A párizsi olimpia napjai tökéletes alkalmat kínálnak arra, hogy otthon a konyhádban is teremts egy kis francia hangulatot. A francia egytálétel, a Cassoulet Languedoc régióban egy szerény paraszti ételként indult szárított babból, amelyet különféle kolbásszal és tartósított húsokkal főztek. Mára azonban egy teljes kultúrháború alakult az étel körül.

A francia egytálétel, amelyet úgy terveztek, hogy mindennel megérjen, ami éppen elérhető volt, ezért is létezik sokféle változatban.

Forrás: Fannx magazin archív

A francia egytálétel, amelyet három francia város is magának akar

Három város:

Toulouse,

Castelnaudary

és Carcassonne

egyaránt igényt tart erre az ételre. Mindegyik város azt állítja magáról, hogy a „One True Cassoulet” ötletgazdája. Ha azt gondolnád, hogy a sportrajongók szenvedélyesek, érdemes lehet elbeszélgetned valamelyik fent említett város séfjével a Cassoulet-ről. A sportrajongósággal való összehasonlítás nem is olyan vad, mint amilyennek hangzik: az Académie Universelle du Cassoulet tagjai élénk színű egyenruhát viselnek, érmeket osztanak ki és transzparenseket lobogtatnak, mint az olimpiai szurkolók a stadionban. A toulouse-i szakácsok ragaszkodnak a birkahúshoz, a Castelnaudaryban élők a kacsa-konfitot hirdetik, míg a carcassonne-i lakosok a libát és a fogolyt kedvelik. Azonban a Cassoulet nem csak egyféleképpen készülhet. Ez egy középkori paraszti étel, amelyet úgy terveztek, hogy mindennel megérjen, ami éppen elérhető volt, ezért is létezik sokféle változatban. Languedocban például szárított bab, tartósított kacsa és tartósított sertéshús volt, tehát abból készült, a mi recept verziónk is ehhez hasonlít leginkább.

Így készül a Cassoulet, a francia egytálétel

Elkészítési idő: 90 perc + áztatási idő

Recept hozzávalók (kb. 6 személyre):

350 g fehérbab

4-6 db (személyenként 1 db) kacsacomb

300 g tetszőleges sertéshús (pl. comb, lapocka)

só

4 evőkanál kacsa- vagy libazsír

300 g sütni való kolbász

300 g sárgarépa

4 fej salottahagyma

8 gerezd fokhagyma

100 ml passata (passzírozott paradicsom)

100 ml száraz fehérbor

1 teáskanál morzsolt rozmaring

1 teáskanál morzsolt kakukkfű

őrölt fekete bors

4 db babérlevél

Elkészítés:

1. A babot egy éjszakára áztassuk be, másnap szűrjük le, majd bő vízben főzzük félpuhára.