A babérleveleket világszerte használják fűszerként, egyedi íze különösen finommá varázsol számos ételt. A babérlevélnek ott a helye többféle magyar ételben is, például a csülkös bableves és a krumplifőzelék ízesítéséhez is használjuk, de a töltött káposztához és a lencsefőzelékhez is dukál néhány friss vagy szárított levél, hogy a fogás igazán zamatos legyen. Íme néhány hasznos információ, amellyel bővítheted a babérlevéllel kapcsolatos ismereteidet.

A babérlevél karakteres ízt kölcsönöz az ételeknek

Nem csak egyféle babérlevél létezik

Kétféle babérlevél létezik, a török és a kaliforniai. A török babérlevél, más néven igazi babér vagy édes babér a babérfáról származik, amely a Földközi-tenger térségében őshonos. A babérlevelek ovális alakúak és enyhe ízük emlékeztet az oregánóra, kakukkfűre és szegfűszegre. A kaliforniai babérlevél egy teljesen másik fafajról, a kaliforniai babérfáról (Umbellularia californica) származik. Ezek a levelek hosszú, karcsú alakúak, és intenzívebb, mentolos ízűek.

Légy óvatos az olyan fákkal, amelyek hasonló levelekkel és nevekkel rendelkeznek, de nincsenek kapcsolatban a babérfával. Egyesek mérgezőek, például a cseresznyebabér és a hegyi babér.

Ehetőek-e a babérlevelek?

Igen, a babérfa (Laurus nobilis) levelei ehetőek. Ugyanakkor nem feltétlenül kellemes rágcsálni őket, mivel a levelek elég élesek és hegyesek, különösen, ha azok nem frissek, hanem már szárazak. Használj babérleveleket az ételek ízesítésére, majd tálalás előtt távolítsd el őket.