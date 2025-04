Sós finomságra vágysz? Jamie Oliver receptje 12 perc alatt elkészíthető air fryerben

Ha valami igazán gyors, mégis különleges sós finomságra vágysz, ezek a sajtos-snidlinges scone-ok tökéletes választásnak bizonyulnak. Jamie Oliver receptje egyszerre omlós, fűszeres és elképesztően illatos – ráadásul airfryerben is elkészíthető. A scone az angol teaidők sztárja – és most a te konyhádban is hódíthat.

A brit teaidők klasszikusa most új köntösben érkezik – Jamie Oliver scone-receptje nemcsak egyszerű, de még air fryerben is elkészíthető, így igazán modern és praktikus. A pikáns cheddar sajt, az illatos snidling és a csipetnyi cayenne-bors fantasztikus ízharmóniát alkot, amit a lágy krémsajtos-citromos feltét koronáz meg. Akár egy barátnős délutánra, akár egy lusta hétvégi reggelire keresel sós harapnivalót, ezek a kis ínycsiklandó falatkák garantáltan belopják magukat a szívedbe. Jamie Oliver air fryer -es sajtos-snidlinges scone-ja

Forrás: Shutterstock A Jamie Oliver-féle sajtos-snidlinges scone receptje - air fryerben 12 perc alatt elkészül Hozzávalók 200 g sütőporos liszt, plusz egy kevés a szóráshoz

1 teáskanál sütőpor

1 teáskanál angol mustárpor (vagy enyhe mustár, ha nincs por)

egy csipet cayenne-bors

egy csipet tengeri só

75 g hideg, sótlan vaj

120 g érett cheddar sajt

1 csokor snidling (kb. 20 g)

70 ml tej, plusz egy kevés a kenéshez

egy kevés olívaolaj a sütéshez A krémhez (feltétként) 200 g light krémsajt

½ citrom reszelt héja és leve ízlés szerint

frissen őrölt fekete bors

opcionálisan: extra szűz olívaolaj Elkészítése Szitáld egy nagy tálba a lisztet, majd keverd hozzá a sütőport és a mustárport. Add hozzá a cayenne-borsot és a sót. A hideg vajat kockázd fel, majd az ujjaid segítségével morzsold el a liszttel, amíg zsemlemorzsára emlékeztető állagot nem kapsz. Reszelj bele 100 gramm cheddar sajtot, aprítsd fel a snidlinget, és add hozzá a keverékhez. Készíts egy mélyedést a közepébe, öntsd bele a 70 ml tejet, majd kézzel gyúrd össze, amíg egy puha, de nem ragacsos tésztát kapsz. Ha szükséges, adj még hozzá egy kevés tejet. Enyhén lisztezett felületen nyújtsd kör alakúra, kb. 3 cm vastagságúra. Vágd 6 háromszögre. Kend meg a tetejét egy kevés tejjel, szórd meg a maradék sajttal (20 g) és egy csipet cayenne-borssal. Kend meg a sütőrácsot egy kevés olívaolajjal, melegítsd elő a légsütőt 180°C-ra kb. 2 percig, majd helyezd bele a scone-okat, egymástól egyenlő távolságra. Süsd 12 percig, amíg szép aranybarna nem lesz. Keverd össze a krémsajtot egy kevés citromhéjjal, ízlés szerint citromlével, frissen őrölt borssal, és egy kevés extra szűz olívaolajjal. A meleg scone-nal tálald.