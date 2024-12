Ismered a legfinomabb vegán lasagne receptjét? Ezzel garantáltan sikered lesz!

A rétegek harmóniája, az ízek gazdagsága, az istenien összesült ínycsiklandó hozzávalók varázsolják a lasagnét utánozhatatlan fogássá. De miért ne lehetne mindezt vegán módon is élvezni? Ez a vegán lasagne recept modern csavart ad a hagyományos olasz ételnek. A húsmentes hozzávalók nemcsak ízletesek, hanem könnyedebbek is, így bűntudat nélkül élvezheted az elsőtől az utolsó falatig. Akár gyakorlott vegán vagy, akár csak most ismerkedsz a növényi alapú konyhával, ez a recept garantáltan elvarázsol – végtelenül egyszerű elkészíteni, és meglátod: még azokat is meggyőzi, akik eddig ragaszkodtak a darált húsos verzióhoz.

Ezt a vegán lasagne receptet még a húsevők is imádni fogják

Forrás: Shutterstock

Íme, az ínycsiklandó vegán lasagne receptje

Hozzávalók

1 doboz lasagnelap

1 csomag (400 g) kemény tofu, lecsepegtetve – vagy tetszés szerinti növényi fehérje

Só

Frissen őrölt fekete bors

1 evőkanál olívaolaj

1 nagy hagyma, apróra vágva

3 gerezd fokhagyma, apróra vágva

2 teáskanál szárított oregánó

225 g gomba, szeletelve

280 g fagyasztott spenót, kiolvasztva

A szószhoz

1/4 csésze olívaolaj

1/4 csésze finomliszt

2 és 1/2 csésze mandulatej (vagy más növényi tej)

2 evőkanál sörélesztőpehely

1/2 teáskanál fokhagymapor

Só

Frissen őrölt fekete bors

A rétegezéshez

2 csésze marinara szósz

3 paradicsom, vékonyra szeletelve

1/4 csésze vékonyra szeletelt friss bazsalikom, díszítéshez

A vegán lasagne elkészítése pofonegyszerű

Forrás: Shutterstock

Elkészítése

1. Melegítsd elő a sütőt 175°C-ra. Forralj fel egy nagy lábas sós vizet, és főzd a tésztát félkeményre (al dente állag). Szűrd le, majd tedd félre.

2. A növényi fehérjealapot (tofut, vagy amit szeretnél) csomagold tiszta konyharuhába vagy papírtörlőbe. Helyezd egy tányérra, és nyomkodd meg egy másik tányér vagy serpenyő segítségével, hogy eltávolítsd a felesleges folyadékot. Hagyd állni fél órán át, majd villával morzsold szét, és ízesítsd sóval és borssal. Ezután tedd félre.

3. Egy nagy serpenyőben hevítsd fel az olajat közepes lángon. Add hozzá az apróra vágott hagymát és fokhagymát, sózd, borsozd, és szórj rá egy kevés zöldfűszer-keveréket. Dobd rá a szeletelt gombát, és főzd, amíg megpuhul, körülbelül 3-4 percig. Keverd bele a kiolvasztott spenótot, és dolgozd össze. Vedd le a tűzről, és tedd félre a zöldségkeveréket.