Air fryer receptek: ropogós hagymakarika, a tökéletes filmnézős nasi

Air fryer ételek: Így készülnek a ropogós hagymakarikák

- Hámozd meg a hagymát, majd vágd kb. 1,5 cm vastag karikákra. Válaszd szét a karikákat, tedd őket egy tányérra, majd tedd félre.

- Egy széles, lapos tálban verd fel enyhén a tojásokat a kefirrel, amíg egynemű nem lesz. Egy második tálban keverd össze a lisztet, a sót és a fokhagymaport. A harmadik tálba tedd a panko morzsát.

- Mártogasd meg a hagymakarikákat először a lisztes keverékben, majd a tojásos-kefíres tálban, végül forgasd meg őket a morzsában, finoman nyomkodva rá, hogy jól megtapadjon. Tedd őket egy sütőpapírral bélelt tepsire, és ismételd meg a többi karikával is.

- Melegítsd elő az air fryert 195 °C-ra, majd permetezd le a hagymakarikákat egy kevés olajjal.

- Helyezd a hagymakarikákat egy rétegben az air fryer kosarába vagy tálcájára, és süsd őket 9–12 percig, amíg aranybarnára és ropogósra nem sülnek.

Air fryer receptek – Tippek a tökéletes hagymakarikához

Tegyél minden karikát egy rétegben az air fryerbe, ne zsúfold túl a kosarat!

Nyomkodd bele alaposan a panko morzsát a hagymakarikákba, hogy minél több tapadjon rá – így lesz igazán ropogós a bunda.

Azonos vastagságúra szeleteld a hagymát (kb. 1,25 cm-esre), így egyenletesen sülnek majd.

Sütés előtt fújd le olajjal a panírt – ettől lesz szép aranybarna és extra ropogós a külső.

Fűszerezd meg a panírozó keveréket – próbálj ki füstölt paprikát vagy fokhagymaport, hogy fokozd az ízeket.

Adj egy kis csípősséget a hagymakarikákhoz, ha piros chili pelyhet vagy cayenne borsot szórsz a panírozó keverékbe.

Különféle mártogatósokkal tálald, például majonézzel, ketchuppal vagy mézes mustárral.

Bár valószínűleg nem marad belőlük, az air fryer recept alapján készült hagymakarikák légmentesen záródó edényben, hűtőben 3-4 napig is elállnak. Le is fagyaszthatod őket – így akár 3 hónapig is megőrzik a ropogósságukat. Fagyasztás előtt terítsd őket sütőpapírral bélelt tepsire, és tedd a mélyhűtőbe 1-2 órára. Ezután már mehetnek a dobozba, így nem ragadnak össze. Ha fagyasztva sütöd őket, 175 °C-ra előmelegített air fryerben 4 perc alatt újra ropogósak lesznek.