Hódít a narancsbor - Eláruljuk, miből készül valójában

A narancsbor olyan, fehér szőlőből készült bor, amelynek készítéséhez a vörösborhoz nagyon hasonlatos technikát alkalmaznak. A szakemberek a bor készítése során a földbe ássák bele az agyagedényeket és ebben érlelik a szőlőt. Ezt hívják kvevri-módszernek. Kifejezetten bonyolult és hosszadalmas folyamatról van szó, amely a legősibb borkészítési technikákat tartalmazza, de a narancshoz nincs köze. A fenti eljárás az alapja a narancsbor készítésének. Ez a hagyomány, a grúz történelemben gyökerezik.

A narancsbor nem narancsból készül

Forrás: Shutterstock

A színe nyomán a borostyán is eszünkbe juthat a narancsbor kapcsán

Az elkészítési módja miatt csersavas, karakteres ízvilág jellemzi, amelyet a legtöbben a narancshéj aromájához hasonlítanak. Mindemellett a színe is nagyon hasonlatos a narancs árnyalataihoz, és Magyarországon ezért is terjed el a narancsbor kifejezés ezzel az alkoholfajtával kapcsolatban. Borostyánbornak is hívják, mert a színezetének karaktere a borostyánkőre is emlékeztet.

Kifejezetten karakteres az ízvilága – hogy narancsízű-e, azt döntsd el te

Aki megkóstolja ezt a hazánkban még viszonylag újdonságnak számító italt, ne az eddigi megszokott, fehérboros élményre számítson. Ami jellemzi, az a nagyon karakteres almaíz és a szárított narancs fűszeres jegyeinek érzete (de csak érzete!). Fellelhetőek benne a mogyorós, diós tulajdonságok is. Ezek mind karakteresen mutatkoznak meg a borban.

Ezekhez az ételekhez ajánlják a narancsbort

A testesebb ízvilág és a narancsos, olykor pedig akár borostyánszínben is pompázó ital karakteres jellege miatt a nehezebb ételekhez szolgál kiváló kiegészítésként.

Ilyenek például a vadhúsok vagy a kacsa. A merészebb ízvilágú sajtokkal is remekül párosítható ez az egyébként alapvetően grúz gyökerekkel rendelkező alkoholkülönlegesség. Minél intenzívebben fűszerezzük az ételeket – és ha még egy kicsit zsírosabbak is a megszokottnál vagy az egészségesnek mondott értéknél – a narancsbor annál jobban csúszik majd egy ilyen finom vacsora mellé.