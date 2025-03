Meg fogsz lepődni, melyik 5 magyar ételtől undorodnak a külföldiek - nem a pacal és a kocsonya az

A pacal, kocsonya és a hurka minket, magyarokat is megoszt, s bár a magyar gasztronómia részei, valószínűleg többen vannak, akik nem szívesen fogyasztják, mint ahányan szeretik. Akkor mit várjunk a külföldiektől? Természetes, hogy ez a három étel minden olyan listán rajta van, ami a legrosszabb magyar ételeket részletezi. De van jó néhány olyan finomság is a listájukon, ami már csak azért is megdöbbentő, mert magyarként ezeken az ételeken nőttünk fel. Mutatjuk, melyik magyar ételektől nincsenek elragadtatva a külföldiek!

A legrosszabb magyar ételek a külföldiek szerint

Aki keres, a közösségi médiában és hivatalos oldalakon is találhat listákat a legrosszabb magyar ételekről. A különböző gyűjteményekben akadnak átfedések, a belsőségekből készült, feljebb részletezett ételek mellett például a szalontüdő nevű ételtől sem estek hasra - legfeljebb hanyatt - a külföldiek, és úgy általában elmondható, hogy egyetlen állati belső szervet sem fogyasztják szívesen a hozzánk látogató turisták.

A TasteAtlas listájára meglepő ételek is kerültek - ki hitte volna, hogy ami a magyar gyomornak kedves, az egy másik nemzet tagjainak undorító lehet. Bár, ha jól meggondoljuk, a magyarokat is megosztja a csigafogyasztás, ahogy kagylót és polipot sem mindenki fogyaszt szívesen.

De lássuk, mit tartanak rossz magyar ételnek más országok lakói!

1. Borleves

A borlevessel vajon mi bajuk?

Hogy mi a bajuk a leírásuk szerint fanyarnak és édesnek mondható, fehérborral, tojássárgájával, szegfűszeggel, citromlével és cukorral készült levessel, el se tudjuk képzelni, az összetevők alapján kimondottan finomnak hangzik.

2. Mákos tészta

A mákos tészta nem a magyar ételek királya, de azért nem rossz

A magyar menza egyik királya, ami a leírása szerint egykor kedvelt desszert volt, de ma már inkább a szegények eledele, szintén nem váltott ki nagy ovációt a hazánkba látogató külföldi turistákból. Sebaj! Mi szeretjük, és a pacaltól azért ők is jobban undorodnak.

3. Krumplileves

A krumplileves összetevőiben lehet, hogy szegényes, de ízben gazdag magyar étel, különösen kolbásszal

Nem állítjuk, hogy a gasztronómia csúcsa, de azért annyira nem rossz, ahogy a turisták megpróbálják beállítani, ugye? A gasztronómiai oldal szerint ez az étel is csak a hónap végén kerül az asztalokra, és a külföldi körökben nem túl népszerű levest meg lehet bolondítani némi füstölt kolbásszal is. Azért a kolbász ellen már csak nincs kifogás?