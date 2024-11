Titkos összetevő, amitől még ízletesebb lesz a húsleves

Miért egészséges a kurkuma?

A kurkuma indiai sáfrányként is ismert, az élet fűszereként tartják számon. Több ezer éve használják az indiai gyógyászatban, köszönhetően a benne található kurkumin kiváló antioxidánsnak. Emellett gyulladáscsökkentő, immunerősítő, keringésjavító, méregtelenítő és vírusölő hatása is van. Epeproblémák esetén különösen érdemes beiktatni az étrendbe, mivel a kurkumin növeli az epe oldhatóságát, így csökkenti az epekő kialakulásának esélyét. Vízhajtóként és koleszterincsökkentőként is remek választás, de a fogyókúrázók leginkább azért használják, mert elősegíti a zsíranyagcserét. Ha pedig túlságosan zsíros ételeket fogyasztottál, a kurkuma serkenti az emésztést.