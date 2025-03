Ez a pontos ideje annak, amikor meg kell innod a reggeli kávédat

A kávé hatással lehet az élettartamra is

Egy friss tanulmány, amelyet az Aging Research Reviews folyóiratban publikáltak, arra a következtetésre jutott, hogy a kávéfogyasztás átlagosan 1,8 évvel meghosszabbíthatja az életet. A kutatást egy portugál tudóscsoport végezte, amely több mint 50 tanulmányt elemzett. Rodrigo Cunha vezető kutató hangsúlyozta: "Tudjuk, hogy a világ népessége gyorsabban öregszik, mint valaha, ezért egyre fontosabb olyan étrendi tényezőket felfedezni, amelyek nemcsak hosszabb, hanem egészségesebb életet is lehetővé tehetnek az emberek számára." Tim Spector professzor is hasonló véleményt fogalmazott meg, amikor az Instagramon kifejtette: "A tanulmányok azt mutatják, hogy a kávéfogyasztók ritkábban küzdenek szívbetegséggel, mint a kávét nem fogyasztók, de a rákos megbetegedés vagy a korai halálozás is ritkább azoknál, akik mértékkel, de fogyasztanak kávét."