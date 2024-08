Horváth Angéla

Most megmutatjuk, hogyan tárolták a fokhagymát hosszú ideig a nagymamáink. Olajban tartósítva nem csak nagyon finom, de a szervezetünknek is jót teszünk vele. A fokhagyma nemcsak az íze miatt nélkülözhetetlen konyhai alapanyag, egészségügyi hatásai miatt is érdemes rendszeresen fogyasztani.