne jelentene szökés- vagy közveszélyt.

Döbbenetes hírek láttak napvilágot: P. Diddy állhat Liam Payne és Michael Jackson halála mögött — VIDEÓ

Hogy a TikTok népe folyamatosan újabb és újabb őrült vagy hihetetlen, és időnként mégis igaz történetekkel áll elő, már megszoktuk. De olyan elképesztő sztorival, mint ami P. Diddyről terjed, még ott sem minden nap találkozik a felhasználó. A legújabb őrület, hogy Liam Payne és Michael Jackson halála az ítéletre váró rapper érdekében állt.

Döbbenetes hírek láttak napvilágot: P. Diddy állhat Liam Payne és Michael Jackson halála mögött — VIDEÓ

Változást jelentettek be P. Diddy ügyében: így alakul a további menetrend

A védelem és az ügyészség új menetrendben állapodott meg a bírósággal Diddy Combs ítélethirdetése ügyében. P. Diddy néhány nappal korábban tudhatja meg, mi vár rá.

Változást jelentettek be P. Diddy ügyében: így alakul a további menetrend

P. Diddy karrierjének végleg befellegzett? — Jogászok latolgatják a visszatérés esélyeit

Még nem tudni, mi lesz az ítélet, de már most rebesgetik a visszatérését. P. Diddy rajongótábora alig várja, hogy színpadra álljon a rapper.

P. Diddy karrierjének végleg befellegzett? — Jogászok latolgatják a visszatérés esélyeit

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu