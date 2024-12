Ez volt Vilmos és Harry kedvenc karácsonyi édessége gyerekkorukban

A Kensington-palota egykori séfje, Carolyn Robb elmondta, hogy milyen karácsonyi desszerttel tették még különlegesebbé az ünnepeket a palotábanés mit szeretett a legjobban Vilmos és Harry.

Vilmos és Harry imádták a habcsókot

Forrás: Getty Images

Carolyn Robb Town & Country magazinnak adott interjújában elárulta, hogy a most is nagyon édesszájú Vilmos és Harry gyerekként a legjobban a habcsókot szerették. A séf emlékei szerint az ünnepek alatt a konyha tele volt élettel, nevetéssel és kreativitással. „A karácsony az év azon időszaka volt, amikor mindenki bemehetett a konyhába, és közösen főzhet, családként” – tette hozzá. „A habcsók pedig nemcsak finom csemege, hanem készíteni is élmény, ugyanis mindenféle különleges formák alakíthatók ki belőle” - tette hozzá. A séf hangsúlyozta, hogy az ilyen egyszerű, de különleges receptek célja, hogy inspirálják az embereket, és hogy minden korosztály számára örömteli legyen a sütés. „Gyerekekkel sütni mindig jó móka, hiszen ilyenkor igazán kreatívak lehetünk” – mondta Robb.

A néhai II. Erzsébet királynő személyi séfjeként gyakran Darren McGrady főzött a fiatal Vilmosnak és Harrynek is. Elmondta, melyek voltak azok az ételek, amelyet a hercegek soha nem ehettek.

Vilmos herceg és Katalin hercegné gyerekei is imádnak sütni

A sütés iránti szeretet nemcsak Vilmos és Harry gyermekkorát hatotta át, hanem a következő generációk is örömmel vesznek részt hasonló tevékenységekben. Vilmos herceg és Katalin hercegné három gyermeke, György, Charlotte és Lajos már többször bizonyította, hogy a családi sütés szerves része az életüknek. 2022-ben például jubileumi torták sütésében segédkeztek, hogy megünnepeljék dédnagyanyjuk, II. Erzsébet királynő trónra lépésének 70. évfordulóját.