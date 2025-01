5+1 meglepő ötlet, amihez felhasználhatod a spenótot

3. Készíts friss spenótos tésztát

A tészta általában a jól megszokott bézs színben pompázik. Bár nincs is ezzel semmi baj, egy krémes szósszal kombinálva mégis színtelen fogásnak tűnhet. Éppen ezért olyan izgalmas a spenótos tészta! Itt most nem egy spenóttal kevert szószról van szó, hanem házi tésztáról, amelynek tésztájába valóban belekerül a spenót. Giada De Laurentiis spenótos tészta receptje szerint csak annyit kell tenned, hogy blansírozol egy adag spenótot, majd lecsöpögteted és alaposan kinyomkodod belőle a felesleges nedvességet. Ezután keverd össze a hagyományos tésztahozzávalókkal – liszttel, tojással és sóval. A spenótos tésztát könnyebb kinyújtani, ha van tésztagéped, de kézzel is megoldható.

A legegyszerűbb formák a hosszú tészták, mint a tagliatelle vagy a pappardelle, de bármilyen kézzel formázott tészta elkészíthető belőle. Mivel friss tésztáról van szó, néhány perc főzés is elegendő. Egy egyszerű szósszal tálalva tökéletes és a spenót íze igazán érvényesül.

4. Készíts spenótos brownie-t

Ha brownie-ról van szó, a spenót valószínűleg nem az első hozzávaló, ami eszedbe jut. Pedig ez a leveles zöldség észrevétlenül belecsempészhető az édességedbe.

A spenótos brownie nemcsak kielégíti az édesség utáni vágyat, hanem egy kis extra vitamint és ásványi anyagot is tartalmaz, így tökéletes választás válogatósoknak vagy azoknak, akik szeretnének valami kreatívat sütni.

A sikeres spenótos brownie titka, hogy a spenótot pürésíteni kell. Használhatsz fonnyasztott friss spenótot vagy kiolvasztott, jól kinyomkodott fagyasztott spenótot, amit simára turmixolsz. Ezt keverd bele a brownie tésztájába a klasszikus hozzávalók mellett: kakaópor, olvasztott csokoládé, cukor, liszt, tojás, vaj vagy olaj. A spenót íze nagyon enyhe, és a gazdag csokoládé teljesen elfedi, így az édesség továbbra is mennyei marad. A spenót ráadásul szaftossá teszi a brownie-t, miközben vasat és rostot is tartalmaz. Ez az édesség tökéletes arra, hogy még a legnagyobb zöldségelleneseket is megtévessze. Csak ne áruld el senkinek, mi van a brownie-ban, amíg meg nem kóstolják!