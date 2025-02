Red velvet keksz, ami jobb, mint egy doboz csoki: megédesíti a Valentin-napot

Valentin-napon az édességek elengedhetetlenek, a red velvet keksz pedig egy kiváló választás, ami a klasszikus vörösbársony-tortát idézi. Élénk, vidám színe tökéletesen illik az ünnephez, és kevesebb erőfeszítést igényel, mint a hagyományos vörösbársony-torta vagy muffin. Ráadásul tökéletes Valentin-napi ajándék szíved választottjának a szeretet ünnepére!

A red velvet keksz receptje

Ez a vörösbársony-keksz egy könnyed Valentin-napi finomság. Tipikusan az a sütemény, amelyet akár egy hétköznap estén is gyorsan összedobhatsz, és megoszthatod a barátaiddal, szeretteiddel, vagy akár a munkatársaiddal.

Így készül a Valentin-napi keksz

A Valentin-napi süti tésztája gyorsan és könnyedén összeáll. További előnye, hogy a kekszeket előre is elkészítheted, sőt, akár le is fagyaszthatod őket, vagy a tésztát nyers formában is tárolhatod a mélyhűtőben. Csak formáld kis golyókká és tedd őket egy zipzáras fagyasztózacskóba. Ha már megsütötted őket, ügyelj arra, hogy teljesen kihűljenek, mielőtt a fagyasztóba teszed. A nyers tészta és a sült kekszek is legfeljebb egy hónapig tárolhatók.

Tipp: ha félreteszel néhány fehércsokoládé-darabot, azzal díszítheted a sütik tetejét miután kisültek.

Hozzávalók

170 g szobahőmérsékletű sótlan vaj

115 g szobahőmérsékletű krémsajt

200 g fehér cukor

220 g barna cukor

1 teáskanál szódabikarbóna

1 teáskanál konyhai só

2 teáskanál vanília kivonat

1 nagy tojás

1 nagy tojássárgája

1 evőkanál piros ételfesték

385 g univerzális liszt

25 g natúr kakaópor (nem holland)

340 g süthető fehér csokoládé cseppek

Tippek az alapanyagokhoz